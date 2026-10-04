Beirute antes do seu nascimento: porque uma geração que nunca conheceu o sonho da capital dos anos 60

Os jovens libaneses são nostálgicos para Beirute dos anos 60 que nunca conheceram. Fotografias, músicas, arquivos digitais e histórias de família constroem uma memória transmitida e às vezes idealizada. Por trás deste fascínio pela antiga capital surge sobretudo uma questão contemporânea: sonhamos com o passado quando o futuro se torna difícil de imaginar?

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A nostalgia de uma era vivida apenas através de imagens

Os jovens libaneses estão agora a ver fotografias de Beirute a partir dos anos 60, enquanto às vezes se olha para as memórias de uma infância. Todavia, não nasceram. Para alguns, os próprios pais ainda eram filhos ou não haviam experimentado esse período. Isso não impede que imagens do centro da cidade antiga, cinemas, cafés, hotéis, ruas comerciais ou praias produzam uma estranha familiaridade. Eles circulam nas redes sociais, são compartilhados em grupos dedicados ao velho Beirute e reaparecem em vídeos onde antigas fotografias e música respondem. Além disso, este fenómeno não diz respeito apenas aos anos 60. A música dos anos 80 também está experimentando um interesse renovado entre um público muito jovem para ter experimentado sua primeira transmissão. Esta atração por um passado não vivido transforma a nostalgia em um objeto cultural particular. Já não consiste em lamentar uma experiência pessoal. Baseia-se na apropriação de uma memória transmitida por imagens, canções, histórias familiares e arquivos. O passado torna-se uma época interior sem ter sido uma experiência biográfica.

O fenômeno é particularmente forte no caso de Beirute porque a imagem da cidade pré-guerra adquiriu considerável poder simbólico. As fotografias antigas mostram uma capital imediatamente reconhecível e ainda diferente. Eles consertam fachadas desaparecidas, ruas transformadas e lugares cuja função mudou. Também dão a impressão de continuidade interrompida. O espectador não simplesmente olha para uma moda antiga ou automóveis. Ele olha para uma cidade que conhece o resto da história. A guerra civil, a destruição, as sucessivas reconstruções, a explosão do porto e as crises económicas estão mentalmente atrás de cada imagem, mesmo quando não aparecem. Assim, uma fotografia pacífica adquire um significado que não tinha no momento em que foi tirada. Torna-se o documento de um mundo que o espectador sabe que vai ficar chateado. É esse conhecimento retrospectivo que confere uma profundidade particular à nostalgia beyrouthine. As gerações jovens não se arrependem necessariamente dos próprios anos 60. Podem lamentar a possibilidade de uma trajetória histórica que imaginam ser interrompida.

Arquivos digitais produzem memória sem experiência pessoal

As redes sociais alteraram profundamente a circulação dos arquivos. Uma fotografia anteriormente guardada num álbum de família, uma coleção privada ou um arquivo de jornal podem agora chegar a milhares de pessoas em poucas horas. As imagens são copiadas, redecoradas, coloridas e integradas em montagens. Aparecem entre dois conteúdos contemporâneos num telefone. Esta proximidade apaga parte da distância histórica. Uma rua de Beirute fotografada há sessenta anos pode ser vista alguns segundos após um vídeo filmado na mesma manhã no mesmo lugar. O passado e o presente estão na mesma tela, no mesmo formato e às vezes com a mesma música. A comparação torna-se quase automática. O que resta do edifício? Porque é que este lugar era diferente? Que negócio era esta rua? O arquivo então deixa de ser apenas um documento. Torna-se uma ferramenta para medir as transformações da cidade.

No entanto, essa circulação produz uma memória muito seletiva. As fotografias mais compartilhadas não representam necessariamente a vida média de todos os habitantes do Líbano na década de 1960. Muitas vezes favorecem os espaços mais fotogénicos: Beirute central, hotéis, lojas, locais de lazer, arquitectura modernista, ruas animadas e cenas de sociabilidade urbana. Eles podem assim criar a impressão de uma prosperidade mais homogênea do que realmente era. As desigualdades sociais, as periferias menos documentadas e as tensões políticas aparecem muito menos facilmente nas montagens nostálgicas. Uma imagem elegante de um café circula melhor do que uma tabela estatística sobre disparidades de renda. A nostalgia digital, portanto, opera uma triagem. Ele preserva o que pode ser transformado em um símbolo desejável. Isto não torna as imagens falsas. Isto significa que eles contam parte do passado e não tudo. Para compreender o fenômeno, é necessário distinguir o Beirute histórico do Beirute reconstruído pela memória contemporânea.

Um capital idealizado torna-se o espelho das frustrações presentes

O interesse das gerações mais jovens no velho Beirute assume outra dimensão quando é colocado em sua própria experiência. Uma pessoa nascida no início dos anos 2000 cresceu em um país marcado por crises políticas, a deterioração dos serviços públicos, a explosão de 4 de agosto de 2020, o colapso financeiro e novas guerras. Sua relação com o capital é, portanto, construída em um ambiente onde a incerteza parece quase permanente. Diante dessa experiência, fotografias antigas podem funcionar como a imagem inversa do presente. Mostram uma cidade ordenada, lugares culturais ativos, espaços públicos frequentados e arquitetura que parece pertencer a um período de confiança. A nostalgia torna-se menos o desejo de voltar exatamente em 1965 do que o desejo de viver em uma cidade capaz de oferecer uma impressão de normalidade.

