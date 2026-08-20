Washington visa a rede financeira do Hezbollah

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O Tesouro dos EUA anunciou na quinta-feira 20 de agosto uma nova ofensiva de sanções contra as redes relacionadas ao Irã, visando um total de 21 pessoas e 16 empresas, de acordo com o anúncio transmitido em Beirute. O componente Hezbollah identifica dez homens e mulheres acusados de contrabandear dinheiro em voos comerciais entre o Líbano, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o Irão. Washington diz que esta rede pode passar para centenas de milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros re-assinou o Hezbollah como parte de sua relação com a Força Revolucionária da Guarda Al-Quds, alegando que a organização iraniana intervém diretamente em suas operações e decisões políticas.

A nova decisão dos EUA aplica – se menos a um negócio isolado ou a uma cadeia monetária. Segundo o Tesouro, escritórios de câmbio na Turquia, empresas de fachada, contas bancárias e, especialmente, transportadores que viajam em companhias aéreas comerciais teriam permitido que o dinheiro fosse transferido entre vários países antes da sua chegada ao Líbano.

Washington nomeia dez pessoas nesta rede:Yunus Alper Yilmaz, Halil Ibrahim Kacmaz, Onder Dede, Vasfi Akyuz, Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci e Emrah Ayaz.

O mecanismo descrito pelo Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, permitiria ao Hezbollah obter moedas fora do sistema financeiro formal e contornar sanções que limitam seu acesso a bancos internacionais. A administração dos EUA também liga esta rede a um ex-oficial financeiro da Força Al-Quds, Behnam Shahriyari, que agora está morto.

Esta decisão vem quando Washington procura aumentar a pressão financeira sobre o Irã e suas organizações aliadas na região. No caso libanês, coloca na vanguarda uma questão que se tornou central desde o colapso bancário de 2019: a circulação maciça de dinheiro fora do sistema bancário tradicional.

Dez transportadores suspeitos entre quatro países

O personagem apresentado como central em Hezbollah éYunus Alper YilmazUm homem de negócios turco. O Tesouro dos EUA acusa-o de liderar a rede de transportadores responsáveis pelo transporte de dinheiro entre vários países da região e do Líbano.

De acordo com a OFAC, Yilmaz usou alguns escritórios de câmbio sediados na Turquia como fachadas para suas operações. Também forneceu contas de fachada e contas bancárias para transferências relacionadas com a Al-Quds Force.

Washington então identificaHalil Ibrahim KacmazeOnder Dedecomo dois associados da Yilmaz. Nomeadamente, recuperaram dinheiro dos serviços antes da sua transferência.

Vasfi Akyuzteria sido mais logístico. O Tesouro acusa-o de coordenar a circulação de transportadores enquanto participa em determinadas operações de transporte.

Mais seis pessoas completam a lista:Mehmet Akyuz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gulay Kaya Savci e Emrah AyazDe acordo com as acusações americanas, contrabandearam dinheiro para o Hezbollah em voos comerciais para o Líbano.

Estas são acusações feitas pela administração dos EUA sob sanções administrativas. Não devem ser apresentados como sentenças judiciais.

Voos comerciais para movimentar dinheiro

O procedimento descrito por Washington é um dos aspectos mais sensíveis do anúncio. A rede teria utilizado transportadores que viajavam como passageiros em voos comerciais de ligaçãolíbano, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Irão.

OFAC estima que esta organização poderia mover-se até centenas de milhões de dólares entre estas diferentes jurisdições.

O uso de espécies responderia a uma restrição específica. As sanções dos EUA complicam severamente o uso do sistema bancário internacional por pessoas e estruturas associadas ao Hezbollah ou à Força Al-Quds. Os bancos que lidam com transacções em dólares incluem a exposição ao sistema financeiro dos EUA e podem ser penalizados quando facilitarem determinadas transacções com pessoas designadas.

O transporte físico da moeda permite contornar alguns destes controlos. O dinheiro não passa necessariamente por uma transferência bancária internacional identificável. Pode ser movido fisicamente e então reintroduzido em diferentes circuitos por escritórios de câmbio, empresas ou outros intermediários.

No entanto, este método tem uma restrição logística: movimentar somas muito grandes requer uma multiplicação de transportes, transportadores e pontos de coleta.

É esta infra-estrutura humana que Washington diz ser alvo quinta-feira.

Por que a Turquia e os Emirados aparecem na rede

A geografia descrita pelo Tesouro dos EUA também é significativa. A rede não só funcionaria entre o Irão e o Líbano. Usaria estágios na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos.

No caso turco, Washington acusa diretamente Yilmaz de usar escritórios de câmbio locais, bem como estruturas comerciais e bancárias. A Turquia é um importante centro de transportes entre o Médio Oriente e a Europa, com uma densa rede aérea para Beirute e várias capitais regionais.

