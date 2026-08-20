O Líbano pode voltar a ser uma porta de energia?

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A crise no Estreito de Ormuz coloca sobre a mesa uma função que o Líbano havia perdido por várias décadas: servir como uma saída mediterrânica para o petróleo do Oriente Médio. O Iraque procura agora diversificar as suas rotas de exportação, enquanto Beirute prepara as suas infra-estruturas para acolher, armazenar e possivelmente reexportar produtos petrolíferos iraquianos. Trípoli tem uma geografia favorável e instalações herdadas do antigo corredor Kirkuk-Mediterrânico. Mas transformar esta oportunidade de crise numa função energética sustentável requer um investimento considerável, volumes regulares e, sobretudo, um corredor seguro em toda a Síria.

A questão teria parecido largamente teórica há alguns meses. É muito menos assim desde que as perturbações do Estreito de Ormuz mostraram ao Iraque o custo da sua dependência dos terminais do Golfo. Bagdade procura agora várias formas de transportar o seu petróleo para o Mediterrâneo. O Líbano quer aproveitar este movimento para colocar Trípoli num mapa energético cujo país desapareceu gradualmente desde a segunda metade do século XX.

O governo de Nawaf Salam começou a preparar esta possibilidade. Em 10 de Agosto, uma reunião reuniu os ministérios e administrações envolvidos num possível trânsito petrolífero iraquiano através do território libanês. Primeiro, não se trata de ressuscitar o velho gasoduto. O cenário baseia-se no transporte terrestre, armazenamento e reexportação.

Este primeiro passo parece modesto em comparação com os grandes projectos de gasodutos estudados entre o Iraque e a Síria. No entanto, levanta uma questão estratégica:pode o Líbano aproveitar a crise de Ormuz para se tornar novamente uma porta de entrada de energia para o Mediterrâneo oriental?

Ormuz restaura valor aos mercados mediterrânicos

O interesse iraquiano explica o regresso do caso. As exportações de petróleo são a principal fonte de receita do governo do Iraque e uma parte considerável do petróleo bruto normalmente deixa o país com suas instalações do sul. Esta organização torna Bagdá particularmente vulnerável a distúrbios no Golfo e Estreito de Ormuz.

A crise de 2026 transformou essa vulnerabilidade teórica em um problema imediato. Segundo dados reportados no final de julho, as exportações iraquianas caíram de 4,2 milhões de barris por dia em fevereiro para 1,5 milhão de barris por dia em maio, no auge das perturbações relacionadas com o conflito com o Irã.

Para Bagdá, a diversificação rodoviária já não é apenas uma questão de otimização comercial. Torna-se um seguro contra a interrupção de uma via marítima da qual grande parte da receita do estado depende.

O Mediterrâneo é a saída natural para oeste. O petróleo transportado diretamente para a costa síria, turca ou libanesa pode chegar aos mercados internacionais sem atravessar Ormuz. No entanto, a questão não é substituir inteiramente os terminais do sul do Iraque. A capacidade necessária seria considerável. Pelo contrário, trata-se de ter vários corredores capazes de manter uma parte das exportações quando uma estrada se torna vulnerável.

É precisamente esta mudança de lógica que cria uma oportunidade para o Líbano.

Trípoli tem geografia, mas ainda não ferramenta moderna

O principal ativo libanês está em Trípoli. A cidade está localizada no Mediterrâneo, perto da Síria e na antiga estrada energética que liga os campos de petróleo iraquianos à costa de Levantin.

Esta função não é nova. A Iraq Petroleum Company costumava transportar o petróleo bruto Kirkuk através de uma rede de oleodutos através da Síria. Uma filial estava em Trípoli, onde o petróleo podia ser exportado ou refinado.

As instalações ainda existem em parte. O sítio petrolífero de Trípoli inclui um terminal e a antiga refinaria. Dados do Oil Branch indicam que o terminal foi historicamente projetado para receber petróleo bruto através de três tubos de 12, 16 e 30-32 polegadas. Sua capacidade máxima de bombeamento tinha atingido 900.000 barris por dia no papel.

Este número não deve ser interpretado como uma capacidade disponível hoje.

As infra-estruturas têm vindo a envelhecer, várias instalações exigem trabalho e a antiga rede que liga o Iraque ao Líbano não pode ser considerada operacional. A refinaria foi encerrada desde 1992. Alguns tanques em Trípoli também estão listados como fora de serviço.

A verdadeira vantagem do Líbano é, portanto, menos ter uma infra-estrutura imediata capaz de receber centenas de milhares de barris do que ter umlocal de energia existente, um direito de passagem, reservatórios, instalações portuárias e memória industrial que pode reduzir o custo de atualização de um projeto totalmente construído de zero.

O corredor iraquiano poderia colocar Trípoli no mapa

O projecto mais ambicioso está actualmente a surgir entre o Iraque e a Síria. Bagdá está estudando a construção de um novo gasoduto que liga suas áreas de produção ao Mediterrâneo pelo território sírio.