Esta distinção evita uma leitura ingénua. Os jovens que partilham estas imagens não exigem necessariamente o regresso das estruturas sociais e políticas da época. Às vezes usam o passado para expressar críticas ao presente. Uma fotografia antiga de uma rua limpa pode implicitamente tornar-se um comentário sobre o estado atual do espaço público. A imagem de um cinema em falta pode evocar a redução de lugares culturais. Uma visão do mar pode gerar debate sobre o acesso à costa. O passado serve então como uma linguagem política sem a necessidade de um discurso político explícito. Dizer « olhar para Beirute no passado » pode significar « olhar para o que perdemos » ou « olhar para o que a cidade ainda pode ser. » Assim, a nostalgia é transformada em uma comparação entre dois modelos urbanos, um dos quais é parcialmente real e parcialmente reconstruído pela imaginação.

Os anos 80 voltam pela música, apesar da guerra

O renovado interesse pela música dos anos 80 complica ainda mais a relação com o passado. Esta década não pode ser transformada tão facilmente em uma era de ouro libanesa. Corresponde a anos de guerra, divisão e violência. No entanto, suas canções, seus sons e sua estética agora encontram um novo público. Isso mostra que a nostalgia não necessariamente seleciona um período historicamente feliz. Pode isolar a produção cultural do seu contexto e dar-lhe uma segunda vida.

Para uma pessoa que viveu na década de 1980, uma canção pode recordar um lugar específico, um relacionamento, um rádio ou um evento. Para um jovem ouvinte de 2026, a mesma canção está associada a nenhuma memória pessoal. Pode ser descoberto em uma plataforma, em um vídeo ou através da coleção musical de um pai. A canção se torna nova enquanto carrega os sinais de outra era. Instrumentos, arranjos e vozes fazem diferença para as produções contemporâneas. Esta diferença torna-se precisamente atraente.

O mecanismo é reforçado por plataformas digitais. Uma canção antiga já não precisava ser reeditada fisicamente para encontrar uma audiência. Ele pode circular em um vídeo curto e levar o ouvinte para um catálogo inteiro. As peças esquecidas podem assim adquirir uma segunda vida várias décadas após a sua libertação. A fronteira entre o património e o consumo contemporâneo torna-se turva. Um jovem pode ouvir na mesma lista uma canção lançada em 1984 e uma produção de 2026 sem considerar o primeiro como um objeto de museu.

No caso libanês, esta redescoberta também tem uma dimensão familiar. As canções são frequentemente objetos transmitidos entre gerações. Eles foram ouvidos no carro dos pais, nas reuniões de família ou no rádio. A memória pessoal do jovem ouvinte não se relaciona com o tempo de libertação, mas com o modo como esta música lhe foi transmitida. Ele pode, portanto, experimentar uma nostalgia autêntica para uma canção da década de 1980 porque ela pertence à sua infância nos anos 2000 ou 2010. Várias temporalidades se sobrepõem na mesma peça.

Histórias familiares preenchem espaços deixados pela história oficial

No Líbano, a transmissão do passado passa em grande parte pela família. As histórias dos pais e avós desempenham um papel tanto mais importante quanto a memória nacional permanece fragmentada. Uma rua pode ser descrita pela pessoa que trabalhou lá. Um cinema desaparecido sobrevive na história de alguém que ia lá todas as semanas. Uma fotografia de praia desencadeia uma anedota. Arquivos privados, portanto, tornam-se portas de entrada para uma história que nem sempre é ensinada ou compartilhada.

Esta transmissão produz naturalmente diferentes versões de Beirute. Uma família pode lembrar – se de um período de prosperidade. Outro está mais preocupado com as dificuldades sociais. Uma pessoa que tenha vivido no centro da capital não tem a mesma memória que um residente de uma periferia ou zona rural. No entanto, quando as narrativas chegam às gerações seguintes, elas podem se misturar com imagens públicas e formar uma representação mais homogênea do passado.

O risco de idealização é claro aqui. As memórias da família também selecionam. É um prazer contar sobre uma festa, uma festa ou um lugar amado. As dificuldades comuns podem desaparecer com o tempo. O passado torna-se mais coerente do que o presente porque já conhecemos a história e mantivemos certos momentos dela.

Mas esta reconstrução não é sem valor. Mostra o que as famílias consideram digno de transmissão. Enquanto as histórias se concentram em lugares de encontro, lojas, cinemas ou vida de vizinhança, elas também revelam o que está faltando hoje aos olhos daqueles que ouvem. A nostalgia torna-se um inventário indireto das expectativas contemporâneas.

