Qawarma é uma carne doce, mas também um ingrediente que conecta vários pratos na cozinha libanesa. No Bekaa ocidental e o Chouf, entra em um taboule de inverno com bulgur e grão de bico. Em outros lugares, acompanha ovos, kishk ou húmus. As práticas documentadas mostram a diversidade de seus usos e o papel dos circuitos familiares mouneh. Uma coleção acadêmica americana também ilustra sua transmissão fora do Líbano, sem impor uma única receita ou uma determinada origem.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Qawarma não é um frasco de carne cristalizada. Na cozinha libanesa, esta preparação acompanha os ovos, bem como o húmus, o kishk ou algumas variações de pratos de montanha. Carne, geralmente cordeiro, cozido em gordura animal.

Escreve também awarma ou kawarma, seu nome cruza vários repertórios culinários. Para entender o seu lugar no Líbano, os exemplos de Bekaa Ocidental e Chouf estão particularmente dizendo: eles mostram como um suprimento de inverno entra em cereal, legumes e receitas de leite.

O qawarma, uma provisão antes de ser um enfeite

O qawarma pertence ao moonh, todas as provisões feitas para os meses seguintes. Antes da generalização da geladeira, as cozinhas de montanha tiveram de lidar com o inverno e viagens difíceis. Transformar alimentos reduziu a dependência de produtos frescos.

O qawarma segue esta lógica. A carne pode ser cortada ou cortada em pedaços. Os recipientes de terra pertencem à memória desta preparação, enquanto os frascos de vidro aparecem em suas apresentações contemporâneas. Esses elementos descrevem uma prática patrimonial, não um método de conservação a ser reproduzido sem cautela.

Não há data específica de nascimento ou aldeia nos documentos a que a sua invenção é atribuída. A presença de qawarma em várias regiões também torna impossível definir uma única receita. As proporções, escolha de carne e usos culinárias diferem de acordo com os preparativos.

Página de Inverno em Bekaa e Chouf

Um dos melhores documentados usa surpresas para aqueles que só associam taboulé com salsa e tomate. No oeste de Bekaa e o Chouf, uma versão de inverno reúne grandes bolgur, grão de bico, cebolas e qawarma. Serve quente com folhas de repolho cozidas.

A Food Heritage Foundation descreve esta preparação como uma resposta à estação em que os vegetais tabu de verão estão menos disponíveis. A hortelã seca traz o aroma vegetal. Bugour e grão-de-bico formam a base, enquanto qawarma introduz o componente carne.

De iogurte a ovos, vários caminhos para a mesa

Chouf oferece outro exemplo com algumas preparações de iogurte kebbe. qawarma pode ser adicionado para enriquecer o prato. Não deve ser confundido com a carne incorporada na mistura de bulgur que forma os pellets: intervém aqui no acompanhamento.

Os ovos em qawarma, muitas vezes referidos como awarma bayd, são uma associação mais direta. A carne de confite junta os ovos na preparação. Outros usos integrar com kishk ou colocá-lo no húmus. A mesma reserva pode participar em várias refeições, com bases muito diferentes.

Essa diversidade explica porque descrever qawarma apenas como um pode seria incompleto. Seu interesse culinária também reside no que ele transforma em torno dele: ovos, um puré de grão de bico, um prato de cereais ou uma preparação de iogurte. São essas associações que circulam a tradição de uma cozinha para outra.

Uma tradição que também viaja fora do Líbano

Um exemplo contemporâneo aparece no livro de receitas coletivas 2026 no Dashew Center, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Entre as contribuições de sua comunidade internacional está um houmous a l’awarma apresentado por Mark Muawad para o Líbano.

A receita descreve um enfeite de carne cristalizada depositado no grão de bico. Ela usa carne bovina, o que nos lembra que nem todas as versões contemporâneas dependem do cordeiro. O artigo apresenta contribuições de estudantes, pesquisadores visitantes e funcionários como parte da Semana Internacional de Educação.

Este caso não mede a propagação do prato em toda a diáspora. Mostra, mais modestamente, como a preparação familiar pode ocorrer em um intercâmbio acadêmico. A receita transmite um uso concreto, sem exigir que o leitor já conheça toda a lua libanesa.

O património também passa pelo fornecimento

A transmissão não diz respeito apenas aos gestos de cozinha. Entrevistas com Beirutins apresentadas pela Food Heritage Foundation destacam o papel dos produtores, familiares e mercados na compra do moonh. Saber onde procurar um produto e qual estação para obter é parte desse conhecimento.

Estas observações não representam todas as famílias libanesas. No entanto, lançam luz sobre a ligação entre a cidade e o campo: algumas famílias compram as provisões já preparadas, outras compram os ingredientes antes de serem processadas. O preço, a confiança e o tempo disponíveis contam tanto quanto o anexo a uma receita.

Mooneh não é, portanto, uma tradição sem restrições materiais. Preparar, comprar e transportar os ingredientes mobilizam recursos. Histórias de patrimônio não são suficientes para estabelecer o custo atual de um pote qawarma ou sua acessibilidade a todas as famílias.

Na mesa, no entanto, esta preparação continua a mudar de forma de acordo com o seu acompanhamento. No taboulé de inverno, junta-se o bulgur e grão-de-bico. No húmus, torna-se um enfeite. Com ovos, ela compõe outra refeição: tantas maneiras documentadas de fazer um ingrediente viver.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews