Lançado em 2000, o filme libanês de Tony Abu Elias retorna em uma tela grande em 19 de novembro com uma versão 4K, uma trilha sonora remixada e edição digital. Através de dois jornalistas fictícios, ele encenou as prisões de 1943 em Rachaya e nos dias seguintes. Mirna Khayyat, que desempenha o papel de Nadia, apresentou esta recuperação como uma atualização técnica relacionada com a preservação de cores e lugares.

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O filme libanês de Tony Abu Elias, lançado em 2000, voltou ao teatro em 19 de novembro, aproximando-se do Dia da Independência. A versão 4KAl Fajrcombina uma trilha sonora remixada e retoques em certas cenas. O registro de 1943, no entanto, ainda passa por dois jornalistas fictícios.

Voltando para o quarto dAl Fajrnão marca o lançamento de um novo filme sobre a independência libanesa. Sob o títuloO amanhecer: Renascertony Abu Elias lançou um filme de 2000 escrito por Antoine Ghandour e produzido por Mohammad Yassine. Os cinemas libaneses foram incluídos em sua programação desde quinta-feira, 19 de novembro. Timecodes Communications apresentou a nova versão nas salas da rede VOX, na presença de membros da equipe e ministro da informação Paul Morcos.

Al Fajr retorna em 4K sem novas filmagens anunciadas

Três mudanças estão documentadas: a apresentação 4K, uma nova mixagem de trilha sonora e a melhoria de certas cenas usando ferramentas de inteligência artificial. 4K refere-se aqui ao formato da versão proposta na sala. Não especifica a natureza do suporte original nem os elementos utilizados para preparar a nova cópia. A equipe não detalha publicamente o tratamento aplicado aos diferentes planos. Portanto, não há evidência de que ela tenha recriado imagens ou substituído os intérpretes.

Mirna Khayyat, que desempenha o papel de Nadia, tinha explicado em 8 de novembro que ela queria preservar as cores, lugares e emoção das cenas. Ela também indicou que a equipe não havia procurado apagar todas as imperfeições. Esses detalhes dão uma indicação do viés dessa recuperação: modernizar sua apresentação para os teatros, sem redireccionar Tony Abu Elias. A nova mistura é anunciada separadamente das intervenções na imagem. Não leva à conclusão de que os diálogos foram regravados.

Dois jornalistas fictícios e uma prisão histórica

Nadia escreve contra o mandato francês. Rami, interpretado por Walid Alayli, deve esconder-se e encontrar-se em uma aldeia. O cenário parte de seu encontro para monitorar os efeitos da crise política fora das instituições de Beirute. A imprensa serve de guia: o que os personagens escrevem ou procuram publicar expõe-os às autoridades e coloca-os em frente aos notáveis da aldeia. Sua história não é um testemunho para dois jornalistas que experimentaram esses eventos.

As detenções de novembro de 1943 ocorreram. As autoridades do mandato francês detidos na cidadela de Rashaya Presidente Bechara al-Khoury, o chefe do governo Riad al-Solh e outros funcionários libaneses. Seu lançamento em 22 de novembro tornou-se a data comemorativa do Líbano. No filme, este episódio real dá sua linha do tempo para um enredo inventado. Ele também explicou o lugar de Rachaya na narrativa, sem que as cenas fossem usadas como imagens de arquivo de 1943.

Uma primavera em árabe para o fim de semana da independência

O retorno ao salão ocorre três dias antes do 83o aniversário da Independência. O filme é programado em árabe, notavelmente no City Centre Beirute e em outros teatros que o listam sob seu título em inglês. Os registos dos operadores não dão a mesma duração ou classificação em toda a parte. Continuam a ser o melhor ponto de partida para verificar a hora e as condições de acesso a uma projeção, que dependem do cinema escolhido.

Cidadela de Rachaya, fotografia de 6 de maio de 2019; Este visual não é uma imagem do filme. Foto:Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0Redimensionar toda a foto, Libnanews vestir sob a mesma licença.

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