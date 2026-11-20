Desde 1949, a UNTSO tem tido um grupo de observadores no Líbano. Os documentos das Nações Unidas mostram por que razão a retirada da força não põe termo a este mandato, mas exige a reorganização do apoio material prestado a esses observadores. Não foi decidida qualquer transferência do mandato da UNIFIL.

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A UNIFIL deverá cessar as suas operações em 31 de Dezembro de 2026. Mas nem todos os observadores da ONU no sul do Líbano estão cobertos por esta força. Um grupo desarmado pertence à UNTSO, uma missão mais antiga e separada. Os documentos orçamentais das Nações Unidas lançam luz sobre uma questão concreta de transição: como podemos continuar o seu trabalho sem o apoio que a UNIFIL dá hoje?

Na sequência das consultas de 19 de Novembro sobre a Resolução 1701, a Presidência letã do Conselho de Segurança reafirmou o seu apoio à UNIFIL. Solicita às partes que protejam o pessoal das Nações Unidas e respeitem a liberdade de circulação da missão. Esta declaração à imprensa não decide sobre uma prorrogação ou uma missão sucessória. No entanto, chega num momento em que as Nações Unidas devem preparar-se para a saída da força e organizar a continuidade de outras atividades.

Observadores que estavam lá antes da UNIFIL

A Organização de Supervisão de Tréguas das Nações Unidas (UNTSO) data de 1948. O Grupo Observador no Líbano, um dos seus componentes, está presente no Líbano desde 1949. A UNIFIL foi criada em 1978. Por conseguinte, os observadores reportam-se a uma missão cuja existência não decorre do mandato da força provisória.

Em sua página operacional, a UNIFIL indica que o grupo está auxiliando no Sul. A UNTSO também explica que seus observadores se reúnem com funcionários locais e representantes da comunidade. Este trabalho faz parte da observação e ligação. Não lhes confere todas as responsabilidades que o Conselho de Segurança confiou à UNIFIL.

A palavra « observador » pode ser confusa. O grupo já presente pertence à UNTSO. As equipas de observadores referidas nos três cenários enviados ao Conselho em Junho são hipotéticas para o futuro. Eles não constituem um anúncio de reforço para o grupo existente ou a transferência para ele do mandato que termina.

Um mandato separado, serviços partilhados

A separação de mandatos não significa que ambas as organizações operam sem qualquer ligação material. A documentação orçamental da UNIFIL para 2026-2027 descreve o apoio que presta ao Grupo Observador no Líbano. Em particular, cita os serviços de comunicação. Este é um exemplo concreto do apoio diário prestado a uma equipa que faz parte de outra missão.

Na sua carta ao Conselho de Segurança de 1 de Junho, o Secretário-Geral solicitou que a necessária protecção e logística da unidade fosse tida em conta após o encerramento da UNIFIL. De acordo com este documento, qualquer organização futura terá que fazer outros arranjos para executar essas funções ou encontrar equivalente. Esta passagem é distinta das propostas sobre a dimensão e o mandato de uma possível nova presença internacional.

O Comité Consultivo das Nações Unidas para as questões administrativas e orçamentais recorda este ponto no seu relatório sobre o orçamento para 2027. Disse que a UNTSO continuou a exercer o seu mandato no Líbano, mas que a partida da UNIFIL deveria alterar as condições de trabalho dos seus observadores no Sul. O Comité referiu-se nomeadamente à adaptação dos recursos e infra-estruturas existentes. Não apresenta um dispositivo de substituição já parado.

O que os observadores podem preservar, e o que eles não substituem

Por conseguinte, o Conselho de Segurança e o Secretariado têm duas perguntas. O primeiro é manter os recursos necessários para um grupo que já existe. A segunda é decidir, se for caso disso, sobre as funções a serem confiadas a outra presença internacional para apoiar a implementação da Resolução 1701. Responder ao primeiro não dá, em si mesmo, uma resposta ao segundo.

Essa diferença conta para o povo do Sul. Manter um interlocutor internacional não é suficiente para manter todos os serviços associados à UNIFIL. A ligação, o apoio humanitário e a protecção dos civis não envolvem os mesmos meios ou autorizações. Durante a retirada, a resolução 2790 deixa a UNIFIL com certas funções, dentro das suas capacidades; não as transfere automaticamente para a UNTSO.

A partir de 20 de Novembro, os documentos públicos distinguem, assim, entre uma continuidade do mandato e uma transição que continua por organizar. O grupo de observadores não é uma nova missão nem uma UNIFIL menor. As decisões futuras terão de mostrar como continuará a trabalhar e quais outras funções beneficiarão ou não de um mandato separado.

Foto: Contingente da UNIFIL em At Tiri, 14 de Julho de 2009, Arquivo da Libnanews. Não representa observadores da UNTSO. © Libnanews.com.

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