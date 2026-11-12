Investimento: o público sobe, o privado desce

O investimento público e privado seguiu duas direções opostas no Líbano em 2024. As contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS) mostram um aumento de 35,4 % no volume de capital fixo público em comparação com uma diminuição de 10,2 % no sector privado. A recuperação pública não compensou o declínio privado: a formação bruta de capital fixo diminuiu 4,1%. Estas taxas são recalculadas com base nos montantes indicados no quadro CAS, que as apresenta de forma arredondada. Eles dizem respeito ao ano 2024. Não descrevem os investimentos anunciados em 2026 nem o estado atual de progresso dos projetos de construção. A distinção é importante num país em que um compromisso de financiamento, uma autorização orçamental e uma despesa efectivamente registada podem ocorrer em momentos diferentes.

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O investimento público e privado seguiu duas direções opostas no Líbano em 2024. As contas revistas do Serviço Central de Estatística (CAS) mostram um aumento de 35,4 % no volume de capital fixo público em comparação com uma diminuição de 10,2 % no sector privado. A recuperação pública não compensou o declínio privado: a formação bruta de capital fixo diminuiu 4,1%.

Estas taxas são recalculadas com base nos montantes indicados no quadro CAS, que as apresenta de forma arredondada. Eles dizem respeito ao ano 2024. Não descrevem os investimentos anunciados em 2026 nem o estado atual de progresso dos projetos de construção. A distinção é importante num país em que um compromisso de financiamento, uma autorização orçamental e uma despesa efectivamente registada podem ocorrer em momentos diferentes.

Investimento público e privado: o peso dos montantes

A preços correntes, o investimento fixo privado atingiu 346.989 mil milhões de libras em 2024, contra 3365.179 mil milhões de libras em 2023. Portanto, ela cai em 5,0% em valor. No mesmo período, o público aumentou de 56.146 mil milhões de libras para 80.450 mil milhões de libras, um aumento de 43,3%. No geral, há um ligeiro aumento de valor, de 421 325 para 427 439 bilhões de libras.

Correcção de preços muda a leitura. A 2023 preços, o montante privado de 2024 é mais de £ 327,879 bilhões. O público atingiu 76.019 bilhões. Seu total foi de 403,898 bilhões, menor do que no ano anterior. O aumento nominal de 1,5% do total, portanto, coexiste com uma contração real de 4,1%.

Formação de capital fixo 2023 mil milhões de LL 2024 mil milhões de LL Variação do volume Privado 365 179 346 989 -10,2 % Público 56 146 80 450 +35,4 % Total 421 325 427 439 -4,1%

O sector privado continua a ser, em grande parte, a maioria. Representa 81,2% da formação de capital fixo a preços correntes em 2024, contra 86,7% em 2023. A participação pública aumentou de 13,3% para 18,8%. Uma rápida progressão do menor conjunto não é, portanto, necessariamente suficiente para compensar um declínio mais moderado do maior.

O público amortece o declínio sem removê-lo

O quadro das contribuições para o PIB mede este efeito. O declínio do investimento fixo privado retira cerca de 1,7 pontos percentuais do crescimento de 2024. O aumento público traz cerca de 0,9 pontos. O saldo da formação de capital fixo representa assim uma contribuição negativa de cerca de 0,8 pontos.

Uma contribuição pontual não é confundida com a taxa de crescimento de um posto. O aumento de 35,4 % das despesas públicas descreve apenas a evolução deste investimento. Os 0,9 pontos indicam seu efeito contábil na mudança do PIB total, levando em conta seu peso. Adicionar diretamente -10,2% e +35,4% não produz a taxa de crescimento do investimento total.

Estas contribuições também não demonstram um efeito multiplicador nas empresas ou no emprego. Descrevem uma desagregação contabilística. Avaliar os benefícios de um programa público requer conhecer seus beneficiários, locais ou importados compras, horários e atividades que ele possibilita.

O benchmark de 2019 mostra trajetórias muito diferentes

Os índices de volume, com 2019 fixado em 100, colocam variações anuais em perspectiva. Em 2024, o índice de investimento fixo privado atingiu 72, contra 81 em 2023. A figura pública é 141, em comparação com 104. O total é de 80. Estes índices publicados são arredondados e não devem ser utilizados para recalcular as taxas anuais precisas.

O desenvolvimento público é particularmente afectado. O índice subiu de 96 em 2020 para 7 em 2021, depois subiu para 57 em 2022 e 104 em 2023. O nível de 2024 excede o de 2019, mas esta comparação não significa que todas as infraestruturas tenham recuperado a sua capacidade inicial. Um fluxo de investimento anual não mede o valor ou a condição de todo o equipamento existente.

O soldado segue outro caminho. Seu índice caiu para 30 em 2020, de 67 em 2021 para 99 em 2022. Ele então recuou por dois anos. O resultado de 2024 está, portanto, claramente abaixo do nível de referência, apesar do catch-up observado após o choque inicial.

Qual a cobertura do capital fixo

A formação bruta de capital fixo corresponde às aquisições, menos cessões, de activos produzidos de forma sustentável utilizados na produção. Pode incluir edifícios, máquinas e equipamentos. O termo « gross » significa que o consumo de capital fixo, ou seja, o desgaste econômico dos ativos, não é reduzido.

Não mede as compras de acções ou obrigações. Nem é reduzida à construção. Um investimento em equipamentos pode aumentar sem local de construção visível. Por outro lado, um aumento do valor dos terrenos ou edifícios existentes não constitui automaticamente uma nova produção.

O CAS distingue esta medida da formação bruta de capital no sentido mais amplo. Nos 2024 quadros, estes incluem também aquisições líquidas de valores. Atingiu 603,777 bilhões de libras, em comparação com 427.439 bilhões de libras só para capital fixo. Consolidar os dois inflaria artificialmente o montante apresentado como um investimento produtivo fixo.

Uma leitura que não designa nenhum local de construção

A participação do capital fixo no PIB nominal atingiu cerca de 15,7% em 2024, contra 18,7% em 2023. Esta diminuição deve-se à evolução comparativa do investimento e do PIB a preços correntes. Não substitui a análise de volume, que mostra diretamente o declínio das quantidades investidas.

Os quadros não detalham os projetos públicos que explicam o progresso. Por conseguinte, não permitem que o aumento seja atribuído a uma operação rodoviária, vegetal ou de reconstrução específica. Para passar da avaliação nacional para a avaliação do desempenho, os dados de implementação do projeto e as datas de implementação ainda são necessários.

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