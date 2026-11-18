O Banco Mundial apela a uma reconstrução acelerada no Líbano. O financiamento LEAP de 250 milhões de dólares deve ser distinguido de contratos adjudicados, desembolsos e trabalho real recebido. Este arquivo examina a repartição oficial do empréstimo e a resposta do governo. Especifica o âmbito do montante de 4,2 milhões de euros reportados para Setembro, cujo quadro principal não pôde ser consultado. Será exigido um balanço datado para medir a execução efectiva e verificar as realizações anunciadas antes do final de 2026.

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A reconstrução no Líbano está progredindo muito lentamente, diz Anna Bjerde em uma entrevista de 17 de novembro publicada por uma agência de imprensa. O gabinete de Nawaf Salam invoca atrasos na ratificação e insegurança; Ele anunciou US$ 70 milhões em projetos a serem lançados antes do final de 2026.

A lacuna entre o financiamento aprovado e a implementação torna-se o cerne do arquivo LEAP. O empréstimo de 250 milhões de dólares existe desde junho de 2025. Não significa que este montante já tenha atingido os locais do projecto, nem que todas as componentes do programa sejam financiadas.

Um desembolso de Setembro, não um balanço do dia

A agência relata US $ 4,2 milhões desembolsados em um seguimento de setembro, contra uma previsão inicial de US $ 100 milhões para julho. Este número não é uma pesquisa de 18 de novembro.

A notificação oficial identifica o relatório de acompanhamento ISR08978, sequência 5, publicado em 14 de setembro de 2026. Seu arquivo completo não pôde ser consultado para este artigo. Por conseguinte, o montante de 4,2 milhões continua a ser atribuído ao relatório da Agência, não apresentado como uma auditoria independente do quadro financeiro.

Em comparação com os 250 milhões aprovados, 4,2 milhões representam 1,68%. Este cálculo clarifica a ordem de grandeza do montante comunicado; não mede a percentagem de reconstrução concluída. Nem se pode dizer que o equilíbrio permanece hoje completamente não utilizado. Os compromissos contratuais, os avanços e os trabalhos em curso podem seguir diferentes calendários.

Os 250 milhões não financiam todo o quadro

O Banco Mundial aprovou o financiamento em 24 de junho de 2025. O comunicado de imprensa do dia seguinte centra-se em infraestrutura pública crítica, restauração de serviços e gestão de escombros. O dispositivo foi concebido como um quadro extensível de 1 bilhão de dólares. Este bilhão não é um envelope totalmente obtido.

A ficha oficial de 17 de fevereiro de 2026 detalha a primeira dotação: 50 milhões para a resposta imediata, 175 milhões para restaurar os serviços essenciais, 15 milhões para preparar a reconstrução e 10 milhões para gerir o projeto, incluindo os custos iniciais. A componente do grande trabalho de reconstrução depende então de financiamento adicional.

Componente Financiamento inicial, milhões de dólares Resposta imediata 50 Restauração dos serviços essenciais 175 Estudos e desenho da reconstrução 15 Gestão de projectos, incluindo os custos iniciais 10 Total 250

Esta repartição descreve a instalação publicada em Fevereiro e não as despesas registadas em Novembro. Também distingue a reparação rápida das redes da reconstrução sustentável das infra-estruturas mais danificadas. Consolidar essas etapas atrasaria o primeiro empréstimo de conquistas que ainda necessitam de mais estudos e recursos.

Empréstimo, mercado, pagamento: três fases diferentes

A aprovação do empréstimo abre uma oportunidade de financiamento nos termos acordados. Um contrato adjudicado cria então um compromisso para um serviço especificado. O pagamento é efectuado de acordo com as condições do contrato e os documentos comprovativos exigidos. Finalmente, a recepção de um trabalho estabelece um resultado material. Estes passos não são intercambiáveis.

Uma estimativa preliminar é usada para dimensionar uma operação e seu orçamento. Não corresponde ao preço oferecido por uma empresa nem ao montante finalmente atribuído. Uma estimativa não prova que tenha sido paga uma despesa. A adição de estimativas, contratos e desembolsos resultaria, portanto, numa dupla contagem.

O calendário anunciado pelo governo deve ser seguido com a mesma distinção. O lançamento de um projecto pode abranger um procedimento de contrato ou iniciar a execução. Não basta estabelecer que o valor total do serviço tenha sido pago ou que os residentes já tenham o serviço reparado.

As condições de campo permanecem críticas

A documentação LEAP exclui áreas que não foram protegidas pelo Exército contra resíduos explosivos de guerra, bem como locais onde permanecem restos humanos não suportados. As intervenções requerem também avaliações ambientais e sociais. O CDR assegura a execução, sob a direcção estratégica da Presidência do Conselho e com os ministérios competentes.

O Banco Mundial prevê supervisão técnica, controlos independentes e relatórios financeiros. A sua função não se limita a abrandar ou acelerar um processo: devem associar os pagamentos a trabalhos elegíveis e a resultados verificáveis. No entanto, a sua existência no sistema não prova que todos os controlos previstos já tenham sido efectuados.

Assim que o Banco Mundial emitiu uma declaração em 16 de Novembro anunciando a visita de Bjerde, colocou a aceleração dos projectos na agenda das discussões. Distingou este acompanhamento operacional do futuro quadro de parceria com o Líbano. A preparação de uma nova estratégia não substitui, portanto, a execução do financiamento já aprovado.

O que medir após anúncios

O próximo balanço útil deve especificar a data da ordem e apresentar separadamente os montantes autorizados, desembolsados e efectivamente gastos. Indicará igualmente os contratos em causa e as obras recebidas. Uma melhoria do desembolso não fornece apenas informações sobre a qualidade do trabalho ou a sua distribuição territorial.

Para os residentes, a medida concreta continua a ser a restauração de uma estrada, uma rede de água ou um edifício público que pode ser utilizado. Para verificar a aceleração prometida antes do final de 2026, estas realizações terão de ser conciliadas com os procedimentos, pagamentos e calendários anunciados.

Fotografia do Parlamento Libanês: François el Bacha / Libnanews. Ilustração institucional, sem representação de um site LEAP ou a visita de novembro de 2026.

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