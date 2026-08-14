Israel-Iran: As dúvidas crescentes da CIA

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Os serviços de inteligência dos EUA tinham pouca confiança no alerta israelense sobre um projeto iraniano que visava Donald Trump em sua viagem à Turquia. Apesar das reservas da CIA, o Serviço Secreto organizou uma operação excepcional em Ancara em 8 de julho: o presidente embarcou publicamente no Air Force One antes de deixar secretamente o avião em um caminhão de catering e se juntar a um militar C-32A para ganhar o Reino Unido.

A revelação agora excede a única segurança de um movimento presidencial. Reanima em Washington uma questão que se tornou sensível desde o início da guerra contra o Irão: que confiança pode ser dada à informação fornecida por Israel quando é usada para avaliar uma ameaça iraniana e pode influenciar uma decisão militar americana? Desde 2025, várias avaliações de agências americanas divergem daquelas defendidas pelo governo israelense em questões-chave, incluindo as intenções nucleares de Teerã, os resultados dos bombardeios e as perspectivas de mudança de regime.

Essas diferenças não levam à conclusão de que Israel transmite sistematicamente falsas informações. Pelo contrário, os serviços israelitas demonstraram uma notável capacidade de penetrar no aparelho militar e de segurança iraniano, localizar funcionários e identificar instalações sensíveis. O problema surge especialmente ao transformar esta informação em conclusões estratégicas: uma capacidade nuclear significa que a decisão de fazer uma bomba foi tomada? Uma vulnerabilidade do poder iraniano significa que o regime pode ser derrubado por greves? A atividade suspeita é evidência de ataque iminente?

O caso de Ancara coloca estas questões na vanguarda. Informações israelenses diretamente relacionadas com a vida do Presidente dos Estados Unidos levaram a medidas de proteção excepcionais, enquanto analistas americanos lhe atribuíram um baixo nível de confiança. Intervém principalmente depois de vários episódios em que Donald Trump manteve publicamente uma leitura do perigo iraniano mais perto de Benjamin Netanyahu do que conclusões prudentes de seus próprios serviços.

Esta acumulação alimenta agora uma acusação politicamente explosiva nos Estados Unidos. Os opositores da guerra, bem como as personalidades do direito americano, afirmam que Donald Trump se permitiu ser atraído para um conflito que corresponde às prioridades estratégicas de Israel. Alguns falam abertamente sobre manipulação. Os dados disponíveis estabelecem uma significativa influência e divergência israelenses com as agências americanas, mas não demonstram que Israel sabiamente fabricou falsas informações para provocar guerra.

O alarme contra Trump considerado frágil pela CIA

A informação transmitida por Israel dizia respeito à deslocação de Donald Trump para Ancara para a cimeira da NATO. Antes de sua partida da Turquia em 8 de julho de 2026, as autoridades norte-americanas foram avisadas de um possível projeto iraniano visando o presidente ou sua aeronave. O cenário era suficientemente preocupante para que o Serviço Secreto se preparasse para uma mudança clandestina na viagem de regresso, mas os analistas dos EUA que examinam o alerta não tinham os elementos para o considerarem firmemente estabelecido.

A CIA deu-lhe « baixa confiança ». No vocabulário da inteligência, esta fórmula não significa que a informação seja considerada falsa. Ao contrário, indica que as evidências disponíveis são insuficientes, fragmentárias, de difícil corroboração ou de fontes cuja confiabilidade não permite uma conclusão firme. Por conseguinte, os analistas dos EUA distinguiram claramente a existência de informações israelitas da sua validação independente dos EUA.

O Serviço Secreto raciocinou de acordo com outra lógica. Seu trabalho é proteger o presidente, inclusive contra cenários cuja probabilidade permanece incerta. Quando uma ameaça potencial afecta directamente a vida do Chefe de Estado, as consequências de um erro podem justificar precauções desproporcionadas em relação ao grau de confiança na inteligência. Funcionários de segurança presidencial, portanto, escolheram mudar a viagem.

Donald Trump embarcou publicamente na aeronave que os observadores achavam que deveria levar o presidente. Ele então saiu discretamente através de outra porta e foi colocado em um caminhão de catering do aeroporto. O veículo dirigiu até um C-32A da Força Aérea dos EUA, uma versão militar do Boeing 757 usado para transportar altos funcionários americanos. Donald Trump deixou a Turquia neste avião para ganhar o Reino Unido.

Enquanto isso, o outro avião continuou sua viagem com funcionários americanos e jornalistas, alguns dos quais desconheciam que o presidente não estava mais a bordo. A operação foi, portanto, um verdadeiro dispositivo de distração destinado a esconder a localização de Donald Trump. Seu caráter espetacular agora contrasta com o nível limitado de confiança que os analistas americanos deram à ameaça que contribuiu para sua organização.

