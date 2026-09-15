Porto de Beirute: Ministério Público alegadamente exigido a acusação de Aoun

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O Ministério Público libanês supostamente pediu ao juiz Tarek Bitar para processar o ex-presidente Michel Aoun na investigação da explosão do porto de Beirute, de acordo com fontes judiciais anônimas citadas por vários meios de comunicação na terça-feira, 15 de setembro de 2026. Segundo estas fontes, o Ministério Público considera que o antigo Chefe de Estado tinha conhecimento, antes de 4 de agosto de 2020, da presença de nitrato de amónio e do perigo que representava, sem ter tomado as medidas necessárias. O conteúdo detalhado da requisição não foi oficialmente tornado público.

O inquéritoexplosão do porto de Beiruteseis anos depois do desastre. De acordo com fontes jurídicas anónimas, o Ministério Público libanês solicitou alegadamente a acusação de Michel Aoun, Presidente da República na altura da explosão de 4 de agosto de 2020.

Essa informação foi relatada nesta terça-feira por diversos meios de comunicação citando fontes judiciais que exigiam anonimato. Eles intervêm no momento em que o juiz Mohammad Saab transmitiu ao juiz Tarek Bitar o pedido do promotor sobre os méritos do caso.

Segundo estas fontes, a acusação considera que Michel Aoun tinha sido informado antes da explosão da presença de nitrato de amónio no porto e do perigo associado a essa unidade populacional. Acusaria-o de não tomar as medidas necessárias e de não remeter o assunto ao Conselho Supremo de Defesa.

No entanto, estes elementos devem ser distinguidos dos factos oficialmente publicados pela autoridade judiciária. Uma vez que o texto integral da requisição não foi tornado público, o seu conteúdo preciso nesta fase baseia-se nas informações fornecidas por fontes judiciais anónimas.

Cabe agora a Tarek Bitar examinar a posição da acusação antes de finalizar a acusação. O juiz de instrução não é obrigado a assumir todos os pedidos feitos pelo Ministério Público. A sua decisão determinará se Michel Aoun será efectivamente processado na próxima fase do processo.

Michel Aoun visado por seu conhecimento do perigo

O ponto central da requisição é, portanto, o que Michel Aoun sabia antes do desastre e que medidas deveria ter tomado depois de ter sido informado.

Esta questão acompanha o inquérito desde os seus primeiros anos.

Michel Aoun reconheceu depois da explosão que tinha sido informado da presença de nitrato de amónio no porto antes de 4 de agosto de 2020. Por conseguinte, a questão jurídica diz respeito à natureza das informações que lhe foram fornecidas, ao nível de perigo de que tinha conhecimento e aos poderes que tinha de agir.

A Procuradoria considera agora que estes elementos justificam a acusação.

Segundo a fonte judicial citada por uma agência de imprensa, a requisição enviada a Tarek Bitar refere-se ao conhecimento prévio da presença do produto e seu caráter perigoso. Também questiona a falta de medidas suficientes para fazer face à ameaça.

Uma das questões é o Conselho Supremo de Defesa, que é responsável pela análise das principais questões de segurança nacional.

O Ministério Público considera que o caso deveria ter sido apresentado a este órgão.

No entanto, caberá a Tarek Bitar decidir se esta análise é legalmente válida e se as provas recolhidas durante a sua investigação são de facto responsáveis penalmente contra o ex-presidente.

Uma requisição de várias centenas de páginas

O pedido de Michel Aoun faz parte de uma requisição muito maior para toda a investigação.

Mohammad Saab entregou o seu trabalho na terça-feira ao juiz Tarek Bitar. De uma fonte de mídia libanesa, o documento tem aproximadamente 270 páginas e expõe os pedidos do promotor para as várias pessoas envolvidas no caso.

Assim, examina as responsabilidades individuais à luz das entrevistas, depoimentos, documentos administrativos, expertise e outros documentos coletados desde o início da investigação.

O próprio ficheiro diz respeito a várias dezenas de pessoas.

Líderes políticos, magistrados, funcionários administrativos e oficiais de segurança foram ouvidos ou convocados durante as investigações.

A rendição desta requisição é um passo processual importante. Tarek Bitar encerrou sua investigação e enviou o caso à promotoria para obter suas observações antes de preparar sua acusação final.

O caso voltou às suas mãos.

Tarek Bitar mantém a última palavra sobre a acusação

A convocação contra Michel Aoun não deve ser confundida com a acusação a ser proferida pelo juiz da investigação.

