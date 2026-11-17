O relatório BERD 2026-2027 salienta as dificuldades de financiamento e de enquadramento jurídico para as PME libanesas. A presença de startups não é suficiente para garantir seu crescimento.

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O Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD) aponta para as dificuldades de financiamento e o atraso nos quadros jurídicos de apoio às PME no Líbano. Este diagnóstico está incluído no seu relatório de transição 2026-2027, publicado em 17 de Novembro, sobre as novas fronteiras da competitividade.

PME libanesas com financiamento

No domínio das reformas estruturais, o banco regista um fosso entre a competitividade global do Líbano e a das suas pequenas e médias empresas. Cita o acesso ao financiamento e aos mecanismos jurídicos conducentes ao seu desenvolvimento, incluindo os quadros de insolvência.

O relatório regista igualmente uma densidade de startups orientadas para o crescimento comparável à de Türkiye, apesar de um rendimento per capita inferior. Isto aplica-se à presença de empresas jovens, não à sua rendibilidade.

IA não garante catch-up automático

À escala das economias estudadas, o BERD salienta que a procura de inteligência artificial e de defesa não cria automaticamente novas capacidades de exportação. As competências, as infra-estruturas e o capital são fundamentais para as oportunidades de mercado. Para a IA, destaca aplicações e adoção na economia, em vez de uma corrida sistemática para a infraestrutura mais cara.

O que significa este diagnóstico para uma empresa

A leitura econômica desses achados exige três etapas: criar uma sociedade, encontrar um mercado e financiar sua expansão. Eles não se misturam. Uma empresa pode ter clientes e não ter recursos para recrutar ou entregar uma ordem maior. Por outro lado, a obtenção de financiamento ainda não prova a viabilidade de um produto.

O quadro aplicável às dificuldades comerciais também conta nesta cadeia. Determina como uma atividade pode ser reorganizada, continuada ou interrompida quando os compromissos se tornam difíceis de cumprir. Esta não é uma questão para as empresas já em crise: investidores, mutuantes e fornecedores integram-se nas suas decisões.

Para o Líbano, o valor desta leitura é mudar o debate sobre o número de projetos anunciados para as condições para que as empresas durem e cresçam. O relatório é um diagnóstico económico, não o anúncio de uma janela de financiamento aberta às PME.

Fonte:BERD, Relatório de Transição 2026-27páginas 4, 108 e 140. Ilustração geográfica dos arquivos: Beirute, 18 de abril de 2019, Laura C Ellis,CC BY-SA 4.0.

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