O Líbano, a Síria, a Jordânia e o Iraque querem facilitar a passagem das culturas entre os seus mercados. Em Beirute, os Ministros da Agricultura discutiram os certificados sanitários, os controlos e a cadeia fria. O trabalho deve continuar, sem alterações imediatas anunciadas nas passagens fronteiriças do país.

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O Líbano, a Síria, a Jordânia e o Iraque querem simplificar a passagem de um mercado para outro. Reunião em 19 de Novembro, em Beirute, os seus ministros da Agricultura trabalharam em certificados sanitários, controlos e trânsito. Para os produtores libaneses, o desafio é passar menos tempo na fronteira sem interromper a cadeia fria. No entanto, nenhuma nova formalidade foi anunciada como aplicável.

A reunião, presidida pelo Ministro libanês Nizar Hani, alargou um quadro de cooperação concluído em Damasco em 2023. O Ministério da Agricultura do Líbano afirma que os interlocutores técnicos devem ser nomeados nos quatro países para preparar e seguir um plano de trabalho conjunto. Segundo o Ministério da Agricultura sírio, a primeira etapa anunciada é a formação de um comitê diretor no prazo de um mês. Grupos especializados devem então trabalhar em culturas, gado e comércio.

O destino de uma carga também é jogado antes da fronteira

Para um expedidor de produtos hortícolas frescos ou de frutas, o acesso a um mercado não depende unicamente da autorização de venda. Depende também das provas aceites pelas autoridades, dos controlos em cada fase e do tempo de viagem. O Ministério libanês cita linhas claras de ação: aproximar as normas técnicas dos produtos para exportação, melhorar os procedimentos de controle sanitário e certificação e coordenar melhor as embalagens, refrigeração, armazenamento e transporte.

Um certificado que indique que um lote satisfaz as exigências fitossanitárias do país de destino não é uma autorização geral de circulação. O trânsito e a admissão no mercado de destino são duas questões distintas. Para uma remessa libanesa que passe pela Síria antes de chegar à Jordânia ou ao Iraque, simplificar um documento não é, portanto, suficiente se os restantes controlos prolongarem o período de espera ou se as condições de entrada do país de compra não estiverem preenchidas.

Os atrasos afectam particularmente os produtos perecíveis. O transporte refrigerado reduz as perdas de qualidade, mas os custos de armazenamento e espera. Para uma cooperativa que agrupa culturas de várias explorações agrícolas, procedimentos previsíveis facilitariam igualmente a organização das embalagens e o estabelecimento de uma data de entrega. O relatório não reflecte os prazos actuais nem as economias esperadas.

Comitês anunciados, nenhum novo regime nas fronteiras

A reunião faz parte das discussões já em curso. Em Setembro, o Ministério da Agricultura libanês anunciou discussões com a Jordânia sobre os calendários de produção e as dificuldades encontradas nos pontos de passagem. O processo quádruplo vai além destas trocas bilaterais: inclui a circulação de mercadorias entre vários territórios e o controlo de riscos comuns, tais como doenças animais e pragas de culturas.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura participou na reunião e apresentou caminhos para o plano comum. No entanto, o próximo passo para os exportadores será administrativo: regras publicadas sobre documentos reconhecidos, controlos e a sua data de aplicação. Os relatórios de 19 de Novembro não mencionam a abertura de postos fronteiriços, a redução imediata dos direitos ou a supressão dos certificados. O calendário anunciado estabelece etapas de trabalho para as administrações, não novas datas para o transporte para as empresas.

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