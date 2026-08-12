Bancos: o Parlamento adopta uma reforma ainda não concluída

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O Parlamento libanês aprovou na quarta-feira, 12 de agosto de 2026, as alterações à Lei sobre Reestruturação Bancária, uma reforma prevista desde o colapso financeiro de 2019 e considerada essencial para a retomada das negociações com o Fundo Monetário Internacional. A votação é um verdadeiro passo em frente institucional: pela primeira vez, o Líbano tem um quadro mais abrangente para identificar bancos viáveis, reestruturar aqueles que podem ser salvos e liquidar aqueles que já não podem ser salvos. Mas ainda não responde à pergunta que tem sido uma preocupação para os depositantes há sete anos: quem vai suportar as dezenas de bilhões de dólares de perdas acumuladas entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos comerciais, seus acionistas e depositantes?

O Parlamento não adoptou uma lei inteiramente nova na quarta-feira. A Comissão alterou a Lei relativa à Reforma e à Reorganização do Banco, aprovada em 31 de Julho de 2025, depois de o FMI ter determinado que várias disposições ainda precisavam de ser alinhadas com as normas internacionais. O governo havia preparado novas emendas na primavera de 2026, e o Comitê de Finanças e Orçamento, por sua vez, as reviu durante sete reuniões. A sessão de 12 de agosto finalmente restabeleceu a versão governamental sobre duas questões sensíveis, mantendo, ao mesmo tempo, contra o parecer do Ministro das Finanças e do FMI uma disposição que liga o tratamento de certos depósitos à futura lei do « gap financeiro ».

Este último continua a ser o verdadeiro núcleo da crise. A reestruturação bancária determina como lidar com um banco insolvente; Não cria as dezenas de bilhões de dólares necessários para devolver os depósitos. O ministro das Finanças Yassine Jaber reconheceu depois da votação: a reforma votada na quarta-feira é apenas um elemento de um todo, incluindo o levantamento do sigilo bancário e, sobretudo, a futura lei sobre a consolidação financeira e o retorno dos depósitos. Até à adopção do último texto, a repartição das perdas permanece incompleta.

Sete anos depois da crise, o Líbano só começa a decidir quais os bancos que podem sobreviver

Desde outubro de 2019, o Líbano vive com um paradoxo excepcional: um sistema bancário em grande parte incapaz de devolver depósitos, que continua a funcionar sem reestruturação geral. Os bancos impuseram restrições informais às retiradas e transferências, enquanto a libra perdeu a maior parte do seu valor. As perdas do sistema já tinham sido estimadas em mais de70 mil milhões de dólaresnas primeiras avaliações oficiais da crise. O montante exato agora depende de como os ativos do Banco do Líbano, dívida pública e passivos do setor bancário são valorizados.

A lei aprovada em 2025, agora alterada, deve sair desta situação. Confia às autoridades de supervisão a tarefa de avaliar cada instituição. Pode ser mantido um banco suficientemente capitalizado e em funcionamento. Um banco deficitário mas ainda recuperável pode ser recapitalizado, fundido ou reestruturado. Um banco cujas perdas tornam impossível qualquer restauração credível pode ser liquidado. Em teoria, essa abordagem parece óbvia. Na prática libanesa, representa uma ruptura com quase sete anos durante os quais as perdas foram socializadas por desvalorização, restrições de depósito e várias circulares sem que a insolvência de cada instituição fosse definitivamente decidida.

A reestruturação deve também contribuir para aumentar o crédito. Desde 2019, os bancos tradicionais deixaram em grande parte de desempenhar a sua função fundamental de intermediação entre poupança e investimento. Uma parte crescente da economia opera em dinheiro ou através das chamadas contas « frescas », alimentadas após a crise e tratadas separadamente dos antigos depósitos. Esta dualidade permite que os pagamentos correntes funcionem, mas não é um sistema bancário normal capaz de financiar investimentos a longo prazo.

O FMI insiste nesta questão há vários anos: um Líbano a longo prazo com sede em dinheiro não pode reconstruir uma economia moderna. Por conseguinte, a reestruturação do banco não é apenas uma questão de reembolso dos depositantes. Deve determinar quais as instituições que podem receber novo capital, recuperar a confiança e começar a emprestar novamente.

