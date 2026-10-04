Zonas económicas especiais: Líbano tenta a aposta tecnológica para atrair investimentos fora do modelo tradicional

O Líbano estabelece um Conselho Superior de Zonas Económicas Especiais e Indústrias de Tecnologia para tentar atrair novos investimentos. O governo está focado na inovação e em atividades de alto valor agregado, mas ainda precisará definir áreas, seus benefícios e, acima de tudo, garantir energia, financiamento, conectividade e estabilidade regulatória para os investidores.

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O Conselho de Ministros aprovou a criação de um Conselho Superior para as Zonas Económicas Especiais e as Indústrias Tecnológicas, uma decisão que se manteve relativamente silenciosa por detrás dos debates sobre o orçamento, o combustível e as medidas sociais de 2027. No entanto, esta iniciativa aborda uma questão muito mais ampla: pode o Líbano criar espaços económicos que possam atrair investimentos tecnológicos enquanto o país continua a enfrentar uma crise bancária, elevados custos energéticos e infra-estruturas frágeis? O objectivo declarado abre caminho a um modelo em que determinadas áreas beneficiariam de uma administração e de um ambiente especificamente concebido para acolher actividades económicas e tecnológicas.

A decisão do governo não significa que essas áreas já estejam fisicamente criadas ou que os investidores tenham se comprometido. As fontes de 2 de outubro de 2026 confirmam a aprovação da proposta de criação do Conselho Superior, mas não fornecem uma lista definitiva das áreas em causa, os pormenores das vantagens fiscais ou os montantes de investimento esperados. Eles também não fornecem um programa de implantação abrangente. A ambição institucional deve, portanto, ser distinguida da sua realização. Nesta fase, o governo está em primeiro lugar criando um instrumento para organizar uma política que terá então de ser traduzida em projetos concretos.

Um Conselho Superior para agrupar políticas previamente dispersas

A criação de um Conselho Superior para as Zonas Económicas Especiais e as Indústrias Tecnológicas reflecte o desejo de dar a este dossier uma estrutura central. O princípio de uma zona económica especial baseia-se, em geral, na criação de um ambiente administrativo específico para facilitar o investimento. No entanto, a informação disponível ainda não detalha precisamente o regime a aplicar no Líbano. Seria, por conseguinte, prematuro anunciar isenções fiscais, procedimentos aduaneiros especiais ou vantagens regulamentares cujas condições não estão definidas nas fontes.

O interesse do novo Conselho reside em primeiro lugar na coordenação. Os investimentos industriais e tecnológicos dependem de várias administrações. Os terrenos, as licenças, a energia, as telecomunicações, os transportes, as alfândegas e a fiscalidade podem ser da responsabilidade de diferentes instituições. Um investidor confrontado com uma sucessão de procedimentos e interlocutores pode abandonar um projeto antes mesmo de ser lançado. Uma autoridade superior pode teoricamente reduzir esta fragmentação se tiver competências claramente definidas.

Mas a criação de um novo organismo também implica um risco inverso. Se suas competências se sobrepõem às dos ministérios, municípios e agências existentes, o país pode adicionar uma nova camada administrativa em vez de simplificar os procedimentos. A eficácia do Conselho dependerá, portanto, menos do seu título do que da forma como serão definidas as suas competências. Será necessário saber se pode realmente acelerar as decisões ou se se torna essencialmente um organismo de coordenação sem capacidade de execução.

Esta questão é particularmente importante num país onde o investimento já sofre de incerteza institucional. Para ser credível, uma zona económica especial deve oferecer mais do que uma nova estrutura pública. Deve permitir que uma empresa saiba exatamente quais regras estará sujeita, quanto tempo levará para instalá-la e que administrações podem intervir.

A escolha das indústrias tecnológicas marca uma tentativa de mudar o modelo

A associação explícita das « indústrias tecnológicas » com zonas económicas especiais é o aspecto mais interessante da decisão. O Líbano parece não querer restringir a instalação a armazéns tradicionais, actividades comerciais ou indústrias. O objectivo anunciado inclui actividades com uma componente tecnológica mais forte.