A velha linha Kirkuk-Banias está demasiado danificada e demasiado velha para ser a solução principal. Os estudos actuais centram-se, portanto, numa nova infra-estrutura. O projeto proposto usaria Haditha como ponto de conexão entre os campos do norte e sul do Iraque antes de prosseguir para o porto sírio de Banias.

As estimativas disponíveis fornecem a medida do projeto. A capacidade estudada pode atingir2 milhões de barris por diaSua construção levaria cerca de quatro anos e representaria pelo menos15 mil milhões de dólaresinvestimento. Estão em curso estudos técnicos e financeiros, mas ainda não existe um calendário definitivo para a construção do corredor a considerar como adquirido.

Para o Líbano, o risco é óbvio. Se a nova rede iraquiana parar em Banias, a Síria concentrará a maior parte da função de trânsito e exportação do Mediterrâneo. Trípoli ficará longe do corredor principal.

Beirute procura, portanto, posicionar-se antes que esta arquitetura seja finalmente interrompida.

O petróleo iraquiano poderia primeiro chegar por estrada

A estratégia libanesa é pragmática: comece mesmo antes de existir um gasoduto.

A reunião do Governo de 10 de Agosto incidiu sobre as estradas, as fronteiras, as alfândegas, as instalações de armazenagem e as condições de segurança para o trânsito. O regime previsto numa primeira fase baseia-se, portanto, em petroleiros provenientes do Iraque em toda a Síria.

O Líbano seria então um provedor de logística. O petróleo ou os produtos petrolíferos não estariam necessariamente destinados ao mercado libanês. Podem entrar no país, ser armazenados nas instalações disponíveis e depois reexportados do Mediterrâneo.

O modelo económico mudaria assim em relação ao acordo energético já celebrado entre Beirute e Bagdade. Desde 2021, o Líbano recebeu combustível iraquiano para apoiar a sua produção de electricidade. No novo regime, procuraria também venderserviços de trânsito, armazenagem, manuseamento e reexportação•X- • ‘ – ■

Nenhum rendimento específico pode ainda ser avançado. O Governo não anunciou os volumes que poderiam ser transitados, as tarifas que seriam aplicadas, ou a data das primeiras transferências. Sem esses três dados, seria prematuro atribuir um valor financeiro específico ao projeto.

O transporte rodoviário também tem um limite físico óbvio. Os comboios de camiões podem iniciar um corredor e testar os procedimentos aduaneiros. Não podem substituir economicamente um oleoduto capaz de transportar várias centenas de mil barris por dia.

A refinaria de Trípoli apresenta outra equação

O projecto poderá ir mais longe se o Líbano recuperar a capacidade de refinação. A refinaria de Trípoli foi construída em 1940 para processar petróleo de Kirkuk. A sua capacidade histórica oficialmente declarada é21 000 barris por dia•X- • ‘ – ■

No entanto, ela está presa há mais de trinta anos.

Estudos anteriores sobre o sector da energia libanês já levantaram dúvidas sobre a rentabilidade de uma simples reabilitação da instalação, em especial devido à sua pequena capacidade face às refinarias modernas na região. Devolver o site ao serviço, portanto, não significa necessariamente restaurar as unidades existentes ao mesmo nível.

As discussões em curso com o Iraque centram-se também em várias opções. O ministro da Energia, Joe Saddi, disse no final de julho que a possibilidade de construir uma refinaria era um dos temas a serem estudados pela equipe técnica libanesa-iraquiana. Esta ainda não é uma decisão de investimento.

Projeções de emprego e renda devem ser tratadas com a mesma cautela. Uma atividade de refino criaria requisitos para operação, manutenção, segurança, transporte e serviços industriais. Um terminal mais activo geraria igualmente receitas de gestão e aumentaria a actividade portuária. Mas ainda não foi acordado nenhum número oficial de postos de trabalho ou ganhos anuais garantidos.

Nesta fase, por conseguinte, o cenário mais imediatamente acessível continua a ser o do terminal e do armazenamento, e não o de uma refinaria totalmente restaurada.

A Síria continua a ser a ligação indispensável

A geografia que dá ao Líbano a sua vantagem é também a sua principal fraqueza. Não há fronteira entre o Iraque e o Líbano. Qualquer rota de terra razoável deve atravessar a Síria.

Um corredor de energia para Trípoli requer, portanto, três acordos políticos, não dois.

Os procedimentos aduaneiros devem ser compatíveis. Os camiões devem poder atravessar as fronteiras sem demora injustificada. A segurança dos eixos deve ser garantida. Para um gasoduto, as restrições são ainda maiores: os direitos de passagem, a protecção das plantas, as estações de bombeamento, a manutenção e a partilha de receitas devem ser negociados ao longo de várias décadas.

A evolução política da Síria abre oportunidades que antes não existiam nas mesmas condições. Bagdá e Damasco discutem diretamente um novo corredor. Ao mesmo tempo, Beirute e Damasco retomaram os trabalhos sobre várias questões económicas e fronteiriças.