Suspeita de um alerta também pretendia influenciar Trump

É neste ponto que o caso assume uma dimensão política. De acordo com informações publicadas nos Estados Unidos, alguns oficiais atuais ou antigos se perguntam se o alerta israelense se destinava apenas a proteger Donald Trump ou se poderia também reforçar a percepção de uma ameaça iraniana permanente e diretamente pessoal ao Presidente. No entanto, não há evidência pública de que Israel tenha inventado esta ameaça para este fim.

Esta distinção é essencial. Um serviço aliado pode transmitir informações de boa fé de que é preocupante, enquanto os analistas americanos lhe dão um valor menor. Também pode selecionar as informações que compartilha de acordo com suas próprias prioridades estratégicas, sem falsificar os dados. Numa aliança tão próxima como aquela entre Washington e Israel, a fronteira entre partilha de inteligência, persuasão estratégica e influência política pode tornar-se difícil de estabelecer.

O problema é ainda mais sensível porque o alerta de Ancara não é a primeira questão sobre a qual Washington e Israel divergiram em relação ao Irão. Desde 2025, as divergências centraram-se nas questões mais importantes: a vontade de fazer uma bomba, a real proximidade com o limiar nuclear, a eficácia das greves contra instalações iranianas e a possibilidade de fazer cair a República Islâmica.

Programa nuclear: Washington não viu uma decisão para fazer a bomba

A questão nuclear é o precedente mais importante. Em 25 de março de 2025, o Diretor Nacional de Inteligência, Tulsi Gabbard, apresentou ao Senado a avaliação coletiva das agências americanas. Indicava que o Irão não estava então a construir armas nucleares e que o Guia Supremo Ali Khamenei não tinha permitido a retomada do programa de armas que Washington considerou interrompido em 2003.

Essa conclusão não significava que os serviços americanos consideravam o programa do Irão inofensivo. Em vez disso, observaram um aumento preocupante das capacidades nucleares do país. O Irão tinha acumulado uma quantidade considerável de urânio enriquecido a 60%, muito superior às exigências habituais de um programa nuclear civil e relativamente próxima dos 90% necessários para obter material militar.

As agências dos Estados Unidos também foram um desenvolvimento político preocupante em Teerão. O tabu em torno da possível aquisição de uma arma nuclear parecia enfraquecer, enquanto algumas personalidades iranianas falavam mais abertamente sobre a possibilidade de mudar a doutrina do país. Mas Washington continuou a distinguir uma avançada capacidade técnica de uma decisão política formal para fazer uma bomba.

Israel atribuiu muito menos importância a esta distinção. Para Benjamin Netanyahu, esperar por provas de que Ali Khamenei tinha explicitamente ordenado a fabricação de uma arma poderia significar esperar até que o Irã já tinha o material, centrífugas e conhecimento para rapidamente cruzar o limiar. Por conseguinte, a ameaça não reside apenas na existência de uma bomba montada, mas na possibilidade de Teerão produzir uma num prazo cada vez mais curto.

Trump rejeitou publicamente a análise de seus próprios serviços

A divergência tornou-se pública em junho de 2025. Perguntado sobre a avaliação apresentada por Tulsi Gabbard três meses antes, Donald Trump afirmou que o Irã estava, em sua opinião, muito perto de possuir uma arma nuclear. Diante do fato de que seu diretor nacional de inteligência havia declarado o contrário sobre a decisão do Irã de construir uma bomba, o presidente havia rejeitado publicamente sua avaliação.

Este episódio é agora um elemento central do debate sobre a influência israelense. Donald Trump teve uma avaliação produzida por sua própria comunidade de inteligência, mas ele escolheu uma interpretação que era mais alarmista e mais próxima daquela defendida por Israel. Isto não prova que ele foi enganado. Isso, por outro lado, mostra que quando duas leituras da ameaça divergissem, o presidente poderia dar prioridade àquela que justificasse uma ação mais rápida.

A distinção entre capacidade, intenção e iminência é fundamental aqui. Um Estado pode ter as centrifugadoras, urânio e conhecimento necessários para se aproximar rapidamente de uma arma sem ter ainda decidido construí-la. Nem uma decisão de fazer uma bomba significa que uma arma operacional pode ser produzida imediatamente, uma vez que ainda é necessário enriquecer o material ao nível necessário, projetar um dispositivo confiável e possivelmente adaptá-lo a um vetor.

No entanto, Israel considera que esta distinção analítica pode tornar-se perigosa quando um oponente está demasiado perto do limiar. Os serviços dos EUA procuram estabelecer o que pode ser demonstrado sobre as verdadeiras intenções da liderança iraniana. Ambas as abordagens podem basear-se nos mesmos dados técnicos e conduzir a conclusões políticas radicalmente diferentes.

