Da Jordânia aos Santos do Líbano: Beirute e Amã preparam um novo eixo do turismo religioso

Líbano e Jordânia estão preparando uma cooperação em torno do turismo religioso para os dois mil anos do batismo de Cristo. Amã quer ligar a Jordânia aos santuários libaneses em programas conjuntos até 2030. Turismo, cultura, espiritualidade e ligações aéreas poderiam estruturar este novo eixo regional de peregrinação.

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Líbano e Jordânia querem transformar uma grande comemoração religiosa em um projeto de cooperação turística, cultural e espiritual que pode durar vários anos. O ponto de partida é o aniversário de dois mil anos do batismo de Cristo no Jordão, em torno do qual Amã está preparando um programa de atividades sob o tema « Jordânia, o alvorecer do cristianismo ». O ministro jordaniano do Turismo Imad Hijazin apresentou o projeto ao presidente Joseph Aoun durante sua visita a Baabda em 1 de outubro de 2026. A Jordânia quer envolver directamente o Líbano e desenvolver actividades conjuntas que podem continuar até 2030.

A iniciativa vai além de uma cerimônia religiosa. As discussões incidiram sobre turismo, cultura, mídia, atividades espirituais e transporte aéreo. A ideia é ligar duas heranças cristãs complementares: o local do batismo na Jordânia e a rede libanesa de santuários, mosteiros, lugares de peregrinação e figuras religiosas. Joseph Aoun congratulou-se com o princípio e propôs a coordenação com o Ministério do Turismo libanês e outras instituições relevantes. Se esta cooperação assumir uma forma operacional, poderá criar uma oferta turística comum para peregrinos e visitantes internacionais.

Dois mil anos de batismo como ponto de partida

O projecto jordaniano baseia-se numa data simbólica excepcional. As autoridades estão preparando celebrações marcando dois mil anos desde o batismo de Cristo no Jordão. O programa não deve limitar-se a um único acontecimento. As actividades previstas continuarão até 2030, transformando o aniversário num ciclo turístico e cultural em vez de um evento único.

Imad Hijazin explicou a Joseph Aoun que a Jordânia queria estabelecer uma parceria com o Líbano naquela ocasião. O argumento avançado é religioso, bem como turista. O Líbano é apresentado como uma « terra de santidade », devido à presença de muitos lugares associados à história cristã e figuras religiosas que adquiriram uma audiência internacional. A Jordânia, por sua vez, traz o local do batismo e seu papel nas narrativas fundadoras do cristianismo.

Reunir os dois destinos proporcionaria, portanto, uma experiência mais vasta aos visitantes. Um peregrino de longe até o Jordão poderia estender sua viagem ao Líbano. Por outro lado, uma pessoa atraída por santuários e mosteiros libaneses poderia integrar a Jordânia em sua jornada. A cooperação procuraria assim aumentar o tempo de permanência em vez de competir com ambos os países pelos mesmos visitantes.

No entanto, as fontes disponíveis não mencionam quaisquer pacotes turísticos já comercializados ou um calendário comum final. Trata-se de um projecto de cooperação apresentado ao Presidente libanês e saudado. Há ainda que definir disposições práticas.

Líbano quer capitalizar sua herança religiosa

Joseph Aoun considerou a participação libanesa natural devido à presença cultural, turística e religiosa do país. Esta posição abre a possibilidade de utilizar mais o património religioso como componente de uma estratégia nacional de turismo.

O Líbano tem um conjunto de lugares cristãos espalhados por várias regiões. O seu valor não se limita a edifícios ou paisagens. Eles estão associados com tradições, comunidades religiosas e figuras de santidade que já atraem visitantes. A criação de um circuito internacional poderia dar a esses sites visibilidade adicional para o público que não necessariamente escolher o Líbano como seu destino principal.

O desafio é transformar esta riqueza do património em um produto turístico estruturado sem reduzir os lugares religiosos a meros atrativos. O visitante que faz uma peregrinação não tem necessariamente as mesmas expectativas que um turista clássico. A organização deve, portanto, integrar dimensões espirituais, históricas e culturais.

O projecto pode igualmente promover uma melhor distribuição geográfica dos visitantes. O turismo religioso não se concentra apenas na capital. Pode levar a mosteiros, santuários e aldeias localizadas em diferentes regiões. As despesas turísticas podem assim beneficiar alojamento, restaurantes, lojas e serviços locais localizados em torno dos locais visitados.

A Jordânia procura uma associação genuína com o Líbano

A proposta jordaniana não se limita a convidar uma delegação libanesa para as celebrações. Imad Hijazin mencionou a cooperação em várias áreas: turismo, religião, cultura, mídia e transporte aéreo. Essa diversidade mostra que o projeto visa construir uma relação entre os dois destinos e não apenas a participação no protocolo.

