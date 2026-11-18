Um relatório no Facebook revive a questão da proteção das pessoas que acompanham os agricultores palestinos. Como distinguir a circulação de mensagens, chamadas para agir e responsabilidade na violência? O caso exige igualmente que as acusações actuais sejam comparadas com os compromissos de contenção já anunciados pela Meta. A existência de uma ferramenta de detecção não é suficiente para medir sua eficácia, mas sua implantação proíbe descrever uma deficiência antiga como se nada tivesse mudado desde então.

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A colheita de azeitonas na Cisjordânia também é tema de uma campanha hostil no Facebook, de acordo com um relatório publicado em 16 de novembro pelo 7amleh Digital Rights Center. O documento examina 52 publicações públicas em hebraico, distribuídas principalmente no início de outubro de 2026. Desafia mensagens dirigidas aos agricultores e aos seus apoiantes, sem demonstrar que uma mensagem específica provocou um ataque.

Azeitonas de colheita: voluntários visados

Nesta amostra, 34 publicações apresentam ativistas solidários como « anarquistas » estrangeiros. 32 pedidos de acção, incluindo deportação ou detenção. Há uma mensagem a pedir tiros vivos. Três são responsáveis por 78% das interações. O centro apela à eliminação dos conteúdos que incitam à violência e ao reforço da protecção durante a recolha.

Essas figuras descrevem um conjunto selecionado de mensagens hostis. Não significam que seis em cada dez publicações sobre azeitonas, no Facebook como um todo, exijam intervenção contra os ceifeiros. A fim de estabelecer esta proporção geral, devem também ser conhecidas mensagens neutras ou favoráveis e deve estar disponível um método de selecção representativo. O denominador escolhido, portanto, altera radicalmente o alcance do resultado.

Medir uma audiência não é identificar os autores

Uma interação pode ser uma reação, comentário ou compartilhamento. Não se refere necessariamente a uma pessoa diferente. Também não prova um apoio: um comentário pode desafiar uma mensagem. Apresentar o volume de interações como um número de militantes mobilizados transformaria assim uma medida de circulação em uma conclusão sobre o comportamento.

A concentração em torno de alguns relatos indica onde a atenção é recolhida na amostra. Não basta estabelecer uma coordenação entre os seus funcionários. Uma campanha organizada envolveria outros elementos: instruções comuns, intercâmbios preparatórios, financiamento ou publicação concertada. Tal evidência não pode ser substituída por mera semelhança de palavras.

A aproximação com a violência requer a mesma distinção. Um ataque após uma mensagem hostil pode justificar uma investigação da sua possível ligação. Para atribuir esse ataque à mensagem, entretanto, deve-se mostrar que os autores consultaram e contribuíram para sua transição para a ação. Sem esta corrente, a proximidade ao longo do tempo continua a ser uma indicação, não uma demonstração.

Meta anunciou uma ferramenta de detecção em hebraico

O debate sobre moderação não começou com esta época agrícola. Uma avaliação independente publicada em setembro de 2022 tinha revisto as decisões de Meta durante a crise de maio de 2021 em Israel e Palestina. Havia observado vieses involuntários que afetavam, entre outros, os usuários de língua palestina e árabe, sem qualquer viés intencional. As suas recomendações dizem respeito às regras, transparência e funcionamento das equipas de acompanhamento.

Em sua resposta pública de setembro de 2022, Meta anunciou que havia lançado uma ferramenta automática para detectar discursos hostis hebraicos desde maio de 2021. A empresa explicou que queria identificar melhor o conteúdo proibido durante períodos de acentuado aumento das publicações. Também indicou que estava a trabalhar na orientação do conteúdo árabe para equipas com competências linguísticas adequadas.

Portanto, seria incorreto apresentar hoje a ausência passada de uma ferramenta hebraica como uma situação inalterada. Por outro lado, anunciar sua implantação não mede sua eficácia nas mensagens de 2026. O controle útil abrange conteúdo, erros, tempos de processamento e decisões pós-relato detectados.

Esta velha resposta não é uma resposta ao relatório de 16 de Novembro. Nenhuma reação específica do Meta aos seus resultados foi identificada nos documentos públicos consultados. As decisões sobre as publicações identificadas, bem como as suas eventuais datas de retirada, continuam a ser documentadas.

Arquivo de fotos: Colecionadores israelenses e palestinos em Qafin, Cisjordânia, outubro de 2008. Essa imagem não mostra os fatos mencionados em 2026.Orrling / Wikimedia Commons,CC BY-SA 3.0. Imagem não modificada.

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