Uma guerra decidida apesar de avaliações americanas mais conservadoras

A questão assumiu uma dimensão completamente diferente com a decisão americana de ir directamente para a guerra contra o Irão. Os críticos de Donald Trump hoje argumentam que o presidente aceitou uma leitura israelense do perigo que foi mais longe do que a de suas próprias agências. Salientam, nomeadamente, que a inteligência americana não tinha estabelecido que Teerão estava prestes a dispor de uma arma nuclear operacional.

Pelo contrário, Israel pediu urgência. O governo de Benjamin Netanyahu considerou que uma janela estratégica excepcional tinha aberto: as capacidades regionais do Irã tinham sido enfraquecidas, seu aparelho militar tinha sofrido perdas, sua economia estava sob pressão e seu programa nuclear ainda poderia ser atingido antes de atingir um nível que tornasse qualquer intervenção muito mais difícil.

Donald Trump finalmente escolheu a opção militar. No entanto, é totalmente responsável por esta decisão. O Presidente dos EUA tinha a CIA, a NSA, a Agência de Inteligência de Defesa, o Departamento de Estado, o Pentágono e o Conselho de Segurança Nacional. Assim, teve acesso a avaliações diferentes das fornecidas ou defendidas por Israel.

É por isso que a afirmação de que Israel simplesmente « manipulou » um presidente privado de informações contraditórias não corresponde aos fatos conhecidos. Uma formulação mais precisa é que Netanyahu procurou convencer Trump, que algumas análises israelenses eram mais alarmistas do que as de agências americanas e que o presidente escolheu dar mais peso a alguns desses argumentos.

Podemos falar de inteligência israelita errada?

A acusação de que a guerra foi desencadeada com base na falsa inteligência israelita requer a mesma cautela. Os serviços dos EUA não consideraram o Irão uma ameaça fictícia. Confirmaram a existência de um programa de enriquecimento extremamente avançado, de capacidades balísticas significativas e de redes militares que poderiam visar os interesses americanos na região.

Washington também acusou o Irã de apoiar ou preparar projetos visando ex-funcionários dos EUA, incluindo Donald Trump. A existência de uma ameaça iraniana geral contra certas personalidades americanas não depende, portanto, do alerta israelita transmitido antes da viagem à Turquia.

As diferenças dizem principalmente respeito ao grau de certeza e às conclusões retiradas das informações disponíveis. Os serviços dos Estados Unidos não necessariamente validaram a ideia de que Teerão já tinha decidido fazer uma bomba, que um ataque deveria ser realizado imediatamente ou que uma campanha militar iria rapidamente causar o colapso do regime. Estas nuances tornaram-se politicamente essenciais à medida que a guerra continuava.

Não há nenhuma evidência pública nesta fase de que Israel sabiamente fabricou informações falsas para forçar os Estados Unidos a atacar. Existem, por outro lado, diferenças documentadas suficientes para fazer outra pergunta: as informações israelenses foram por vezes apresentadas ou interpretadas de modo a promover os objetivos estratégicos de Netanyahu para um presidente americano que já está disposto a se concentrar nos cenários mais alarmantes?

Os danos nucleares já causaram controvérsia

As diferenças não dizem respeito apenas às intenções iranianas. Também dizem respeito à eficácia real das operações militares. Após os ataques americanos contra Fordow, Natanz e Ispahan em junho de 2025, Donald Trump alegou que as capacidades nucleares do Irã tinham sido « destruídas ».

Uma primeira avaliação da inteligência militar dos EUA tinha sido muito mais cautelosa. Considerou que alguns elementos do programa só poderiam ter sido atrasados por alguns meses e que a extensão exacta da destruição ainda não tinha sido determinada. Um dos principais desconhecidos dizia respeito ao estoque de urânio enriquecido, cuja localização completa não era imediatamente conhecida.

Esta divergência não significava que os bombardeios haviam falhado. As instalações sofreram danos significativos e algumas infra-estruturas foram destruídas. Mas o termo « aniquilação » implicou uma perda duradoura da capacidade nuclear iraniana, uma conclusão de que os primeiros dados disponíveis não necessariamente forneceram uma base para estabelecer.

O debate ilustra a diferença entre o resultado militar e as consequências estratégicas. Destruir centrífugas ou danificar instalações subterrâneas pode atrasar um programa. Isto não destrói o conhecimento acumulado por cientistas, planos industriais, redes de abastecimento ou a capacidade de um Estado para reconstruir certas infra-estruturas.

Destruir um programa nuclear é mais difícil do que atingir os seus locais

Esta dificuldade explica porque os serviços dos EUA usaram regularmente estimativas em meses ou anos em vez de declarações definitivas. A eficácia real de uma greve depende da quantidade de equipamentos destruídos, do destino dos estoques de urânio, da sobrevivência de especialistas, da existência de instalações clandestinas e da capacidade industrial para produzir novas centrifugadoras.