O que o Parlamento mudou em 12 de Agosto

A batalha mais visível antes da votação foi sobre os respectivos poderes da Alta Comissão Bancária e do Conselho Central do Banco do Líbano. O Governador Karim Souhaid pretendia explicitamente preservar as prerrogativas concedidas ao banco central ao abrigo do Código de Moeda e Crédito, nomeadamente o seu artigo 70.o. A comissão parlamentar tinha acrescentado uma referência no artigo 3o do texto de que a reestruturação deveria ser efectuada de acordo com este quadro.

No entanto, esta formulação dizia respeito ao Governo e ao FMI. O risco era que uma referência geral aos poderes do Conselho Central pudesse ser utilizada para desafiar ou retardar as decisões tomadas especificamente no contexto da resolução bancária. Uma lei destinada a dar autoridade a instrumentos excepcionais para lidar com bancos insolventes poderia então ser neutralizada por um conflito de jurisdição com o Banco do Líbano.

Na quarta-feira, os deputados finalmente eliminaram esta referência à Regra 70 e voltaram à formulação defendida pelo governo. A escolha consiste em evitar que os poderes tradicionais do Banco do Líbano sejam utilizados como base para desafiar os poderes confiados à Alta Comissão Bancária no tratamento das instituições faltosas.

Uma segunda alteração diz respeito ao artigo 13o da lei original. Em especial, a Alta Comissão Bancária pode impor recapitalização, reduzir o valor de certos elementos do capital próprio, converter certos créditos em capital, organizar uma nova emissão de acções ou transferir parte dos activos e passivos para outra instituição. O debate centrou-se na possibilidade de excluir os accionistas de um aumento de capital. A versão finalmente escolhida visa:acionistas maiorianão indistintamente todos os accionistas.

A distinção é economicamente importante. O objetivo de uma resolução bancária é absorver as perdas como uma prioridade pelo capital antes de chegar aos credores protegidos. Mas, automaticamente, excluir qualquer accionista existente, independentemente da sua responsabilidade ou peso, poderia ter criado dificuldades jurídicas e desencorajado certas entradas de capital. A formulação mais orientada procura manter uma capacidade de sanção ou despejo contra proprietários dominantes sem tratar todos os investidores da mesma forma.

Um terceiro ponto permanece em contradição com o FMI

No entanto, o Parlamento não seguiu todos os pedidos do Ministro das Finanças e apoiou o FMI. No artigo sobre o tratamento de depósitos em caso de liquidação, os MPs mantiveram uma referência à futura lei sobre consolidação financeira e retorno de depósitos.

Esta decisão pode parecer técnica, mas afecta o coração da crise. O FMI espera que as regras de resolução bancária sejam tão permanentes, previsíveis e autónomas quanto possível. Um banco que irá à falência em dez anos não terá necessariamente de ser tratado sob as mesmas regras excepcionais que aqueles já insolventes devido ao colapso de 2019.

Pelo contrário, os deputados queriam explicitamente preservar a ligação com a lei que tem de resolver a actual crise. O seu argumento é compreensível: seria difícil reestruturar hoje os bancos libaneses sem saber lidar com os antigos depósitos, que são precisamente uma grande parte das suas responsabilidades. O Comité das Finanças pretende impedir que uma liquidação antes da adopção do texto de depósito reduza os direitos dos aforradores.

Mas esta aparente protecção também representa um risco. Se a implementação efectiva da reestruturação depende constantemente de outra lei, então outro regulamento e depois uma nova auditoria, o Líbano pode continuar a ter legislação sem reestruturar eficazmente os bancos. O país já perdeu quase sete anos neste tipo de cadeia.

O que o FMI realmente quer

O posicionamento do Fundo Monetário Internacional é muitas vezes simplificado no Líbano como se ele só precisasse de uma série de leis para desbloquear bilhões de dólares. A sua procura é mais estrutural. O Fundo pretende que um banco insolvente seja reconhecido como tal, que as suas perdas sejam registadas de forma transparente e que uma hierarquia clara decida quem as absorve.