O transporte aéreo é particularmente importante. Um circuito comum é realmente atraente apenas se a transição de um país para outro permanecer simples e compatível com o tempo de permanência. A qualidade das ligações entre Beirute e Amã pode, portanto, tornar-se um elemento essencial do projecto. Os horários adequados, a coordenação entre profissionais do turismo e a comercialização conjunta facilitariam a criação de estadias combinadas.

A dimensão mediática também desempenha um papel. Para atrair visitantes estrangeiros, ambos os países devem ser capazes de apresentar o passeio como uma experiência coerente. O campo poderia destacar lugares religiosos, mas também patrimônios culturais, paisagens e outras atrações nas rotas.

Nesta fase, não é anunciado qualquer orçamento comum ou disposições de promoção pormenorizadas nos elementos disponíveis. O potencial existe, mas ainda tem de ser transformado num programa.

Turismo menos dependente das estações tradicionais

O turismo religioso tem uma característica interessante para as economias libanesa e jordaniana: pode ser menos dependente dos períodos de verão tradicionais. Peregrinações e viagens espirituais podem ser organizadas em diferentes épocas do ano, especialmente em torno de feriados religiosos ou grandes comemorações.

Para o Líbano, esta possibilidade é importante. O sector do turismo está frequentemente fortemente dependente dos períodos de Verão, de expatriados e de férias. Uma atividade religiosa internacional mais estruturada poderia ajudar a distribuir ainda mais as chegadas durante o ano.

A duração do programa jordaniano, até 2030, também oferece a possibilidade de gradualmente construir tal assistência. Não se trata de atrair um número excepcional de visitantes por algumas semanas e depois voltar ao nível anterior. As celebrações podem servir de ponto de partida para uma oferta de permanecer disponível após o aniversário.

No entanto, para ter êxito, esta estratégia terá de ir além da comunicação. Os visitantes devem ser capazes de facilmente reservar passeios, ter guias adequados, acessar sites e encontrar informações consistentes. A experiência turística também depende do estado das estradas, sinais, alojamento e serviços em torno dos santuários.

As comunidades religiosas tornam-se parceiros indispensáveis

A natureza do projecto exige uma cooperação que não pode permanecer exclusivamente governamental. Os lugares em questão são muitas vezes geridos por comunidades religiosas, ordens, dioceses ou instituições locais. Sua participação é essencial para organizar visitas e preservar a vocação espiritual dos locais.

As discussões devem, portanto, envolver o Ministério do Turismo com atores religiosos e culturais. O próprio Joseph Aoun propôs uma coordenação com as autoridades libanesas competentes para assegurar que a participação do país fosse organizada de forma integrada.

Esta cooperação pode igualmente ajudar a documentar as vias. O turismo religioso credível não pode basear-se em declarações aproximadas destinadas exclusivamente à promoção. Visitantes internacionais esperam forte histórico, herança e informação espiritual. As instituições religiosas podem contribuir para essa qualidade.

O projecto pode assim tornar-se um trabalho de valorização do património tanto como uma operação turística. Os sítios menos conhecidos podem ser integrados nas rotas, desde que o seu acesso e capacidade sejam adaptados.

Uma já estreita relação política entre Beirute e Amã

A dimensão do turismo faz parte de uma relação bilateral mais ampla. Joseph Aoun aproveitou a reunião para saudar o papel do rei Abdullah II no apoio ao Líbano em fóruns árabes, regionais e internacionais. Ele também recordou a ajuda jordaniana ao exército libanês, bem como contribuições nos campos social e humanitário.

Por conseguinte, a proposta relativa ao turismo beneficia de um ambiente político favorável. Isso não acontece entre dois países que procuram reconstruir completamente a sua relação. Faz parte dos intercâmbios existentes e demonstra vontade de reforçar a cooperação.

Esta proximidade pode facilitar a coordenação administrativa. Mas não garante automaticamente o sucesso económico do projecto. Os ministérios terão ainda de transformar a boa relação política em mecanismos para que operadores turísticos, companhias aéreas e instituições religiosas trabalhem em conjunto.

O risco seria que o projeto permaneceria ao nível de declarações e cerimônias oficiais. O período até 2030 oferece tempo suficiente para evitar esta armadilha, desde que os passos concretos sejam rapidamente definidos.

O transporte aéreo pode determinar a viabilidade do circuito

É reveladora uma referência específica à cooperação aérea. Para os peregrinos da Europa, América, África ou Ásia, uma estadia combinada Líbano-Jordânia deve ser fácil de organizar. Se as viagens entre os dois países forem dispendiosas ou mal coordenadas, alguns visitantes preferem limitar a sua viagem a um único destino.

A criação de rotas combinadas poderia permitir diferentes fórmulas. Um visitante poderia chegar a um país e sair do outro, desde que as conexões internacionais e as regras comerciais permitissem. Os grupos organizados poderiam também circular entre Beirute e Amã através de programas concebidos com antecedência.