Um bombardeio pode até mesmo alterar o cálculo estratégico do oponente. Um regime que não tivesse decidido fazer uma bomba antes de um ataque poderia então concluir que apenas um dissuasor nuclear lhe permitiria evitar novos ataques. Por outro lado, a destruição de capacidades críticas pode tecnicamente tornar um programa tecnicamente impossível por um longo período de tempo.

Por conseguinte, a informação deve avaliar não só os danos visíveis, mas também as consequências políticas da operação. É precisamente nesta área de incerteza que as narrativas israelenses, americanas e iranianas podem divergir muito, cada uma tendo um interesse político em apresentar os resultados de um determinado ângulo.

O episódio de 2025 estabeleceu um precedente: declarações políticas norte-americanas e israelenses poderiam apresentar um resultado muito mais definitivo do que as primeiras avaliações de inteligência técnica. A actual controvérsia sobre o alerta de Ankara está, portanto, a decorrer num ambiente em que a diferença entre informação, interpretação e comunicação política já se tornou uma questão importante.

Mudança de regime: os americanos duvidavam do cenário

O segundo grande desafio estratégico foi o futuro da República Islâmica. Quando a campanha militar se intensificou em 2026, as declarações israelenses gradualmente ultrapassaram a única questão nuclear. A possibilidade de uma grande transformação política no Irão tornou-se parte integrante do debate sobre os objectivos de guerra.

As avaliações dos EUA foram muito mais conservadoras. Antes das grandes operações, os analistas haviam estudado a capacidade do regime de sobreviver ao desaparecimento de seus principais líderes. A sua conclusão não era que a decapitação política conduziria necessariamente à democratização ou ao colapso do sistema.

O Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos foi um fator central nesta análise. Esta organização não é apenas uma força militar. Tem estruturas econômicas, serviços de inteligência, unidades de segurança interna e um local institucional suficientemente profundo para sobreviver ao desaparecimento de líderes individuais.

Os analistas americanos ainda previam que um enfraquecimento da cimeira política poderia fortalecer os elementos mais duros da Guarda Revolucionária. Uma mudança na cabeça do sistema poderia assim produzir um regime mais militarizado do que uma transição política correspondente às expectativas americanas ou israelenses.

A fraqueza da oposição complicou qualquer estratégia de inversão

Outra dificuldade foi a ausência de uma alternativa política unificada. A oposição iraniana reúne monarquistas a favor de Reza Pahlavi, republicanos seculares, movimentos étnicos, organizações de esquerda, ativistas liberais e várias outras correntes que não compartilham o mesmo projeto ou estratégia institucional.

Esta fragmentação não significa que o regime tenha um apoio popular maciço. Os sucessivos movimentos de protesto têm mostrado profundo descontentamento sobre as liberdades políticas, as dificuldades econômicas, os direitos das mulheres e a gestão do país. Mas a capacidade de desafiar um governo e a capacidade de assumir o controle de um Estado após seu colapso são dois problemas diferentes.

Para os serviços americanos, o desaparecimento da cimeira da República Islâmica poderia, portanto, criar um vazio sem garantir que uma força pró-ocidental pudesse preenchê-la. O risco de luta interna, aumento do controle pelos Guardas Revolucionários ou fragmentação do poder foi um dos cenários a serem considerados.

Estas reservas tornaram muito mais incerto o raciocínio de que uma campanha militar suficientemente intensa traria rapidamente a mudança de regime. Mais uma vez, Washington e Israel não necessariamente diferiram sobre a fragilidade de certas estruturas iranianas, mas sobre as consequências que era razoável esperar.

O desaparecimento de Khamenei não derrubou o sistema

A guerra de 2026 ofereceu uma verificação brutal desses cenários. A eliminação de Ali Khamenei e de vários altos oficiais militares ou de segurança foi um choque considerável para a República Islâmica. Nas primeiras horas da campanha, o desaparecimento simultâneo de uma parte do cume poderia sugerir que o poder estava envolvido em uma crise existencial.

No entanto, as avaliações dos EUA lançadas nos dias seguintes foram muito mais reservadas. Eles descobriram que as principais instituições continuaram a funcionar, que os Guardas Revolucionários mantiveram suas cadeias de comando e que nenhuma onda de deserções suficientemente grande para causar implosão do sistema foi observada. O regime estava enfraquecido e desorganizado, mas isso não significava que estava prestes a desaparecer.

