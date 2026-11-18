Defender seu desejo de jogar futebol, preparar um orçamento, apresentar um objeto feito com suas mãos: autonomia também é construída nesses momentos comuns. No Líbano, as acções da UNICEF no âmbito do programa POWER4Girls dão expressão concreta à ambição muitas vezes abstrata de permitir que as adolescentes participem nas decisões que as afectam.
O seu interesse não se deve à promessa de que algumas oficinas eliminariam obstáculos. Ela reside nas ferramentas transmitidas e nos espaços onde as meninas podem experimentá-las, com outras. Os caminhos documentados mostram progressos modestos, mas tangíveis, a distinguir dos objectivos ainda por alcançar.
Um orçamento para uma ideia
Em um retrato publicado pela UNICEF em 6 de março de 2025, Nour, então de 16 anos e originalmente de Wadi Ata, desenvolveu um projeto de objetos artesanais. As sessões de habilidades de vida ajudaram a melhor expressar ideias e enfrentar situações difíceis. Eles também tinham uma dimensão muito prática: planejamento, orçamento e pensar sobre os próximos passos.
Apoiada por sua família e treinadores, ela começou a apresentar suas criações no Instagram, Facebook e WhatsApp. A história não fornece vendas ou renda regular. Documenta a transição de uma actividade criativa para um projecto que se organiza, não a rentabilidade de uma empresa.
Essa nuance é importante: aprender a encriptar uma ideia, apresentá-la e decidir já é uma conquista, sem a necessidade de transformar cada adolescente em um modelo empreendedor.
O direito de jogar também é discutido em casa
Outro retrato da UNICEF, publicado no mesmo dia em março de 2025, conta a experiência de Imane, então de 18 anos. Sua família desaprovava seu desejo de jogar futebol. As sessões permitiram-lhe trabalhar ouvindo, negociando e defendendo suas escolhas.
De acordo com esse depoimento, retomou a discussão com seus familiares, explicou a importância do esporte para ela e propôs compromissos. A família dela finalmente concordou em jogar. A mudança relatada é específica: uma possibilidade anteriormente negada tornou-se acessível.
Não mostra que toda a resistência da família se resolve através da conversa. A responsabilidade pelas restrições não se baseia nas raparigas, nem na sua capacidade de convencer. O exemplo mostra o que o acompanhamento pode tornar possível em determinada situação, quando a comitiva concorda em ouvir.
De aprendizagens a projectos colectivos
Os dados publicados pela UNICEF são usados para mapear essas histórias. Entre janeiro de 2025 e junho de 2026, 19.090 adolescentes participaram do componente habilidades de vida em aproximadamente 50 centros comunitários Makani e escolas não formais Dirasa. Este número descreve uma participação, não uma medida de transformação sustentável de cada rota.
Em 2025, a organização também identificou nove redes envolvendo 259 meninas. Receberam financiamento inicial para dez iniciativas comunitárias seleccionadas pelos participantes. O desafio não é apenas participar de uma atividade projetada por adultos: as meninas podem determinar um projeto, decidir em conjunto e participar dele.
Os períodos e grupos diferem de acordo com os componentes. Por conseguinte, adicionar o seu pessoal para anunciar um total de beneficiários únicos seria enganoso.
Para fazer ouvir os que se afastam
Um apelo coletivo apresentado pela UNICEF amplia a perspectiva. Ela retoma as prioridades de 110 meninas e jovens de 10 a 24 anos que vivem no Líbano, acompanhadas desde o final de 2025 em uma abordagem relacionada à estratégia futura da organização para as meninas adolescentes, abrangendo 2027-2032.
O grupo compreende diferentes nacionalidades e, muitas vezes, situações pouco visíveis: deficiência, aldeias fronteiriças do Sul, dificuldades de acesso à educação. Metade dos seus membros estão sem aprendizagem. Esta não é uma amostra representativa de todas as meninas do país, mas uma consulta para aumentar as necessidades.
Aprender, viver sem violência, acessar cuidados e recursos essenciais, evoluindo em um ambiente protetor: suas prioridades recordam os limites de um discurso voltado exclusivamente para a autoconfiança. As competências pessoais são importantes; não substituem os serviços nem os direitos.
Por conseguinte, o seguimento considerará também o lugar real dado aos participantes nas decisões e no seu seguimento. Entre um objeto artesanal, um campo de futebol e um projeto coletivo, aparece o mesmo requisito: que as meninas não só são incentivadas a sonhar, mas têm os meios para escolher e agir.
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