Os Emirates têm uma função diferente nos canais comerciais regionais. O Dubai tem sido uma plataforma para comércio, reexportação, intercâmbio e serviços financeiros entre o Irão e o resto do mundo. Esta importância económica explica porque é que as redes iranianas que procuram contornar as sanções dos EUA aparecem regularmente nas designações OFAC.

No entanto, trazer esses países para uma rede sancionada não significa que seus governos estejam envolvidos nas operações descritas. As tarifas dos EUA visam indivíduos, corporações ou intermediários usando seus territórios e infraestrutura.

Esta distinção é essencial, especialmente numa altura em que a Turquia e os Emirados estão a desempenhar um papel diplomático e económico crescente nas questões libanesas.

A rede voltaria para Behnam Shahriyari

O Tesouro liga o regime sancionado aBehnam Shahriyari, apresentado como ex-oficial financeiro da Guarda Revolucionária Iraniana da Força Al-Quds.

Shahriyari, agora falecido, já havia sido identificado por vários anos por Washington como um dos atores nos mecanismos financeiros usados para apoiar as organizações aliadas de Teerã.

De acordo com a administração dos EUA, a rede alvo na quinta-feira tinha sido anteriormente associada com ele. Esta ligação é importante na leitura de Washington do caso: os dez transportadores não formariam uma mera rede privada de transporte de dinheiro, mas uma das extensões de uma infra-estrutura financeira ligada à Al-Quds Force.

O Tesouro recorda que os mecanismos utilizados para financiar o Hezbollah não se baseiam num único método. Washington cita o comércio ilegal de petróleo, operações marítimas ilegais, vendas de matérias-primas, empresas de fachada e transporte físico de dinheiro.

Na sua avaliação de risco nacional publicada em 2026, o Tesouro estima mais amplamente que o Hizbullah retém várias fontes de receita. Segundo Washington, o movimento recebe apoio financeiro iraniano, contando com atividades comerciais, doadores, redes internacionais e intermediários financeiros.

O transporte de espécies faz, portanto, parte de um sistema muito maior.

O que é exactamente a Força Al-Quds?

AForça Al-Quds, ou IRGC-QF de acordo com sua sigla em inglês, é o ramo dos Guardiões da Revolução Islâmica principalmente responsável por operações externas.

Os próprios Guardas Revolucionários formam uma instituição militar e político-econômica separada do exército iraniano regular. Criado após a Revolução Islâmica de 1979, eles gradualmente ganharam grande peso no aparato militar, de segurança e econômico da República Islâmica.

A Al-Quds Force é responsável pelas relações operacionais com vários parceiros e grupos armados apoiados por Teerão no estrangeiro.

Os Estados Unidos foram uma das entidades sancionadas pelo terrorismo em 2007, incluindo seu apoio ao Hezbollah e outras organizações. Washington então adicionou os Guardas Revolucionários à sua lista de organizações terroristas estrangeiras em 2019.

Esta qualificação está sujeita à legislação dos EUA. Pelo contrário, o Irão considera os Guardas Revolucionários como um componente oficial das suas forças armadas.

É a ligação entre a Força Al-Quds e o Hezbollah que Washington reforça legalmente com a sua decisão de 20 de Agosto.

Por que Washington « reina » Hezbollah

O termo pode causar confusão. Os Estados Unidos não descobriram apenas o Hezbollah ou colocaram-no sob sanções pela primeira vez.

Washington colocou Hezbollah na lista dos EUA deOrganizações terroristas estrangeirasorganizações terroristas estrangeiras, da8 de outubro de 1997O Departamento de Estado também designado em 2001 comoTerrorismo Global Especialmente Projetado, ou SDGT, sob Ordem Executiva 13224.

A decisão de 20 de Agosto acrescenta uma base adicional.

Agora está redesignando Hezbollah sob a Lei Executiva 13224 modificada, considerando o movimento comodetidos, controlados ou dirigidos por ou agindo em nome da Força Al-Quds.

Para justificar esta qualificação, o Tesouro dos EUA avança dois elementos. Ele afirma que a Força Al-Quds coordena ataques do Hezbollah e intervém profundamente na direção de suas decisões políticas.

Esta declaração tem um âmbito que vai além da questão financeira. Washington legaliza sua leitura da relação entre Hezbollah e Teerã: o movimento libanês não só é considerado como um beneficiário do apoio iraniano, mas como uma organização sob a direção ou controle da Força Al-Quds, na acepção do regime de sanções americano.

Essa qualificação é contestada pelo Hezbollah, que reivindica a identidade libanesa e a tomada de decisões ao assumir sua aliança estratégica com o Irã.

OFAC, a administração que pode cortar o acesso ao dólar

O principal actor desta decisão éGabinete de Controlo de Activos Estrangeiros, mais conhecido por sua sigla OFAC. Esta administração depende do Departamento do Tesouro dos EUA.