Esta distinção tem uma consequência estratégica directa. Se o objectivo implícito ou explícito de uma campanha se transformar em mudança de regime, a destruição militar deve ser acompanhada de um mecanismo político que permita que uma nova autoridade assuma o controlo. No Irã, a inteligência dos EUA não via essa força de substituição claramente, enquanto o aparato coercitivo da República Islâmica continuava a ser capaz de impedir seus oponentes de tomar o poder.

A sobrevivência do sistema após a morte de Khamenei não invalida todas as suposições israelenses sobre o seu enfraquecimento. Mostra, no entanto, que a decapitação espetacular sozinha não foi suficiente para produzir a rápida ruptura política que alguns discursos sugeriram.

Israel incentivou a revolta enquanto temia seu esmagamento

Surgem diferenças mesmo na avaliação das probabilidades de uma revolta interna. Autoridades israelenses têm incentivado publicamente os iranianos a aproveitar o enfraquecimento do poder para se revoltar. A comunicação israelita apresentou as greves como uma oportunidade para abrir um novo período político para a população iraniana.

No entanto, informações relatadas em Washington mostraram que, em particular, alguns funcionários israelenses não estavam convencidos de que esta estratégia poderia ter sucesso. Em particular, temiam que um movimento de massas enfrentasse uma repressão extremamente violenta se os Guardas Revolucionários e outras forças de segurança permanecessem coerentes.

O contraste é significativo. Encorajar publicamente uma população a aumentar não significa necessariamente que os responsáveis por este apelo sintam que as suas hipóteses de vitória são elevadas. A comunicação política pode procurar provocar um evento cujo resultado permanece altamente incerto pelos serviços ou diplomatas.

Essa diferença entre discurso público e valorização privada está precisamente em consonância com o problema levantado pela informação nuclear. Uma possível hipótese pode se tornar, na comunicação política, uma perspectiva apresentada como provável. Para as agências dos EUA, cujo papel é aconselhar o Presidente com base em probabilidades e não em objetivos, esta transformação é um importante ponto de vigilância.

A longa guerra enfraquece a promessa de um resultado rápido

A duração do conflito acrescentou outra dimensão ao debate. As primeiras semanas foram dominadas pela superioridade militar americana e israelense, pela eliminação de funcionários iranianos e pela destruição de infraestrutura. Mas a República Islâmica reteve recursos suficientes para continuar as hostilidades e exercer pressão sobre os interesses americanos e seus aliados.

Assim, a guerra não produziu rendição imediata. O Irã continuou a usar mísseis, drones e outras capacidades militares, enquanto os Estados Unidos tiveram que manter um dispositivo importante na região. O custo humano, militar e econômico da operação tornou-se gradualmente uma questão doméstica americana.

Esse desenvolvimento reforça as críticas daqueles que consideram que os pressupostos pré-intervenção foram muito otimistas. Se o Irã se render rapidamente sob o efeito combinado das greves, bloqueio econômico e a eliminação de seus líderes, a continuação da guerra vários meses depois necessariamente requer uma revisão dessas previsões.

As avaliações norte-americanas avisaram especificamente que o regime tinha mecanismos de resiliência significativos. A capacidade do país de absorver perdas consideráveis não significa que ele poderia sustentar a guerra indefinidamente, mas tornou improvável que um colapso mecânico ocorreria após algumas semanas de operações.

A acusação de manipulação israelense ganha o direito americano

É neste contexto que a expressão « manipulação por Israel » começou a emergir dos círculos tradicionalmente críticos da aliança Israel-Americana. Parte do movimento político em torno de Donald Trump tinha sido construído em torno da rejeição de « guerras sem fim », mudanças de regime e intervenções dispendiosas no Oriente Médio. O silenciamento do Irã, portanto, afeta diretamente uma contradição ideológica do Trumpismo.

Os críticos mais duros acreditam que Benjamin Netanyahu conseguiu convencer Donald Trump que os interesses estratégicos israelenses e americanos eram inteiramente idênticos. De acordo com esta leitura, Washington teria gradualmente aceito objetivos que iam desde a destruição do programa nuclear até o enfraquecimento do regime, e eventualmente até sua transformação, quando o presidente dos EUA havia afirmado há muito tempo que queria evitar a construção de nações ou mudanças de regime empresas.

Funcionários e comentadores próximos do campo republicano também desafiaram a ideia de que os Estados Unidos deveriam continuar a guerra enquanto Israel o considerar necessário. O debate é menos sobre a aliança com Israel do que sobre quem define os objectivos e quando são considerados como sendo alcançados.

No entanto, a acusação de manipulação tem um limite importante. Benjamin Netanyahu pode influenciar Donald Trump, apresentar informações, defender uma interpretação e exercer pressão política. Não tem o poder constitucional de desencadear uma guerra americana. Esta continua a ser a decisão do Presidente dos Estados Unidos e da sua administração.