Mas a instabilidade síria continua a ser um fator de risco importante. Um gasoduto é uma infra-estrutura fixa, cara e vulnerável. Cruza centenas de quilómetros e não pode mudar de rota quando uma região se torna perigosa.

A rentabilidade do corredor dependerá, portanto, tanto da estabilidade política síria como do preço do petróleo ou do custo das instalações libanesas.

O risco militar não desaparece ao sair de Ormuz

Contouring Ormuz reduz um risco, não suprimindo o risco geopolítico.

O Mediterrâneo Oriental continua exposto às tensões regionais. A Síria ainda vive episódios de instabilidade e greves israelenses. O Líbano continua a enfrentar as operações israelitas no Sul e a incerteza em torno do acordo de segurança com Israel.

Para um investidor, esta situação traduz-se directamente em custos. É necessário assegurar a infra-estrutura energética. As cargas devem poder circular. Os operadores devem ter a certeza de que os terminais permanecerão acessíveis e os contratos serão executados durante vários anos.

Por conseguinte, a comparação com a Ormuz deve continuar a ser económica. Se o custo do risco marítimo no Golfo for consideravelmente superior ao custo de um corredor terrestre que atravessa o Iraque e a Síria, a rota mediterrânica está a tornar-se mais atraente. Se Ormuz recuperar rapidamente o funcionamento normal enquanto o Levante permanece instável, a vantagem pode desaparecer.

Os volumes regulares são essenciais

O verdadeiro teste serão os volumes.

Reabilitar estradas, modernizar reservatórios, modernizar instalações portuárias ou construir uma indústria de gasodutos representa investimentos significativos. Não podem ser amortizados com alguns carregamentos ocasionais enviados durante uma crise.

Por conseguinte, o Líbano deve obter mais do que uma possibilidade de trânsito de Bagdade. Requer compromissos suficientemente regulares para justificar as despesas necessárias.

Essa condição explica a importância da equipe técnica conjunta anunciada entre os dois países. Em especial, deverá analisar a viabilidade das várias opções e identificar os volumes que podem passar pelo Líbano.

A concorrência será igualmente crucial. O Iraque não confia numa única solução. Ao mesmo tempo, desenvolve ou estuda várias saídas, incluindo Turquia e Síria. Cada estrada terá de ser comparada de acordo com os custos de transporte, capacidade disponível, taxas de trânsito e risco político.

Trípoli tem um argumento: oferecer a Bagdade uma segunda saída mediterrânica e evitar uma dependência exclusiva de um único terminal costeiro. Mas esta diversificação deve ter um preço aceitável.

Trípoli pode começar por provar sua utilidade

A estratégia menos arriscada para o Líbano é, portanto, avançar em etapas. O transporte rodoviário testaria o corredor sem esperar vários anos de construção. As primeiras remessas mostrariam se as passagens de fronteira funcionam, se as instalações de armazenamento cumprem as normas e se a reexportação do norte do Líbano é comercialmente competitiva.

Esta fase também teria valor político.

Se Trípoli realmente se tornar útil para o comércio iraquiano, o Líbano terá um argumento muito mais forte para exigir que futuras infra-estruturas permanentes não parem na costa síria. Um ramo para Trípoli poderia então ser estudado como parte do grande corredor Irak-Syrian.

Por outro lado, se o país não voltar a pôr as suas instalações em prática ou a facilitar o trânsito, Bagdade terá poucas razões económicas para acrescentar um desvio libanês às suas instalações mediterrânicas.

A janela aberta pela Ormuz é, portanto, uma oportunidade e um teste.

Infra-estrutura estratégica ou simples projeto de crise?

Dois cenários estão agora a surgir.

Na primeira, a crise de Ormuz produz uma solução temporária. Algumas cargas iraquianas viajam pela Síria e Líbano, Trípoli fornece armazenamento e reexportação, e então os fluxos diminuem conforme a navegação do Golfo normaliza. O Líbano ganhará então uma actividade pontual sem recuperar uma função energética estrutural.

No segundo cenário, Bagdá considera que a crise tem demonstrado uma vulnerabilidade duradoura. O Iraque mantém a sua política de diversificação mesmo após a normalização da Ormuz, investe em corredores mediterrânicos e garante volumes ao longo de vários anos. A Trípoli pode então reivindicar um lugar nesta nova arquitetura, desde que tenha modernizado suas instalações e negociado sua conexão.

A diferença entre os dois cenários não dependerá da história do petróleo de Trípoli. Dependerá de decisões muito mais concretas: volumes iraquianos garantidos, custos de trânsito, estado dos reservatórios, investimentos realizados, acordos com a Síria e possível construção de um ramo permanente para o norte do Líbano.

Os próximos passos já irão testar esta ambição. A chegada anunciada de peritos iraquianos, a avaliação da capacidade de armazenamento e, acima de tudo, a fixação dos primeiros volumes mostrarão se Trípoli está de facto a tornar-se novamente uma fonte de energia mediterrânica ou se a crise de Ormuz apenas reabriu temporariamente um antigo dossiê libanês.