O seu poder não reside na detenção de pessoas sancionadas. Baseia-se no acesso ao sistema financeiro dos EUA.

Quando uma pessoa é designada, seus bens e interesses imobiliários localizados nos Estados Unidos ou detidos por pessoas americanas devem ser bloqueados. Cidadãos e empresas dos EUA não podem mais se envolver em transações com cidadãos ou empresas dos EUA, a menos que autorizados ou isentos.

O âmbito de aplicação está a tornar-se internacional devido ao papel do dólar americano e dos bancos nos pagamentos globais.

Um banco estrangeiro que, conscientemente, realiza certas transações importantes para uma pessoa designada pode expor-se a sanções secundárias. Em especial, o OFAC pode restringir o seu acesso às contas correspondentes nos Estados Unidos.

Esta ameaça obriga as instituições financeiras internacionais a exercerem vigilância, muitas vezes superior às proibições legais dos EUA.

Para uma rede que busca dólares ou outras moedas conversíveis, o efeito pode ser considerável.

Que sanções mudam para as dez pessoas

As dez pessoas nomeadas na quinta-feira ver seus possíveis ativos sob jurisdição dos EUA bloqueado.

A regra aplica-se igualmente às empresas que detêm directa ou indirectamente até ao nível deigual ou superior a 50 %individual ou colectivamente com outras pessoas sancionadas.

Transações envolvendo seus bens ou interesses imobiliários são geralmente proibidos para pessoas americanas.

No entanto, o efeito mais significativo pode aparecer fora dos Estados Unidos. Bancos, empresas de câmbio, empresas de transporte e outros parceiros estrangeiros podem decidir cessar qualquer relação com uma pessoa sancionada, a fim de evitar a exposição ao sistema dos EUA.

O Fundo de Receitas Consolidadas observa também que as sanções secundárias podem afetar certas instituições financeiras estrangeiras que facilitam transações significativas para pessoas designadas.

O objectivo é, portanto, tornar o funcionamento da rede muito mais caro, mesmo quando não utiliza directamente um banco americano.

Líbano enfrentando o problema da economia de dinheiro

O anúncio dos EUA é particularmente sensível ao Líbano. Desde o colapso do setor bancário em 2019, a economia passou em grande parte para pagamentos em dinheiro.

Isto facilita as transacções diárias num país em que a confiança nos bancos caiu. Complica igualmente a luta contra o branqueamento de capitais, o financiamento ilegal e o transporte transfronteiras de moeda.

O Tesouro dos EUA considera que o Hezbollah utiliza esta característica para transferir fundos para fora da banca convencional.

A questão diz directamente respeito aos controlos nas fronteiras e ao Aeroporto Internacional Rafic Hariri. As autoridades libanesas já haviam reforçado as inspecções de alguns viajantes na sequência de acusações de utilização de voos civis para transferir dinheiro iraniano.

Em fevereiro de 2025, as ligações diretas entre Teerão e Beirute haviam sido suspensas em um contexto de altas pressões de segurança. As acusações israelitas já envolviam o transporte aéreo de espécies iranianas para o Hezbollah.

A nova descrição americana sugere um sistema mais difuso: quando a estrada direta é complicada, o dinheiro pode, segundo Washington, transitar por outros países e ser transportado por vários transportadores.

Nova pressão sobre os circuitos financeiros libaneses

Para Beirute, as consequências são mais de 10 pessoas.

O Líbano estava actualmente a tentar restabelecer as suas relações com as instituições financeiras internacionais, reestruturar o seu sector bancário e melhorar os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ilícito. Neste contexto, qualquer acusação norte-americana de centenas de milhões de dólares que passe pelo país aumenta a pressão sobre as autoridades de supervisão.

Os bancos libaneses já reduziram severamente as suas relações com pessoas e empresas sancionadas, a fim de preservar o seu acesso ao dólar e aos bancos estrangeiros correspondentes.

O desafio é, portanto, mudar para canais não bancários: empresas de câmbio, transferências informais, dinheiro fisicamente transportado e empresas comerciais que podem atuar como intermediários.

A decisão norte-americana de 20 de Agosto afirma especificamente que Washington tenciona concentrar mais as suas sanções nesta infra-estrutura.

Intervém também enquanto as autoridades libanesas discutem o monopólio das armas e o futuro papel do Hezbollah. As sanções acrescentam uma dimensão financeira a esta pressão política e militar.

O próximo indicador será menos o número de nomes adicionados às listas dos Estados Unidos do que a capacidade das autoridades da Turquia, dos Emirados Árabes Unidos e do Líbano de identificar os circuitos descritos por Washington. Se as agências de câmbio, as contas, as empresas de fachada e os transportadores forem efetivamente neutralizados, o Hezbollah terá de encontrar outras rotas para enviar ao Líbano as moedas que o crédito do Tesouro vem da infraestrutura financeira iraniana.