Trump tinha avaliações contraditórias

Esta responsabilidade presidencial é tanto mais clara quanto Donald Trump não dependia da inteligência israelense. Os Estados Unidos têm o maior aparato de coleta e análise do mundo, com satélites, interceptações eletrônicas, meios humanos, a CIA, a NSA, o DIA e as próprias capacidades das forças armadas.

Quando as agências norte-americanas divergiram de Israel sobre o Irã, essas divergências foram, portanto, acessíveis no topo do estado. A avaliação de março de 2025 sobre o fracasso do Irã em fazer uma bomba nem era secreta: tinha sido apresentada publicamente ao Congresso.

Donald Trump escolheu desafiá-lo. Essa escolha transforma a questão da manipulação em uma questão mais ampla de tomada de decisão. Por que o presidente colocou mais peso nas avaliações israelenses do que nas reservas de seus próprios analistas? Foi devido a outras informações classificadas, cálculo político, relação com Netanyahu ou outra concepção do nível de risco aceitável?

Considerações públicas não permitem uma resposta definitiva. Por outro lado, eles mostram que o Presidente não foi confrontado com um consenso da inteligência americana exigindo uma guerra imediata para prevenir uma bomba cuja construção já tinha sido decidida.

A sombra do precedente iraquiano

A controvérsia tem uma ressonância particular nos Estados Unidos por causa do precedente do Iraque. Em 2002 e 2003, as declarações sobre as armas de destruição maciça de Saddam Hussein ganharam gradualmente um nível de certeza mais elevado no debate político do que várias informações disponíveis. As armas anunciadas não foram recuperadas após a invasão.

No entanto, a comparação com o Irão tem limitações importantes. O programa nuclear iraniano é real e documentado pela Agência Internacional da Energia Atómica. O Irão enriqueceu efectivamente urânio a níveis muito elevados e desenvolveu capacidades balísticas significativas. Nem as ameaças iranianas contra os interesses americanos são uma invenção.

Pelo contrário, o paralelo centra-se no processo que transforma a informação em justificação política. Uma capacidade técnica pode tornar-se uma certa intenção. Uma ameaça potencial pode ser apresentada como iminente. Uma greve que atrasa um programa pode ser descrita como tendo aniquilado. Um regime enfraquecido pode ser considerado próximo do colapso, enquanto as estruturas que o defendem permanecem intactas.

Essa sucessão de deslizes explica por que o grau de confiança associado à informação é essencial. Uma « baixa confiança » não impede o Serviço Secreto de proteger o Presidente. Por outro lado, proíbe apresentar a existência dessa ameaça como um fato definitivo sem especificar as incertezas que a cercam.

A inteligência israelita continua a ser uma importante fonte para Washington

A proliferação de diferenças não significa que os Estados Unidos possam passar sem a inteligência israelita sobre o Irão. Israel tem uma proximidade geográfica, redes humanas, conhecimentos linguísticos e culturais e experiência operacional particularmente importante nesta questão. Várias operações no Irão demonstraram que os seus serviços têm informações muito precisas.

No entanto, esta eficácia táctica deve ser distinguida da previsão estratégica. Localizar um comandante é uma operação de inteligência. Determinar as consequências políticas de sua morte é uma análise muito mais incerta. Identificar uma instalação nuclear não equivale a conhecer a decisão política do Guia Supremo. Detetar uma atividade que possa corresponder aos preparativos para um ataque não significa automaticamente que a operação será realizada.

Os serviços dos EUA podem, portanto, considerar alguns dos serviços de inteligência de Israel como excelentes, ao mesmo tempo que desafiam as conclusões dela retiradas. Esta distinção é crucial para compreender a situação actual: não existe necessariamente uma crise geral de confiança na Mossad ou noutras estruturas israelitas, mas uma maior vigilância sobre o uso estratégico das suas informações.

Esta vigilância torna-se ainda mais importante quando ambos os países prosseguem objectivos que não coincidem plenamente. Washington pode querer neutralizar uma ameaça específica e acabar com uma guerra, enquanto Israel pode tentar prolongar a pressão até conseguir uma transformação muito mais profunda do ambiente regional.

Washington agora também monitora as intenções de Israel

A relação entre os dois dispositivos de inteligência evoluiu assim. Agências americanas já não procuram entender o que o Irã está preparando; Eles também devem determinar o que Israel poderia fazer quando as escolhas do governo Netanyahu poderiam comprometer a estratégia da Casa Branca.

Durante a guerra de 2026, as avaliações norte-americanas centraram-se na possibilidade de Israel tomar iniciativas que complicassem as negociações ou impedissem uma desfasamento procurado por Washington. Este acompanhamento ilustra a existência de interesses partilhados, mas não idênticos, entre os dois aliados.