A Procuradoria faz pedidos. Tarek Bitar examina-os, mas não é obrigado a repetir todas as suas descobertas automaticamente.

O magistrado pode acompanhar a análise do Ministério Público, modificá-la ou excluir certas candidaturas com base na sua avaliação dos factos e provas recolhidos.

Esta distinção será decisiva no caso de Michel Aoun.

O ex-presidente não é, portanto, na base exclusiva da requisição anunciada na terça-feira, condenado pelas acusações contra ele. A presunção de inocência continua a ser aplicável.

A acusação determinará se Tarek Bitar realmente decide processá-lo e, em caso afirmativo, sob que qualificações legais.

Várias informações judiciais publicadas nos últimos dias indicam que o magistrado deseja devolver este documento antes do final de 2026.

No entanto, nenhuma data oficial foi anunciada.

Seis anos após a explosão de 4 de agosto de 2020

A requisição vem mais de seis anos após um dos desastres mais mortais da história contemporânea do Líbano.

Em 4 de agosto de 2020, uma enorme explosão devastou o porto de Beirute e parte da capital. Mais de 220 pessoas foram mortas e mais de 6.500 feridas.

Todos os bairros de Beirute estavam devastados.

O desastre foi causado pela explosão de uma grande quantidade de nitrato de amónio armazenado num armazém portuário durante vários anos.

Em especial, o inquérito procura determinar por que razão esta carga perigosa permaneceu em vigor, apesar das informações e advertências que circulavam em diferentes administrações.

É precisamente essa cadeia de conhecimento que está no coração do arquivo.

As investigações buscaram identificar os responsáveis que sabiam da existência do estoque, a data em que foram informados, a exatidão das advertências recebidas e as decisões tomadas ou não após as indicações.

Por conseguinte, a eventual responsabilidade não se limita aos agentes que trabalham directamente no porto. Pode dizer respeito, de acordo com futuras conclusões judiciais, a diferentes níveis de administração, segurança, justiça e poder político.

Uma investigação paralisada por vários anos

A aceleração atual do arquivo contrasta com os longos períodos de paralisia que se seguiram ao desastre.

Tarek Bitar havia retomado a investigação após a alienação de seu antecessor, o juiz Fadi Sawan. Suas investigações rapidamente encontraram uma série de recursos apresentados por políticos e ex-funcionários envolvidos no processo.

Os desafios resultaram em várias interrupções.

O confronto ganhou então o próprio judiciário, causando uma situação excepcional em que a investigação de um desastre nacional permaneceu praticamente bloqueada por muito tempo.

O juiz Bitar, no entanto, retomou suas investigações e ouviu novas pessoas antes de encerrar esta fase do caso.

Em 30 de Março de 2026, tinha concluído a sua investigação e enviado o processo ao Ministério Público para apresentar o seu pedido sobre os méritos.

Mohammad Saab então examinou milhares de páginas de exposições, audiências, relatórios e documentos antes de apresentar suas descobertas na terça-feira.

Esta transmissão agora traz o caso de volta à acusação que está atrasada há anos.

Um passo sensível para o antigo Presidente

O pedido de acusação de Michel Aoun confere particular significado político a esta nova fase judicial.

Fundador da Corrente Patriótica Livre e Presidente da República de 31 de outubro de 2016 a 30 de outubro de 2022, Michel Aoun foi chefe de estado quando a explosão atingiu Beirute.

No entanto, o inquérito não diz respeito à responsabilidade política geral na gestão do país. A questão judicial é mais específica: é determinar o que o ex-presidente sabia sobre nitrato de amônio, quando foi informado sobre isso e se sua ausência de intervenção poderia constituir responsabilidade criminal.

O Ministério Público acabou de tomar uma posição sobre esta questão, apelando à acusação.

Tarek Bitar deve agora confrontar este pedido com as provas recolhidas durante a sua investigação.

A acusação será o próximo passo decisivo. Especificará as pessoas que o juiz considera que devem ser encaminhadas ao tribunal competente e os factos contra cada uma delas.

Para os familiares das vítimas, este documento é esperado há mais de seis anos. Nenhuma pessoa responsável foi finalmente julgada pelo desastre e nenhuma pessoa acusada no caso está actualmente detida.

A transmissão da requisição do promotor agora muda a sequência judicial: o exame desta peça está nas mãos de Tarek Bitar. Sua decisão indicará se o pedido de acusação de Michel Aoun será incluído na acusação esperada antes do final do ano.