No entanto, as fontes não mencionam quaisquer decisões relativas a novas companhias aéreas nem um aumento das frequências. A cooperação neste domínio continua a ser um ponto levantado durante a reunião. Terá de ser discutido com as partes interessadas relevantes.

A questão do transporte terrestre também poderia surgir ao longo do tempo, mesmo que não se desenvolvesse nos elementos disponíveis. A geografia regional torna esta questão muito mais complexa por causa da passagem pela Síria. Por conseguinte, não deve ser incluído no projecto enquanto não for anunciada essa decisão.

Uma oportunidade para reposicionar a imagem turística do Líbano

O Líbano é frequentemente apresentado através de algumas imagens dominantes: Beirute, gastronomia, vida noturna, estâncias de montanha ou sítios arqueológicos. O turismo religioso pode acrescentar outra dimensão a esta identidade internacional.

Esta diversificação pode ser útil em um momento em que a situação de segurança influencia fortemente as decisões do visitante. O turismo especializado baseia-se, por vezes, em motivações mais fortes do que uma estadia de lazer tradicional. Um peregrino que deseja visitar um lugar específico pode manter seu projeto quando as condições permitem, mesmo que o destino não esteja no topo das tendências do turismo mundial.

Isto não significa, obviamente, que o turismo religioso seja independente da segurança. Qualquer grande deterioração também afetaria as peregrinações. Mas a existência de uma motivação espiritual e cultural pode criar uma demanda específica, diferente da do turismo de lazer.

O programa com a Jordânia pode ajudar o Líbano a identificar melhor esta clientela e adaptar a sua oferta. Também pode ser utilizado para atrair grupos organizados por paróquias, associações e operadores especializados.

Benefícios poderiam beneficiar regiões mais do que grandes cadeias

O turismo religioso também tem uma dimensão econômica local. Santuários e mosteiros estão frequentemente localizados fora dos principais centros comerciais. Por conseguinte, os visitantes podem gastar directamente em pequenas instalações de alojamento, restaurantes, lojas e serviços de transporte nas regiões em causa.

Esta característica pode tornar o projeto interessante para o desenvolvimento territorial. Os benefícios não se concentrariam necessariamente nos principais hotéis de Beirute. Um itinerário de vários dias pode levar os visitantes para diferentes locais e criar um pedido de serviços perto de sites.

No entanto, para alcançar este efeito, as rotas devem ser organizadas de modo a permitir tempo nas regiões, em vez de funcionarem como simples excursões rápidas da capital. A duração da estadia torna-se então um indicador mais importante do que o único número de chegadas.

Um visitante adicional que fica por vários dias e viaja entre várias regiões gera mais atividade do que uma passagem muito curta concentrada em um único local.

2030 prazo dá ao projeto tempo para se tornar sustentável

O calendário é um dos principais pontos fortes da iniciativa. Celebrações jordanianas estão programadas para estender até 2030. O Líbano tem, portanto, vários anos para construir a sua participação, melhorar os seus circuitos e medir gradualmente os resultados.

Uma primeira fase poderia ser dedicada à identificação dos sítios e à coordenação institucional. Outro poderia ser a promoção, treinamento e criação de circuitos. A oferta poderia então evoluir de acordo com a demanda internacional. As fontes ainda não apresentam essa divisão como um plano oficial, mas o tempo disponível possibilita tal progressão.

O essencial não será considerar 2030 como o fim do projeto. Se os investimentos forem utilizados apenas para comemorar, o seu impacto permanecerá limitado. Se o aniversário permite a criação de circuitos permanentes, a cooperação pode continuar após as celebrações.

O verdadeiro desafio económico reside precisamente aqui. O aniversário de dois mil anos proporciona uma oportunidade excepcional para a comunicação internacional. Mas o valor do projeto dependerá do que permanecerá quando o evento terminar.

Do símbolo religioso a uma verdadeira política de turismo comum

Por conseguinte, a reunião de 1 de Outubro lançou as bases para uma cooperação potencialmente mais ambiciosa do que a participação libanesa em cerimónias jordanas. Amã propõe associar o Líbano com um programa internacional construído em torno do batismo de Cristo. Beirute responde destacando o seu próprio património religioso e aceitando o princípio da coordenação entre as instituições envolvidas.

O projecto tem várias vantagens: proximidade geográfica, activos complementares, boas relações políticas e calendário plurianual. No entanto, continua na fase em que a intenção precisa de ser transformada em mecanismos concretos. Nenhum circuito comum detalhado, orçamento ou objetivo custeado é apresentado nos elementos disponíveis.

É esta transformação que irá determinar o verdadeiro âmbito da iniciativa. Se ambos os países coordenarem os seus ministérios, agentes religiosos, profissionais do turismo e ligações aéreas, os dois mil anos podem servir de ponto de partida para um produto turístico sustentável. A Jordânia não se tornaria então o destino final de uma peregrinação, mas uma das etapas de uma viagem regional cujos santuários e figuras espirituais no Líbano seriam o outro pólo principal.

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