Trata-se de uma procura de sectores capazes de produzir mais valor sem depender exclusivamente da dimensão do mercado interno. Uma actividade tecnológica pode prestar serviços ou produtos no estrangeiro, mantendo uma parte das suas equipas no Líbano. Pode também recorrer às competências humanas disponíveis no país e à sua diáspora económica.

Mas o termo « indústrias tecnológicas » permanece amplo. Os documentos disponíveis não fornecem uma lista formal de áreas prioritárias. Por conseguinte, seria arriscado afirmar que o governo já tem como alvo a inteligência artificial, os semicondutores, as tecnologias financeiras ou outros setores específicos. A definição operacional terá de aparecer nos próximos passos.

Esta escolha terá igualmente de ter em conta a concorrência regional. Vários países do Oriente Médio estão investindo fortemente em tecnologias, infraestrutura digital e hospedagem de empresas internacionais. O Líbano não tem a mesma capacidade financeira. Por conseguinte, terá de construir uma proposta diferente baseada nos seus recursos humanos, localização, custos e flexibilidade do seu ambiente empresarial.

Sem electricidade fiável, a ambição tecnológica continuará a ser teórica

A primeira contradição surge imediatamente: como podemos desenvolver indústrias tecnológicas num país onde o fornecimento de electricidade continua a ser um dos principais problemas estruturais? As empresas digitais precisam de poder estável, de telecomunicações fiáveis e de uma ligação permanente. Algumas atividades também requerem instalações técnicas cujas interrupções podem causar perdas significativas.

A decisão do governo sobre zonas especiais vem em um momento em que o executivo está tentando reviver vários projetos de energia. O Conselho de Ministros aprovou o princípio de uma infra-estrutura de gás natural liquefeita em Deir Ammar. As discussões regionais dizem igualmente respeito às interligações eléctricas. Estes casos podem tornar-se complementares se as futuras zonas económicas tiverem acesso prioritário a infra-estruturas fiáveis.

Mas as fontes não sugerem que esse mecanismo já esteja previsto. Não há ainda qualquer indicação de que as zonas beneficiem de uma rede eléctrica ou de um regime energético específicos. No entanto, o problema deve ser resolvido. Uma vantagem fiscal perde grande parte de seu interesse se uma empresa tem que financiar a produção de eletricidade cara para garantir seu negócio.

O mesmo se aplica às telecomunicações. As indústrias de tecnologia dependem da qualidade das redes digitais. Por conseguinte, a estratégia terá de ser acompanhada de investimentos em infra-estruturas e não apenas de alterações regulamentares.

Trípoli poderia encontrar um lugar neste novo mapa econômico

A criação do Conselho tem igualmente lugar à medida que vários projectos restituem uma importância económica potencial ao norte do país. Trípoli está no centro das discussões sobre a ferrovia para a Síria, a infraestrutura energética e a possibilidade de fortalecer o papel de seu porto. Esta convergência pode criar um ambiente propício a certas actividades industriais e logísticas.

No entanto, as fontes disponíveis não indicam que Trípoli já tenha sido oficialmente designada como uma das áreas futuras no âmbito do novo Conselho. Por conseguinte, é importante evitar transformar uma oportunidade económica numa decisão pública adquirida. Mas a cidade tem muitas vantagens que tornam esta hipótese relevante: um porto, proximidade com a fronteira síria, infra-estrutura existente e potencial de conexão com corredores regionais.

Uma zona económica associada a um porto e a uma rede ferroviária teria uma lógica diferente de um centro tecnológico baseado em Beirute. Poderia hospedar atividades de processamento, logística ou produção para exportação. Assim, a especialização das áreas poderia ser mais eficaz do que um modelo uniforme aplicado em todo o país.

O mesmo raciocínio pode aplicar-se a outras regiões. O Líbano tem realidades económicas muito diferentes entre Beirute, Norte, Bekaa e Sul. Uma estratégia credível deve identificar os benefícios de cada território em vez de multiplicar áreas com a mesma vocação.

Síria pode transformar o valor econômico do norte do Líbano

Outra variável é a reabertura gradual da economia síria. O Líbano pode mais uma vez tornar-se uma porta de entrada para um mercado próximo em reconstrução. Os projetos ferroviários estudados entre Trípoli e Síria já mostram que alguns funcionários procuram se beneficiar dessa nova configuração.

