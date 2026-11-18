De Beit Shabab a Assia e Rashaya al-Fukhar, a cerâmica libanesa combina reservas domésticas, gestos transmitidos e criação artística. Jardins familiares, inventários e pesquisas acadêmicas lançam luz sobre diferentes práticas. Seu futuro também depende das matérias-primas, fornos e condições econômicas que permitem que os artesãos continuem seu trabalho.

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Um frasco de Beit Chabab para suprimentos de alimentos, um prato modelado em Assia, uma peça criada em uma oficina: cerâmica libanesa cobre diferentes objetos e know-how. Sua transmissão não depende apenas da preservação das partes. Também se baseia no acesso à terra, controle da culinária e aprendizagem de gestos. Dos acervos familiares à pesquisa universitária, diversos documentos nos permitem seguir esses caminhos sem reduzi-los a uma tradição única.

Um copo de terracota vidrada de Tiro, fotografado no Museu Nacional de Beirute em 2019, lembra a dimensão arqueológica desta herança. A peça é atribuída ao período de Mameluk. Fornece informações sobre um objeto antigo; Por si só não demonstra uma ligação directa com as oficinas contemporâneas. Partes distintas, suas origens e gestos de fabricação evitam transformar várias histórias em uma narrativa uniforme.

Em Beit Chabab, um jarro preserva uma história familiar

O Ministério do Turismo libanês apresenta um dakoujeh, um frasco terracota da coleção de Christopher Ghoussoub. Seu bisavô o fez em 1960. A família foi mantida desde essa data. O jovem oleiro está agora guardando-o como parte de seu trabalho em torno da tradição de Beit Chabab.

A nota ministerial coloca a peça no Museu da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, em Roma. Descreve um corpo arredondado, um colarinho estreito e paredes grossas. Os vestígios de madeira e pequenas irregularidades distinguem este objeto de uma produção industrial uniforme.

Dakoujeh pertence a uma família de contêineres associados às reservas domésticas: cereais, azeitonas, produtos lácteos ou alimentos marinados. Este destino explica o seu lugar na história das cozinhas. Não se trata de uma política de conservação alimentar actual. O interesse patrimonial deste frasco deve-se também à sua proveniência documentada: um artesão, uma data e uma transmissão familiar.

Em Assia, forma cerâmica sem uma torre

No distrito de Batrun, Assia oferece outro exemplo. O inventário mediterrânico iHeritage descreve uma fabricação manual, sem torre de oleiro. A pasta combina argila local com quartzo moído. Antes da modelagem, o trabalho de preparação remove os elementos indesejáveis presentes no material.

A secagem do ar precede o polimento com seixos. Estas etapas mostram um know-how que excede a única forma do recipiente. Você tem que preparar uma massa, julgar sua consistência, construir o objeto e esperar antes de cozinhá-lo. O tempo de fabricação, portanto, inclui fases onde o artesão não pode simplesmente acelerar seu gesto.

O inventário destaca uma longa transmissão excessiva de mãe para filha. Ele também descreve um artesão que ensinou seu marido e seus filhos esta prática. Esta mudança de aprendizagem mostra como uma tradição pode continuar sem exatamente replicar sua antiga organização familiar. No entanto, o anúncio não fornece um recenseamento atualizado das oficinas em operação a partir de 18 de novembro de 2026.

Rashaya al-Fukhar, formas que circularam

No sudoeste do Monte Hermon, Rachaya al-Fukhar dá seu nome a uma família de cerâmica estudada por arqueólogos. O Projeto de Cerâmica Levantina descreve objetos virados, pintados e vidrados. Os formulários incluem jarros de bico, jarros e tigelas. Decorações geométricas e cores variam de acordo com períodos e peças.

Estas produções não permaneceram confinadas à aldeia. A base científica relata sua presença no Líbano, norte de Israel e norte da Jordânia. Ele distingue conjuntos tardios, particularmente associados aos séculos XIX e XX, de formas mais antigas atestadas no final do século XV ou início do século XVI.

O nome desta família não garante a origem precisa de cada objeto. Análises de fragmentos antigos identificaram várias oficinas de produção. Uma semelhança de forma ou decoração não é, portanto, suficiente para atribuir uma série inteira para a mesma aldeia. Pesquisadores cruzam a aparência das peças, seu contexto de descoberta e a composição de sua massa.

Do objeto da cozinha para a oficina de cerâmica

A Academia Internacional de Cerâmica distingue a utilidade fakhar da cerâmica oficina, desenvolvido no Líbano a partir da década de 1970. No primeiro caso, os formulários atendem às necessidades da mesa e do armazenamento. No segundo, os artistas podem produzir peças únicas sem função alimentar.

Esta distinção não se limita à utilização final. Materiais e equipamentos também diferem. A Academia observa que os ceramistas usam massas comerciais importadas, incluindo arenito ou porcelana, para cozinhar a alta temperatura.

Seu projeto sobre argilas libanesas reúne artistas, habilidades industriais e laboratórios da Universidade Americana de Beirute. Visa estudar e adaptar os recursos locais às necessidades de escultura e oficina cerâmica. Trata-se de um objectivo técnico documentado, não de provas de que todas as oficinas já tenham um substituto para os produtos importados.

Transmitir um gesto implica ser capaz de produzir

Um trabalho universitário de Haloren Mellendorf, depositado na Universidade Americana de Beirute em 2023, examina precisamente os efeitos da crise na cerâmica de oficina. Trata-se dos custos dos materiais importados, das despesas com electricidade e dos cortes que complicam a utilização de fornos. Seu objeto também é social: quem ainda pode acessar essa prática e como as restrições transformam os métodos de trabalho?

Estas questões impedem a completa separação do património e das condições de produção. Manter um frasco numa colecção preserva um objecto. A manutenção de uma oficina requer outros meios: material adequado, equipamento utilizável e pessoas capazes de transmitir a sua experiência. Ambas as abordagens se complementam, mas nenhuma substitui a outra.

O jarro de 1960 preservado pela família Ghoussoub dá um marco material a esta história. Na Assia, a descrição das etapas de fabricação mantém outra dimensão. Em laboratórios e oficinas, o trabalho agora também se concentra na possibilidade de adaptar a terra disponível às formas que os ceramistas desejam criar.

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