Numa reestruturação bancária que cumpre as normas internacionais, os accionistas normalmente absorvem perdas perante os credores comuns. Os líderes responsáveis pelas irregularidades devem poder ser processados quando a responsabilidade for estabelecida. Certas categorias de dívida ou dívida podem então contribuir para a absorção de perdas. Os pequenos depositantes devem ser protegidos tanto quanto possível, enquanto a utilização de dinheiro público deve ser limitada, a fim de evitar a transferência automática de perdas privadas para os contribuintes.

É esta hierarquia que explica parte das divergências entre o FMI e várias forças económicas libanesas. O Fundo não quer uma promessa geral de « proteger depósitos » para levar o Estado, já fortemente endividado e em falta desde 2020, a recuperar dezenas de bilhões de dólares de compromissos impossíveis de financiar. Tal solução transformaria uma perda bancária numa dívida pública e exigiria que os contribuintes actuais e futuros a reembolsassem.

O FMI também enfatiza a sustentabilidade da dívida. O Líbano já tem de se reestruturar31 mil milhões de euro-obrigaçõesque o Estado falhou em março de 2020. Adicionar dívida equivalente a todo o buraco bancário poderia tornar qualquer programa econômico impossível. O Fundo exige, portanto, uma solução que proteja pequenos depositantes, recapitalize bancos viáveis e limite futuros compromissos governamentais.

Essa posição é economicamente consistente em um ponto essencial: uma perda que já ocorreu não desaparece porque uma lei se recusa a nomeá-la. A questão é quem o apoia. Mas o FMI também terá de ser julgado sobre como a arquitetura futura protege eficazmente as famílias e evita uma lógica de balanço transformando grandes depositantes comuns em tomadores de decisão que nunca tomaram.

Bancos querem trazer mais perdas ao Estado

Desde o início da crise, a Associação dos Bancos do Líbano vem defendendo outra leitura. Para ela, o colapso é primeirosistemaos bancos não perderam dezenas de bilhões de dólares após uma acumulação clássica de maus empréstimos a empresas privadas. Tinham colocado uma parte considerável dos depósitos junto do Banco do Líbano, que tinha financiado o Estado e os seus défices. A responsabilidade das autoridades públicas e do banco central deve, portanto, ser reconhecida antes da reestruturação dos bancos.

O argumento contém uma parte importante da verdade. A crise libanesa não é a de um banco isolado que avaliou incorretamente alguns mutuários. O Estado estava acumulando déficits, o Banco do Líbano estava apoiando um regime cambial cada vez mais caro e os bancos comerciais estavam colocando enorme liquidez com a instituição central. Quando essa arquitetura entrou em colapso, os balanços dos três atores estavam entrelaçados.

Por conseguinte, a Associação de Bancos salienta a necessidade de reconhecer as obrigações do Estado e do Banco do Líbano em relação ao sector. Recusa uma reestruturação que apague os créditos do banco sobre o banco central antes de estabelecer a responsabilidade do sector público. Defende também o princípio de que os depósitos são direitos que não podem ser simplesmente anulados por uma decisão administrativa.

Em 2026, a Associação aumentou suas posições exigindo « garantias legais », a proteção de depósitos e um claro reconhecimento do caráter sistêmico da crise. Também contesta qualquer solução que utilize os recursos remanescentes dos bancos ou do Banco do Líbano para financiar as despesas correntes do Estado em detrimento dos depositantes.

Mas os bancos não se podem apresentar como meras vítimas

A crítica à posição bancária começa precisamente aí. Reconhecer a responsabilidade do Estado e do Banco do Líbano não significa isentar os bancos comerciais das suas próprias decisões. Durante anos, decidiram concentrar uma parte extraordinariamente elevada dos seus recursos em investimentos com o Estado e, em especial, com o Banco do Líbano. Essas decisões proporcionaram retornos significativos. Eles também criaram uma dependência extrema de um único sistema devedor e monetário cujos desequilíbrios estavam gradualmente se tornando visíveis.