Para as empresas situadas no norte do Líbano, o acesso à Síria poderia representar um mercado adicional. A longo prazo, as ligações com a Jordânia, o Iraque e a Turquia também poderiam alterar a geografia dos negócios. Uma zona económica especial situada num corredor de transportes teria então uma vantagem que não pode ser alcançada simplesmente através da redução dos impostos.

No entanto, esta perspectiva continua dependente da estabilidade regional. As infra-estruturas terrestres não podem ser rentáveis se as fronteiras fecharem regularmente ou as estradas ficarem expostas a crises de segurança. Por conseguinte, a estratégia libanesa terá de avaliar os riscos e as oportunidades.

O desenvolvimento das zonas económicas não pode basear-se no pressuposto de que a normalização regional é irreversível. Os investidores procurarão garantias para continuar suas atividades mesmo em caso de novas tensões.

A banca continua a ser um grande obstáculo para os investidores

O segundo grande problema é financeiro. Uma empresa pode beneficiar de um ambiente administrativo favorável e dispor de electricidade, mas precisa ainda de poder abrir contas, transferir dinheiro, financiar os seus investimentos e repatriar os seus lucros. O Líbano ainda não concluiu a reestruturação do seu sistema bancário.

A crise aberta desde 2019 tem prejudicado profundamente a confiança. O Governo está actualmente a trabalhar na reestruturação institucional e a abordar a divisão financeira. As negociações com o Fundo Monetário Internacional continuam ligadas a estas reformas.

Esta situação cria um paradoxo. O Líbano procura atrair novos capitais antes de ter resolvido completamente o destino dos antigos depósitos. Os investidores internacionais irão necessariamente abordar esta questão. Eles gostariam de saber se os novos fundos depositados no país foram protegidos, quais as regras aplicadas às transferências e que jurisdição os contratos garantidos.

As zonas económicas especiais poderão potencialmente beneficiar de um quadro financeiro adequado. Mas nenhuma disposição específica desta natureza aparece nos elementos disponíveis. Seria, portanto, prematuro anunciá-lo. No entanto, o governo terá de resolver esta questão se quiser convencer as empresas estrangeiras a investir capital no país de forma sustentável.

Uma área especial não pode tornar-se um território para além das regras

O próprio princípio de um regime económico específico pode suscitar preocupações. Para atrair investidores, o Estado pode ser tentado a conceder muitas isenções e reduzir certos procedimentos. Mas a simplificação administrativa não deve ser transformada em falta de controlo.

As regras ambientais, sociais e financeiras continuam a ser essenciais. Uma zona económica destinada a contornar as administrações, em vez de as tornar mais eficazes, poderia criar desigualdades entre empresas e fomentar comportamentos oportunistas. Poderia também tornar-se um meio de obter benefícios fiscais sem produzir os investimentos ou empregos anunciados.

A transparência deve, portanto, ser central. Os critérios de acesso às zonas, os benefícios concedidos e as obrigações impostas às empresas devem ser suficientemente claros para evitar um tratamento discricionário. Os resultados devem também ser mensuráveis: investimentos realizados, empregos criados, exportações e valor acrescentado.

Este requisito é tanto mais importante quanto o Líbano procura restabelecer a sua credibilidade às instituições internacionais. As novas áreas serão avaliadas tanto pela sua governação como pela sua capacidade de atrair empresas.

O perigo da concorrência fiscal sem investimento real

Os benefícios fiscais são frequentemente utilizados para tornar as zonas económicas atractivas. Mas a baixa tributação não é suficiente para desencadear investimentos. Uma empresa também compara estabilidade política, infraestrutura, custos energéticos, qualidade do trabalho e segurança jurídica.

Se o Líbano reduzir significativamente as suas receitas fiscais sem obter em troca de novas actividades, a transacção pode tornar-se onerosa para o Estado. É, portanto, necessário evitar uma lógica em que as zonas simplesmente movem as empresas já presentes no país para um regime mais vantajoso.

O verdadeiro objectivo deve ser o investimento adicional. Uma empresa que tenha, em qualquer caso, estado activa no Líbano não deve ser o principal beneficiário de um mecanismo destinado a atrair novos capitais.

