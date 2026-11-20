Um ataque aéreo foi relatado nesta sexta-feira em Kfar Tebnit, no sul do Líbano, sem registro confirmado. A Presidência detalhou o programa de homenagem à independência, e os serviços públicos encerrarão na segunda-feira. No estrangeiro, Bruxelas realiza a cimeira entre a União Europeia e o Reino Unido, enquanto Londres anuncia uma medida diplomática após o julgamento sobre o genocídio da Rohingya. Finalmente, no Líbano,Al Fajrvolta para o cinema.
Sul do Líbano: uma greve relatada em Kfar Tebnit
Na manhã de sexta-feira, a Agência Nacional de Informação relatou um ataque aéreo israelense em duas vezes em Kfar Tebnit no distrito de Nabatiyah. O despacho foi emitido às 0957 horas hora Beirute. É hora de relatar, não tempo para bater: o texto apenas indica que tinha acabado de acontecer. Não faz uma avaliação humana ou de danos. A ausência de tal esclarecimento não leva à conclusão de que não houve vítimas.
Este relatório é distinto da greve de quinta-feira de Israel em Janta, Bekaa. No Conselho de Segurança, quinta-feira, as consultas foram encerradas com foco na implementação da Resolução 1701. As Nações Unidas não anunciaram nenhum voto ou arranjo para o período pós-FINUL. A resolução mantém-se em vigor independentemente do mandato da força, cujo prazo actual é 31 de Dezembro.
Independência: homenagens de fim de semana e encerramentos na segunda-feira
O protocolo da Presidência prevê dois tributos a Beirute no sábado, 21 de Novembro: às 10 horas em frente à estátua de Béchara al-Khoury e às 11 horas em frente à estátua de Riad al-Solh. O Ministro da Agricultura, Nizar Hani, deve então viajar para Bchamoun às 11h30. No domingo, o dia da festa, a Ministra do Meio Ambiente, Tamara el-Zein, deve ir à cidadela de Rachaya às 11h30. O programa centra-se nestas homenagens; não estabelece rotas ou desvios de tráfego.
A nota do Primeiro-Ministro de 5 de Novembro prevê o encerramento de todas as administrações públicas, instituições públicas e municípios na segunda-feira, 23 de Novembro, o aniversário do 22o Domingo. A nota não abrange lojas ou escolas privadas. O próximo dia útil após o fim-de-semana será, portanto, terça-feira, sob reserva do calendário do serviço em causa.
Bruxelas: a segunda cimeira UE-UK
António Costa, Ursula von der Leyen e o Primeiro-Ministro britânico Andy Burnham reúnem-se em Bruxelas para fazer o balanço dos compromissos assumidos na primeira cimeira de Londres, em Maio de 2025. O Conselho Europeu indica uma nomeação com início às 10H30, hora indicativa em Bruxelas, ou seja, às 11H30 em Beirute. A conferência de imprensa foi anunciada às 13h25 em Bruxelas, às 14h25 no Líbano.
O comércio de alimentos e um regime limitado de mobilidade dos jovens estão entre as questões que Londres pretende levar por diante. Estas discussões não significam o regresso à livre circulação nem a entrada em vigor de novas regras na sexta-feira. Nenhum texto final foi publicado no momento em que o boletim foi fechado.
Rohingyas: Londres ordena a expulsão do adido militar de Mianmar
O Reino Unido anunciou na quinta-feira que tinha ordenado a expulsão do adido militar de Mianmar e convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança. A ordem de expulsão não confirma a sua partida efectiva, e o pedido do Reino Unido não estabelece uma data de reunião. Na sexta-feira, o porta-voz da Presidência de Myanmar disse à imprensa em Naypyidaw que o julgamento era injusto.
O Tribunal Internacional de Justiça concluiu na quinta-feira que Mianmar havia cometido genocídio contra os Rohingya no norte do Estado de Rakhine, em um caso que incluiu as operações de 2017. O julgamento diz respeito à responsabilidade do Estado, não às condenações penais individuais. Ele ordena reparações, mas ainda não estabeleceu um montante de compensação. A reacção do Governo não altera o âmbito do acórdão.
Cultura:Al Fajrvoltar para os quartos
Al Fajra ficção, localizada durante a luta pela independência do Líbano sob o mandato francês, retornou ao teatro em 19 de novembro, de acordo com os programas dos operadores. A história segue os jornalistas comprometidos com o mandato. Um operador apresenta uma versão 4K, com uma trilha sonora remixada e cenas retrabalhadas usando inteligência artificial. É a primavera de um filme fictício, não a apresentação de imagens documentais inéditas de 1943. As horas e disponibilidade dependem dos quartos.
Fachada da cidadela de Rachaya. Fotografia de arquivo publicada em 2020, não relacionada com o sucesso de Kfar Tebnit e antes dos tributos deste ano. François El Bacha / Libnanews.
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