Um banco não é um simples cofre para depositar mecanicamente depósitos no banco central. O seu trabalho é precisamente avaliar o risco. Os conselhos de administração e gerentes tinham a responsabilidade fiduciária de determinar se os retornos propostos realmente superavam o perigo com o dinheiro do depositante. Dizer hoje que o Banco do Líbano tem de reembolsar integralmente os bancos não pode, portanto, ser suficiente para apagar esta questão de gestão.

O problema é ainda mais evidente quando se examina a lógica económica da posição do sector. Se o Estado reconhecesse todas as perdas, teria de ser financiado por impostos futuros, venda ou mobilização de bens públicos, novas dívidas ou uma combinação desses instrumentos. Por outras palavras, os cidadãos pagariam como contribuintes para que os bancos pudessem ser reembolsados como credores.

Tal solução poderia proteger nominalmente os depósitos, mas também transferiria parte do custo para o libanês, que por vezes não tinha depósitos significativos antes da crise. Um trabalhador modesto, um jovem que entra no mercado de trabalho após 2019, ou uma empresa recém-criada, poderia contribuir com os seus impostos para reembolsar os compromissos assumidos bem antes deles. A questão da justiça econômica não desaparece quando a perda é movida para o estado.

Os accionistas devem ser protegidos antes dos depositantes?

O princípio central da reestruturação credível deve ser difícil de contestar: o capital bancário é o primeiro amortecedor para absorver perdas. Um accionista recebe dividendos durante períodos lucrativos precisamente porque corre o risco de perder o seu investimento em caso de falência. Um depositante não compra uma participação no banco.

Este princípio não significa que os accionistas devam ser arbitrariamente expropriados. Uma avaliação independente deve determinar o valor e as perdas reais de cada banco. As instituições que ainda possuem património líquido podem ser recapitalizadas de acordo com regras claras. No entanto, aqueles cujo capital foi completamente destruído não podem alegar que os seus proprietários sejam preservados enquanto os depositantes absorvem a perda.

É neste ponto que a composição da Alta Comissão Bancária continua sensível. A lei confere um papel importante ao Governador do Banco do Líbano e a vários intervenientes próximos das instituições financeiras. Para reestruturar os bancos são necessários conhecimentos bancários, mas demasiada proximidade com o sector cria um problema de conflito de interesses. As instituições que decidem qual banco sobrevive, quais accionistas são depostos e quais os créditos reduzidos devem ser credíveis para os depositantes, tanto quanto para os banqueiros.

A experiência libanesa impõe uma exigência particularmente forte. Durante décadas, o Banco do Líbano, bancos comerciais e poder político têm operado em um sistema de dependências mútuas. Reproduzir esta arquitetura no organismo responsável pela distribuição das consequências do colapso poderia levar a uma reestruturação legalmente sofisticada, mas politicamente descrente.

O caso Salameh recorda por que a independência conta

As notícias judiciais reforçam este problema de confiança. Em 10 de Agosto, dois dias antes da votação parlamentar, o ex-governador do Banco do Líbano Riad Salameh e Samir Hanna, ex-chefe do Banco Audi, foram acusados num novo caso de alegados crimes financeiros, incluindo apropriação indevida e enriquecimento ilícito. Ambos os homens gozam da presunção de inocência e as acusações devem ser estabelecidas pelos tribunais.

No entanto, a aproximação cronológica é impressionante. Pela primeira vez, uma investigação de caso envolvendo Salameh chega diretamente a um ex-gerente sênior de um banco comercial. Isto recorda que a reestruturação bancária não pode limitar-se a um exercício contabilístico. O acesso às informações permitidas pelo levantamento alargado do segredo bancário deve também permitir o exame das operações realizadas antes e durante a crise.

As transferências preferenciais, as relações entre as instituições e o Banco do Líbano, as remunerações excepcionais e as eventuais transacções contrárias aos interesses dos bancos devem ser fiscalizadas sempre que existam índices suficientes. O objectivo não é criminalizar todo o sector bancário, mas evitar uma situação em que as perdas colectivas seriam distribuídas sem nunca identificar responsabilidades individuais onde existem.

A verdadeira batalha continua a ser de 70 mil milhões de dólares

A votação de 12 de Agosto não resolve o problema central. O « buraco » financeiro permanece acima70 mil milhões de dólarescom base nas ordens de magnitude adotadas desde o início das discussões, embora sua mensuração final deva depender da valorização e recuperação de determinados ativos. Os antigos depósitos são o coração político desta soma.

O projecto de lei sobre a consolidação financeira discutido desde o final de 2025 dá prioridade aos pequenos depositantes. Na versão adoptada pelo Governo em Dezembro, as contas até100 mil dólaresteve de poder ser reembolsado gradualmente ao longo de vários anos. O primeiro-ministro Nawaf Salam indicou que esta categoria representava aproximadamente85% dos candidatosOs montantes mais elevados seriam tratados de acordo com uma arquitectura diferente, com reembolsos parciais e instrumentos de longo prazo.

O princípio pode parecer socialmente defensável: primeiro restaurar as economias da maioria em vez de bloquear qualquer solução até que eles possam pagar totalmente cada conta. Mas tudo depende do valor real dos instrumentos propostos aos maiores depositantes. Substituir um dólar bancário bloqueado por uma obrigação de muito longo prazo cujos activos devedores ou subjacentes são incertos pode ser equivalente a reconhecer legalmente os créditos, reduzindo significativamente o seu valor económico.

O próximo texto deve, portanto, ser muito mais preciso do que as promessas políticas. Um candidato deve saber quanto dinheiro irá recuperar, em que calendário, com que garantia e que valor de mercado para o saldo remanescente. Sem essas respostas, falar sobre « restituição de depósitos » permanecerá uma fórmula.

O ouro do Banco do Líbano não pode ser a solução mágica

O alto valor das reservas de ouro libanesas é regularmente refletido no debate. A sua recente avaliação reforçou a tentação de os apresentar como uma possível garantia para os requerentes. Mas o uso do ouro não cria mais riqueza; transforma um bem estratégico pertencente à comunidade em um meio de cobrir uma perda passada.

O mesmo problema aplica-se aos activos imobiliários ou às participações estatais. O reembolso das perdas pode justificar-se em determinadas proporções se a responsabilidade pública estiver claramente estabelecida. No entanto, utilizá-los plenamente para proteger os balanços bancários custaria várias gerações de um sistema cujos lucros tinham sido anteriormente largamente privados.

A questão certa não é, portanto, se o Estado deve pagar zero ou todos. É necessário estabelecer precisamente que parte do prejuízo corresponde à sua responsabilidade, que parte da política do Banco do Líbano está envolvida e que parte das decisões de gestão do banco resulta. Sem esta ventilação, cada ator vai naturalmente continuar a procurar transferir o máximo possível do projeto para outros.

O FMI ainda não deu um branco

A votação parlamentar aproxima o Líbano de um acordo com o FMI, mas seria prematuro dizer que o Fundo validou agora toda a arquitectura. Na sequência da adopção da primeira lei em 2025, o FMI tinha explicitamente solicitado novas alterações para a alinhar com as normas internacionais. Em fevereiro de 2026, ele ainda insistiu em três requisitos: reestruturação de acordo com os princípios internacionais, financeiramente viável e compatível com a sustentabilidade da dívida pública e externa.

O texto votado na quarta-feira responde a alguns destes pedidos. O regresso à formulação do Governo sobre o artigo 3o e o tratamento dos accionistas majoritários estão de acordo com os desejos do Fundo. Por outro lado, a referência continuada à futura Lei relativa aos depósitos no artigo de liquidação foi mantida, apesar das suas reservas.

Por conseguinte, o FMI irá provavelmente julgar o regime no seu conjunto. Acima de tudo, continua à espera da lei sobre a consolidação financeira. A reestruturação bancária sem tratamento credível das perdas agregadas não é suficiente para tornar os bancos solventes. O Fundo vem repetindo-o desde o início: as perdas devem ser reconhecidas antes de poderem ser distribuídas.

Esta lógica é, por vezes, impopular porque destrói a ilusão de que todos os atores podem ser reembolsados totalmente sem custo. Mas a alternativa aplicada desde 2019 já distribuiu perdas de forma profundamente desigual: alguns conseguiram retirar o seu dinheiro, outros receberam livros a taxas desfavoráveis, enquanto os restantes depositantes suportaram a maior parte do ajustamento.

O risco de uma reestruturação eternamente atrasada

A adopção de 12 de Agosto constitui, por conseguinte, um passo em frente, mas só se agora desencadear uma verdadeira avaliação dos bancos. O perigo seria celebrar a lei como uma reforma completa e esperar vários meses pelo texto sobre depósitos, implementação de regulamentos, auditorias e decisões da Alta Comissão.

O Líbano já perdeu tempo suficiente. Todos os anos, sem reestruturação, favorece as instituições com liquidez suficiente para continuarem a funcionar, mas deixa sem resposta a questão dos seus antigos balanços. Os bancos permanecem abertos, as contas « frescas » funcionam e os cartões bancários retornam gradualmente, enquanto os depósitos antes de 2019 permanecem sujeitos a outro universo legal e econômico.

Esta coexistência de dois sistemas não pode tornar-se permanente. Destrui o próprio princípio da confiança bancária. Um depositante coloca dinheiro em um banco apenas se ele acha que o contrato será respeitado. Se o Estado aceitar de forma duradoura que a mesma instituição distingue entre « novos reais » dólares e dólares antigos que se tornaram ilíquidos, a reconstrução desta confiança permanecerá difícil.

É precisamente por isso que o argumento dos bancos de que « os direitos dos depositantes » devem ser protegidos deve ser julgado sobre os resultados e não sobre as declarações. As instituições têm razão quando se recusam a pagar as dívidas administrativamente. São muito menos se esta defesa for utilizada para proteger simultaneamente os accionistas, adiar o reconhecimento das perdas e transferir a factura para o Estado.

Após a votação, todos devem finalmente aceitar a sua parte da perda

A reestruturação bancária libanesa só pode ser bem sucedida se romper com a lógica seguida desde 2019: todos reconhecem a existência de uma crise sistêmica, mas todos procuram fazer o outro pagar. O Estado destaca os erros dos bancos. Os bancos recordam as dívidas do Estado e do Banco do Líbano. Os funcionários dos bancos centrais invocam decisões políticas. Os grandes depositantes recusam qualquer redução dos seus direitos e os pequenos depositantes exigem legitimamente acesso a poupanças das quais foram privados durante anos.

Todas estas posições contêm alguma verdade. Nenhum deles é uma solução. Os contribuintes não podem absorver US$ 70 bilhões sem limites; os bancos não podem recuperar um valor positivo se seus acionistas estiverem protegidos perante seus credores; os depositantes não podem ser reembolsados na íntegra e imediatamente com dólares que não existem mais no sistema; O Banco do Líbano não pode recuperar as suas perdas imprimindo livros sem mais uma vez ameaçar a estabilidade monetária.

A votação de 12 de Agosto dá finalmente ao Líbano uma ferramenta para processar esta realidade bancária. Em princípio, permite a separação dos estabelecimentos viáveis remanescentes daqueles que já não são viáveis e que os proprietários recapitalizem aqueles que podem sobreviver. Mas a medida decisiva virá depois: a lei sobre consolidação financeira terá que dizer, em dólares e de acordo com uma hierarquia explícita, que suporta cada um dos prejuízos restantes.

O ministro Yassine Jaber tem, portanto, razão num ponto em que apresenta a votação como um « passo » e não como a conclusão da reforma. A lei torna possível construir a sala de operações. Ainda não diz como atribuir o custo da intervenção. Após quase sete anos de restrições de depósito, o teste real não será mais o número de leis aprovadas, mas o primeiro balanço bancário reestruturado, o primeiro acionista realmente chamado para recapitalizar ou perder seu capital, e especialmente o primeiro calendário credível que permite aos depositantes saber o que eles realmente recuperarão.