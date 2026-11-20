Um ataque é relatado a Kfar Tebnit, sem registro confirmado. O Calendário de Tributo da Independência especifica os compromissos e encerramentos de fim de semana na segunda-feira. Em Bruxelas, uma cimeira reúne a União Europeia e o Reino Unido. Londres reage ao julgamento sobre Rohingya. No Líbano, Al Fajr retorna ao salão.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um ataque aéreo foi relatado nesta sexta-feira em Kfar Tebnit, no sul do Líbano, sem registro confirmado. A Presidência detalhou o programa de homenagem à independência, e os serviços públicos encerrarão na segunda-feira. No estrangeiro, Bruxelas realiza a cimeira entre a União Europeia e o Reino Unido, enquanto Londres anuncia uma medida diplomática após o julgamento sobre o genocídio da Rohingya. Finalmente, no Líbano,Al Fajrvolta para o cinema.

Sul do Líbano: uma greve relatada em Kfar Tebnit

Na manhã de sexta-feira, a Agência Nacional de Informação relatou um ataque aéreo israelense em duas vezes em Kfar Tebnit no distrito de Nabatiyah. O despacho foi emitido às 0957 horas hora Beirute. É hora de relatar, não tempo para bater: o texto apenas indica que tinha acabado de acontecer. Não faz uma avaliação humana ou de danos. A ausência de tal esclarecimento não leva à conclusão de que não houve vítimas.

Este relatório é distinto da greve de quinta-feira de Israel em Janta, Bekaa. No Conselho de Segurança, quinta-feira, as consultas foram encerradas com foco na implementação da Resolução 1701. As Nações Unidas não anunciaram nenhum voto ou arranjo para o período pós-FINUL. A resolução mantém-se em vigor independentemente do mandato da força, cujo prazo actual é 31 de Dezembro.

Independência: homenagens de fim de semana e encerramentos na segunda-feira

O protocolo da Presidência prevê dois tributos a Beirute no sábado, 21 de Novembro: às 10 horas em frente à estátua de Béchara al-Khoury e às 11 horas em frente à estátua de Riad al-Solh. O Ministro da Agricultura, Nizar Hani, deve então viajar para Bchamoun às 11h30. No domingo, o dia da festa, a Ministra do Meio Ambiente, Tamara el-Zein, deve ir à cidadela de Rachaya às 11h30. O programa centra-se nestas homenagens; não estabelece rotas ou desvios de tráfego.

A nota do Primeiro-Ministro de 5 de Novembro prevê o encerramento de todas as administrações públicas, instituições públicas e municípios na segunda-feira, 23 de Novembro, o aniversário do 22o Domingo. A nota não abrange lojas ou escolas privadas. O próximo dia útil após o fim-de-semana será, portanto, terça-feira, sob reserva do calendário do serviço em causa.

Bruxelas: a segunda cimeira UE-UK

António Costa, Ursula von der Leyen e o Primeiro-Ministro britânico Andy Burnham reúnem-se em Bruxelas para fazer o balanço dos compromissos assumidos na primeira cimeira de Londres, em Maio de 2025. O Conselho Europeu indica uma nomeação com início às 10H30, hora indicativa em Bruxelas, ou seja, às 11H30 em Beirute. A conferência de imprensa foi anunciada às 13h25 em Bruxelas, às 14h25 no Líbano.

O comércio de alimentos e um regime limitado de mobilidade dos jovens estão entre as questões que Londres pretende levar por diante. Estas discussões não significam o regresso à livre circulação nem a entrada em vigor de novas regras na sexta-feira. Nenhum texto final foi publicado no momento em que o boletim foi fechado.

Rohingyas: Londres ordena a expulsão do adido militar de Mianmar

O Reino Unido anunciou na quinta-feira que tinha ordenado a expulsão do adido militar de Mianmar e convocou uma reunião urgente do Conselho de Segurança. A ordem de expulsão não confirma a sua partida efectiva, e o pedido do Reino Unido não estabelece uma data de reunião. Na sexta-feira, o porta-voz da Presidência de Myanmar disse à imprensa em Naypyidaw que o julgamento era injusto.

O Tribunal Internacional de Justiça concluiu na quinta-feira que Mianmar havia cometido genocídio contra os Rohingya no norte do Estado de Rakhine, em um caso que incluiu as operações de 2017. O julgamento diz respeito à responsabilidade do Estado, não às condenações penais individuais. Ele ordena reparações, mas ainda não estabeleceu um montante de compensação. A reacção do Governo não altera o âmbito do acórdão.

Cultura:Al Fajrvoltar para os quartos

Al Fajra ficção, localizada durante a luta pela independência do Líbano sob o mandato francês, retornou ao teatro em 19 de novembro, de acordo com os programas dos operadores. A história segue os jornalistas comprometidos com o mandato. Um operador apresenta uma versão 4K, com uma trilha sonora remixada e cenas retrabalhadas usando inteligência artificial. É a primavera de um filme fictício, não a apresentação de imagens documentais inéditas de 1943. As horas e disponibilidade dependem dos quartos.

Fachada da cidadela de Rachaya. Fotografia de arquivo publicada em 2020, não relacionada com o sucesso de Kfar Tebnit e antes dos tributos deste ano. François El Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews