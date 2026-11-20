Um estudo de Boston avaliou a AMIE, sistema experimental do Google, antes de consultas reais. Os resultados publicados em outubro dizem respeito a um caminho sob supervisão médica. Mostram utilidade percebida na preparação de algumas consultas, mas não demonstram melhora da saúde ou redução dos custos. O detalhe do pessoal, os critérios de segurança e a classificação dos pressupostos diagnósticos evitam várias interpretações enganosas. O dispositivo não substitui uma consulta e continua a ser avaliado em ensaios comparativos mais amplos.

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AMIE, sistema experimental do Google, falou com pacientes reais antes de sua consulta médica em Boston. O estudo publicado em 8 de outubro de 2026 mostra que tal intercâmbio pode ser integrado em uma consulta supervisionada. Não demonstra melhor saúde do paciente ou a possibilidade de substituição do médico.

A mudança deve-se ao campo de avaliação. Os pesquisadores do Google e Beth Israel Deaconess Medical Center deixaram as únicas consultas simuladas. Seu estudo prospectivo foi realizado entre abril e novembro de 2025 em uma estrutura de atenção primária. Incluindo 114 pessoas. Entre eles, 98 completaram tanto o intercâmbio com inteligência artificial quanto sua consulta.

Esses resultados, que foram divulgados em outubro, não constituem uma nova descoberta em novembro. Permitem-nos examinar uma questão específica: o que vale uma conversa médica automatizada quando precede o cuidado real?

AMIE prepara uma consulta, sem substituí-la

Os participantes já tinham reservado uma consulta para um problema único. A triagem da clínica descartou situações que necessitavam de atendimento de emergência. Em seguida, trocaram por escrito com AMIE, de casa, até cinco dias antes de sua nomeação. O dispositivo coletou sintomas e história e, em seguida, apresentou pressupostos para discussão com o cuidador.

Um resumo e transcrição poderiam ser enviados ao profissional consultor. A experiência não foi para deixar um catbot decidir sobre um tratamento sozinho. Acrescentou uma etapa preparatória a uma viagem médica continuada.

O protocolo selecionou adultos de língua inglesa, que já haviam sido acompanhados na instituição e foram capazes de utilizar seu dispositivo digital. Foram excluídas gestações conhecidas e razões psiquiátricas. Esses critérios limitam o alcance dos resultados: não permitem concluir para todos os pacientes ou situações clínicas.

Sem paragem de segurança, mas sem erro zero

Um médico monitorava todas as conversas em tempo real. Ele poderia interromper a troca em caso de risco, sofrimento significativo ou pedido do participante. Nenhum julgamento baseado nesses critérios foi necessário. No entanto, supervisores observaram alucinações, ou seja, informações não confirmadas, e forneceram esclarecimento clínico em cinco trocas.

Por conseguinte, a ausência de interrupção não significa que não haja erro ou supervisão inútil. Descreve o funcionamento de um dispositivo emoldurado, com um profissional disponível para intervir. A remoção desse profissional mudaria as condições em que o resultado foi obtido.

A instituição também relata um caso considerado de certa forma prejudicial por um cuidador. Temia que a menção de linfoma entre as hipóteses pudesse ter causado ansiedade. O episódio lembra que uma lista medicamente possível pode ter efeitos sobre a pessoa que a recebe.

Percentagens exigem os seus denominadores

Os profissionais responderam ao questionário após 60 das 98 consultas. Consultaram o relatório da AMIE antes da consulta em 44 casos. Desses 44 retornos, 33 relataram assistência na preparação, ou seja, 75%. Em 25 casos, eles sentiram que o intercâmbio tinha sido capaz de mudar sua abordagem.

Essas respostas medem a utilidade percebida. Eles não provam que três quartos de todos os pacientes receberam melhores cuidados. Eles também não quantificam uma economia de tempo sistemática ou redução de custos.

Outro resultado requer a mesma precisão. Na análise exploratória apresentada pelos pesquisadores, o diagnóstico finalmente escolhido esteve entre os sete primeiros pressupostos da AMIE em 90% dos casos. Ele ficou em primeiro lugar em 56% dos casos, e entre os três primeiros em 75%. Apresentar o primeiro dígito como uma única taxa de diagnóstico correta seria enganoso.

Uma comparação ainda longe de um teste de eficiência

Os avaliadores apreciaram as propostas diagnósticas e os planos de gestão de forma anônima. Os médicos obtiveram melhores resultados sobre a praticidade e custo-efetividade dos planos. AMIE não possuía prontuário completo nem exame físico. Essas diferenças de contexto são importantes na interpretação.

O estudo permanece monocêntrico e não possui grupo controle. Não compara duas rotas aleatórias, com e sem a ferramenta. Portanto, não dissipa seu efeito sobre complicações, erros diagnósticos ou carga de trabalho. Alta satisfação e conversa fluida por si só não são melhorias clínicas.

O Alphabet financiou o trabalho, no qual seus pesquisadores participam. Este link é indicado e deve acompanhar a leitura dos resultados. Torna sua reprodução particularmente importante por outras equipes, em diferentes populações e organizações.

Os próximos passos permanecem mais amplos ensaios comparativos. Eles terão que medir os resultados do paciente, os custos, a confidencialidade e o nível de monitoramento necessário. A transposição para consultas de língua francófona ou árabe, particularmente no Líbano, não está estabelecida neste estudo realizado em inglês.

Fotografia: Ajay Suresh, BIDMC, 6 de novembro de 2025, CC BY 4.0. Arquivo, redução proporcional e curativo Libnanews.

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