O velho Beirute também se tornou um mercado

Este fascínio tem uma dimensão comercial. A estética antiga pode ser usada por restaurantes, cafés, marcas, hotéis ou projetos imobiliários. Uma fotografia histórica dá imediatamente uma identidade a um lugar. Um mobiliário inspirado nas últimas décadas produz uma atmosfera. Um velho sinal torna-se um elemento decorativo. O passado transforma-se num argumento de vendas.

O fenômeno pode ajudar a preservar a memória visual. Pode também simplificá-lo. Uma era inteira é por vezes reduzida a alguns padrões: cartazes antigos, tipografia, cores, música e objetos retro. A cidade histórica torna-se um estilo.

Essa comercialização é particularmente paradoxal quando o lugar contemporâneo que utiliza nostalgia tem contribuído para a transformação do bairro de que celebra a antiga identidade. Um estabelecimento pode assumir a estética popular de uma área que se tornou muito cara para alguns de seus antigos habitantes. A memória é então preservada no momento em que o tecido social produzido desaparece.

A questão está ligada à do património arquitectónico. O fascínio digital pelos edifícios antigos não garante a sua preservação física. Uma casa pode receber milhares de menções nas redes sociais e permanecer ameaçada de destruição. A nostalgia produz, portanto, uma mobilização simbólica que não se traduz automaticamente em política patrimonial.

Para se tornar uma ferramenta de conservação, você tem que se mover da imagem para o edifício, em seguida, do edifício para a direita. Isso requer inventários, regras de planejamento urbano, mecanismos de financiamento e arbitragem imobiliária. Sem isso, o velho Beirute provavelmente sobreviverá em telas mais facilmente do que em suas ruas.

A velha capital não pode tornar-se uma ficção sem contradições

A imagem de uma Beirute cosmopolita, cultural e próspera contém uma parte da realidade. A cidade ocupou uma importante posição regional em finanças, comércio, publicação, imprensa, turismo e cultura. Essa realidade explica o poder duradouro de sua imagem. Mas o período também incluía tensões políticas, desigualdades e desequilíbrios territoriais que muitas vezes desapareceram da narrativa nostálgica.

É necessária precaução precisamente porque a nostalgia é emocionalmente eficaz. Quanto mais bela uma era parece, menos o espectador é tentado a examinar suas contradições. No entanto, entender por que o Líbano se transformou em guerra requer olhar para o que as fotografias elegantes não mostram.

Não se trata de corrigir cada imagem nostálgica com uma lição de história. O objectivo é distinguir duas utilizações do passado. A primeira é dizer que uma vez que tudo estava bem e que o presente é apenas uma queda. O segundo utiliza os traços do passado para entender o que funcionou, o que não funcionou e o que poderia ser reconstruído de forma diferente.

Para as gerações mais jovens, o segundo uso é muito mais frutífero. Eles podem admirar a arquitetura, a produção cultural ou a intensidade da vida urbana sem transformar a década de 1960 em paraíso perdido. Podem ouvir a música dos anos 80 sem esquecer que esta década também foi a da guerra. A memória torna-se então um recurso em vez de um refúgio.

Nostalgia talvez expressa menos desejo para o passado do que falta de futuro

A questão mais interessante é, finalmente, esta: por que este fascínio está tomando tanta força agora? A resposta não é provavelmente apenas a beleza dos arquivos. Uma sociedade muitas vezes olha intensamente para o seu passado quando o seu futuro parece difícil de imaginar. As crises sucessivas reduziram a capacidade de muitos jovens libaneses de se projetarem no seu próprio país. A emigração continua a ser uma perspectiva importante. O emprego é incerto. Os serviços públicos são frágeis. Guerras podem de repente interromper projetos.

Neste ambiente, as fotografias antigas fornecem a prova visual de que outro Beirute existiu. Eles permitem imaginar que a cidade pode ser algo diferente da soma de suas crises atuais. A nostalgia está paradoxalmente se tornando uma maneira de falar sobre o futuro.

O jovem que partilha uma fotografia de uma rua nos anos 60 não quer necessariamente voltar atrás. Ele pode querer uma cidade onde andar, trabalhar, sair e construir uma vida com uma previsibilidade comparável à que ele acha que percebe na imagem. O objeto aparente do desejo é o passado. Seu conteúdo real pode ser uma solicitação de normalidade contemporânea.

É também por isso que a música antiga é bem sucedida. Oferece continuidade em um país onde há muitas rupturas. Uma canção passa por guerra, pós-guerra, colapso econômico e novas crises. Permanece disponível à medida que os lugares físicos desaparecem. Ele conecta várias gerações sem exigir que eles compartilhem a mesma experiência histórica.

Beirute tem assim duas cidades antigas. O primeiro é aquele que realmente existiu, com seus sucessos, suas tensões e suas desigualdades. O segundo é aquele que as gerações atuais reconstróem a partir de fotografias, canções e narrativas. Os dois não estão confusos. Mas seu encontro conta algo muito contemporâneo: em uma capital onde parte do patrimônio físico foi destruída ou transformada, os jovens usam os arquivos para fazer continuidade e às vezes para formular, sem dizer diretamente, o tipo de cidade em que gostariam de viver.

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