As fontes de 2 de Outubro não dão o sistema fiscal previsto. O risco permanece, portanto, teórico nesta fase. No entanto, deve ser tida em conta aquando da definição das regras precisas.

O emprego será o principal teste político do projecto

Para a população, o sucesso das zonas económicas não será medido pelo número de empresas registadas, mas pelos postos de trabalho criados. A crise levou muitos jovens qualificados a procurar oportunidades no estrangeiro. Uma política de tecnologia credível pode ajudar a reter algumas dessas habilidades ou criar oportunidades de retorno.

Mas a qualidade dos empregos contará tanto quanto o seu número. Uma área especializada em actividades de baixo valor acrescentado não corresponderia à mesma ambição que um pólo capaz de acolher engenheiros, investigadores e empresas exportadoras.

A ligação com as universidades e a formação profissional tornar-se-á assim importante. As empresas devem poder recrutar as competências de que necessitam. As instituições de ensino, por sua vez, precisam de saber que sectores estão a desenvolver-se para adaptar parte da formação.

As fontes não apresentam nenhum currículo detalhado que ligue o novo Conselho às universidades. No entanto, esta dimensão será um dos critérios para determinar se o projecto é uma verdadeira política industrial ou um simples mecanismo administrativo.

O Estado deve escolher algumas vantagens que pode realmente garantir

O Líbano provavelmente não poderá competir com as maiores economias regionais sobre o montante dos subsídios públicos. Por conseguinte, deve identificar os benefícios que pode proporcionar de forma credível. A sua posição geográfica, a sua população qualificada, as suas ligações com a diáspora e a sua proximidade com vários mercados podem ser uma base.

A velocidade administrativa pode tornar-se outra vantagem se for efectivamente garantida. Para uma empresa, saber que uma licença será processada de acordo com um calendário previsível pode por vezes contar mais do que uma isenção complexa. A segurança jurídica dos contratos e a capacidade de transferência de capitais são igualmente essenciais.

O novo Conselho Supremo pode desempenhar um papel se se tornar o local onde estas garantias estão organizadas. Mas deve evitar prometer o que outras administrações não podem fornecer. Uma zona económica não pode garantir uma electricidade estável se o sector da energia não o seguir. Não pode prometer transacções financeiras normais se a reestruturação bancária permanecer incompleta.

O projeto exige, portanto, que o governo coordene várias reformas que foram anteriormente tratadas separadamente.

A transição do decreto para o investimento será o teste real

A aprovação do Conselho Superior marca um primeiro passo institucional. Afirma que o governo quer fazer das zonas econômicas e das indústrias tecnológicas um foco de sua política. Mas o essencial permanece para ser construído. Devem ser definidas as áreas em causa, os poderes da nova instituição, o regime empresarial e as infra-estruturas necessárias.

Então os investidores terão de ser convencidos. Este passo será muito mais difícil do que criar uma estrutura administrativa. As empresas compararão o Líbano com outros destinos e exigirão garantias concretas. A reputação histórica do país como centro de serviços não será suficiente.

No entanto, o projeto vem em um momento em que várias transformações podem criar uma janela de oportunidade. A Síria está a entrar numa fase de reconstrução. Os corredores regionais são discutidos. Trípoli pode recuperar uma função logística. O governo procura melhorar o abastecimento de energia. O sector bancário tem de ser reestruturado.

Se estes sítios avançarem em conjunto, zonas económicas especiais podem tornar-se uma ferramenta de reposicionamento. Se se mantiverem separadas, o novo Conselho corre o risco de ter um quadro institucional sem um ambiente económico que o torne atraente.

Por conseguinte, a decisão de 1 de Outubro de 2026 abre uma questão mais do que esta. O Líbano quer atrair indústrias tecnológicas e desenvolver espaços econômicos especializados. Deve agora demonstrar que pode proporcionar-lhes o que realmente querem: energia, financiamento, conectividade, estabilidade regulamentar e acesso ao mercado. Sem estes elementos, uma área especial permanecerá uma linha em um decreto. Com eles, poderia tornar-se um dos instrumentos de um modelo econômico menos dependente dos mecanismos que precederam a crise.

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