Israel quer impedir que o Irão recupere uma capacidade militar ou nuclear que possa ameaçar o seu território. Por conseguinte, pode considerar que um acordo que permita a manutenção de certas capacidades iranianas é insuficiente. Donald Trump, diante dos custos de uma guerra prolongada, pode, pelo contrário, julgar que um compromisso imperfeito é preferível a um confronto claramente definido.

Nessa configuração, a inteligência torna-se inseparável da estratégia. A informação sobre uma ameaça iraniana pode ser precisa, reforçando os argumentos daqueles que desejam continuar a guerra. Pelo contrário, uma avaliação mais cautelosa pode apoiar aqueles que querem negociar. O desafio então é impedir que a análise seja subordinada ao resultado político desejado.

Uma diferença fundamental entre erro e manipulação

É também por isso que as acusações actuais devem distinguir três situações muito diferentes. O primeiro é o erro de inteligência: um serviço acredita sinceramente em informações que se revelam falsas. A segunda é a divergência de análise: dois serviços têm dados semelhantes, mas não lhes dão o mesmo significado. O terceiro seria manipulação deliberada: transmitir conscientemente informações falsas ou enganosas para provocar uma decisão específica.

As provas sobre o Irão documentam claramente várias diferenças de análise. Eles também mostram informações que não foram corroboradas ao nível esperado pela CIA, como o alerta Donald Trump na Turquia. Não demonstram publicamente, nesta fase, a terceira hipótese.

Esta precaução não diminui a gravidade do debate. A guerra pode ser influenciada por avaliações excessivamente alarmistas sem falsificação explícita. Um tomador de decisão pode também favorecer informações que reflictam as suas convicções e eliminar aqueles que as contradizem, um fenómeno há muito conhecido na história das crises internacionais.

O cerne do problema é, portanto, menos se Netanyahu pessoalmente enganou Trump do que para determinar como as diferenças entre a inteligência americana e as apreciações israelenses foram arbitradas no topo da administração dos EUA.

O caso de Ancara torna-se um teste de credibilidade

O alerta de 8 de julho agora concentra todas essas perguntas. Trata-se de uma ameaça extremamente grave, dirigida directamente contra Donald Trump, mas para a qual a CIA expressou pouca confiança. O Serviço Secreto tinha todas as razões para escolher a máxima cautela; no entanto, esta decisão de proteção não transforma as informações originais em informações confirmadas.

Por conseguinte, o caso levanta várias questões concretas. O que exatamente Israel transmitiu? Em que fontes se basearam? As agências americanas encontraram provas para confirmar a ameaça? Por que seu nível de confiança permaneceu baixo? E as autoridades israelitas sabiam que Washington considerava o alerta frágil?

A questão mais sensível é a intenção por trás da partilha. Alguns oficiais americanos se perguntam se a informação poderia ter um efeito político fortalecendo a crença de Trump de que ele foi pessoalmente ameaçado por Teerã. Esta é uma questão, não um facto estabelecido. Na ausência de provas de fabrico intencional, deve continuar a ser apresentado como tal.

Mas a própria existência desta suspeita é significativa. Mostra que parte do aparelho americano já não considera automaticamente um alerta israelita sobre o Irão como informação suficiente para se integrar tal como está no processo decisório.

Os principais pontos de desacordo entre Washington e Israel

As diferenças que surgiram desde 2025 agora desenham um todo coerente. No nuclear, as agências americanas reconheceram uma capacidade iraniana avançada, mas não consideraram que Teerã tinha decidido fabricar uma bomba. Israel viu a rápida aproximação ao limiar como um perigo que poderia justificar a ação mesmo antes de tal decisão ser detectada.

Após as greves de 2025, as primeiras avaliações dos EUA foram mais cautelosas do que as declarações políticas sobre a « aniquilação » do programa. A questão não era sobre a existência de destruição, mas sobre a sua duração e a possibilidade de o Irão reconstruir certas capacidades.

Sobre a mudança de regime, os analistas americanos duvidavam que uma campanha militar fosse suficiente para causar o colapso da República Islâmica. Insistiram na resiliência dos Guardas Revolucionários, na fragmentação da oposição e no risco de que uma decapitação da cimeira acabasse por reforçar os elementos mais difíceis do sistema.

Por último, em alerta de Ankara, a divergência diz directamente respeito à credibilidade das informações operacionais fornecidas por Israel. A CIA não tinha provas suficientes para lhe dar um elevado nível de confiança, mesmo que a ameaça potencial justificasse medidas de segurança.

Tomados separadamente, nenhum desses episódios demonstra manipulação israelense. No entanto, acabam explicando por que a forma como Washington recebe e interpreta a inteligência israelense sobre o Irã se tornou uma questão política.

Para Trump, uma questão de responsabilidade política

O presidente dos EUA teve controvérsia. Donald Trump muitas vezes se apresentou como um líder que decide de acordo com seu próprio julgamento e recusa as recomendações do estabelecimento de Washington. Esta posição torna difícil argumentar que ele simplesmente teria sido treinado apesar dele numa estratégia projetada em Jerusalém.

Embora ele preferisse avaliações israelenses em alguns casos, esta escolha era política. Se ele rejeitou publicamente uma avaliação de seu Diretor de Inteligência Nacional, ele não pode então ser considerado como tendo ignorado a existência do desacordo. E se os objectivos de guerra excederam gradualmente a questão nuclear, a administração dos EUA terá de explicar como estes objectivos foram definidos e como a sua realização deve ser medida.

No entanto, a influência israelense continua sendo uma questão legítima porque Netanyahu teve acesso político privilegiado a Trump e um interesse estratégico claro em manter a pressão máxima sobre o Irã. A responsabilidade americana e a influência israelita não são, portanto, exclusivas: ambas podem coexistir.

A verdadeira questão é saber se o processo de tomada de decisão dos EUA tem informações suficientemente distintas da persuasão. Esta questão já não diz respeito apenas aos acontecimentos que precederam a guerra. Trata-se agora de decisões futuras sobre a sua prossecução, os seus objectivos e as condições de uma possível saída.

A dúvida americana agora se concentra em como interpretar Israel

Por conseguinte, a revelação relativa a Ancara não destrói a credibilidade da inteligência israelita. Revela algo mais preciso e talvez mais importante: Washington não trata necessariamente a interpretação israelita da ameaça iraniana como uma verdade partilhada.

Ambos os aliados podem observar as mesmas centrífugas e não tirar a mesma conclusão sobre uma bomba. Eles podem ver a mesma fragilidade política no Irã e divergir na probabilidade de um colapso. Podem receber orientação sobre um projeto de ataque e atribuir diferentes níveis de confiança. Estas diferenças tornam-se cruciais quando são usadas para decidir uma operação militar ou para determinar a duração de uma guerra.

O falso caso de partida da Força Aérea Um é agora um caso particularmente revelador. Os Estados Unidos tomaram todas as precauções possíveis para proteger seu presidente, mas sua principal agência de inteligência não estava convencida da solidez do alerta que contribuiu para essa decisão. Esta diferença entre prudência operacional e certeza analítica está agora no centro das questões.

O próximo passo será determinar se novos elementos americanos têm, desde 8 de julho, fortalecido ou enfraquecido o cenário de um projeto iraniano contra Donald Trump. Em Washington, esta reavaliação será seguida muito além dos Serviços Secretos: também pesará sobre a credibilidade dada às futuras informações israelenses sobre o Irã, enquanto os dois aliados ainda têm que decidir até onde continuar o confronto com Teerã.

Referências e ligações

Washington Post, 12 de agosto de 2026, investigação sobre o baixo nível de confiança dado pelos serviços dos EUA ao alerta israelense sobre um projeto iraniano contra Donald Trump na Turquia:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/08/12/cia-had-low-confidence-iranian-treat-fore-trump-switched-planes-turkey/

Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, Avaliação Anual de Ameaças, março de 2025, avaliação do programa nuclear iraniano e falta de decisão conhecida para fabricar uma arma:

https://www.odni.gov/index.php/newsroom/congressal-testimonias/congressal-testimonias-2025/4059-ata-abertura-declaração-como-preparado

Reuters, junho de 2025, divergência pública entre Donald Trump e Tulsi Gabbard na proximidade do Irã com uma arma nuclear:

https://www.reuters.com/business/aerospace-defence/trump-contrats-his-spy-chefe-irans-nuclear-program-2025-06-17/

Washington Post, março de 2026, EUA avalia a baixa probabilidade de causar uma mudança no regime iraniano por campanha militar:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/07/iran-intelligence-report-unlikely-oust-regime/

Reuters, março de 2026, U.S. avaliação de que o governo iraniano não estava em um colapso iminente após as operações começaram:

https://www.reuters.com/business/media-telecom/us-intelligence-says-iran-government-is-not-risk-colapse-say-sources-2026-03-11/

Washington Post, março de 2026, informações sobre avaliações privadas israelenses do risco de esmagar uma revolta iraniana:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/03/17/israel-iran-cable-revolt-slaughtered/

Reuters, junho de 2025, Primeira avaliação americana de danos a instalações nucleares iranianas:

https://www.reuters.com/world/middle-least/intercepted-iranian-communications-downplay-us-atack-washington-post-2025-06-29/

Washington Post, junho de 2026, alertas da inteligência dos EUA sobre o risco de ações israelenses minarem um resultado negociado com o Irã:

https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/06/19/us-intelligence-warns-israel-é-provável-undermine-iran-peace-deal-officials-say/