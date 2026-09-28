Avisos recebidos por Nawaf Salam: Por que Beirute teme mais deterioração no Sul

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As mensagens recebidas por Nawaf Salam nos Estados Unidos teriam sido significativamente mais preocupantes do que a diplomacia pública sugere. Durante as suas reuniões, o Primeiro-Ministro libanês observou um reforço da abordagem americana e recebeu avisos dos interlocutores árabes e internacionais de que a situação no Sul poderia deteriorar-se ainda mais. Esta avaliação surge num momento em que as negociações com Israel estão a abrandar, as operações israelitas prosseguem e vários funcionários israelitas fazem um discurso cada vez mais ofensivo sobre o futuro dos territórios fronteiriços.

No entanto, o quadro não é o de uma guerra anunciada numa data fixa. Não há provas para concluir que uma ofensiva geral teria sido decidida. Pelo contrário, os avisos dizem respeito a uma acumulação de factores adversos: a ausência de uma retirada significativa de Israel, a dificuldade de relançar as negociações, a pressão americana sobre Beirute sobre as armas do Hezbollah, os prazos eleitorais israelitas e a persistência de um confronto regional que agora liga o Líbano ao Irão e ao Golfo. Para o governo de Nawaf Salam, o desafio é, portanto, transformar um período de grande incerteza em uma sequência diplomática antes que os próprios fatos militares estabeleçam as novas regras do jogo.

Em Washington, um clima mais severo do que em Nova Iorque

A passagem de Nova Iorque para Washington marca uma mudança de registo. Antes das Nações Unidas, Nawaf Salam conseguiu defender os princípios da posição libanesa: soberania, monopólio estatal sobre decisões estratégicas, retirada israelense e a busca de um acordo diplomático. Nos Estados Unidos, o debate está a tornar-se muito mais concreto. Concentra-se no que Beirute pode realmente alcançar no Sul e nas garantias que Washington considera necessárias antes de empurrar Israel para novas concessões.

As informações recolhidas em torno das reuniões do Primeiro-Ministro indicam um « hardening » americano. O termo não significa necessariamente que Washington teria abandonado o governo libanês ou escolhido apoiar totalmente todas as demandas israelenses. Ao invés disso, reflete uma crescente impaciência na lacuna entre os compromissos políticos do Estado e sua tradução no terreno. As autoridades dos Estados Unidos continuam a colocar a questão das armas Hezbollah, o papel do exército e o controle efetivo do território no centro de suas expectativas.

Esta evolução é tanto mais importante quanto o Líbano esperava utilizar a diplomacia para alcançar resultados israelitas em paralelo com os progressos realizados pelo Estado. Beirute defende uma lógica de reciprocidade: retirada israelense, implantação do exército, mecanismo de verificação, depois extensão progressiva da autoridade pública. Parte da abordagem americana parece agora colocar mais ênfase nas ações esperadas do Líbano antes que Washington pudesse obter mais passos de Israel.

O problema é então quase mecânico. Quanto mais Washington pede a Beirute para agir primeiro, mais o governo deve convencer uma opinião e forças políticas de que Israel continua a ocupar posições e conduzir operações. Quanto mais Israel mantém essa pressão, mais Hezbollah tem argumentos para apresentar suas armas como ainda necessário. A estratégia dos EUA para reforçar o Estado pode assim ter o efeito político oposto se não for acompanhada por homólogos israelitas.

Avisos árabes e internacionais sobre o Sul

É neste contexto que as advertências recebidas por Salam se tornam mais importantes. Interlocutores árabes e internacionais lhe disseram que a situação no Sul poderia « fraquejar ». A formulação é suficientemente ampla para não se transformar numa previsão militar precisa. No entanto, indica que vários parceiros libaneses não consideram o actual status quo estável.

Os sinais disponíveis estão nesta direcção. As operações israelitas continuam em várias áreas do Sul. As greves atingiram as áreas de Tiro, Nabatiyah, Marjayoun e Bint Jbeil. Helicópteros Apache têm sido usados em alguns ataques, um desenvolvimento observado precisamente porque este tipo de aeronave não estava anteriormente associado com as operações diárias relatadas nesta fase do conflito. Além disso, a destruição e as intervenções terrestres continuam a manter um elevado nível de incerteza nas aldeias fronteiriças.

O discurso político israelense acrescenta outra dimensão. Bezalel Smotrich pediu a anexação de setores do sul do Líbano a Litani. Esta declaração não é, naturalmente, uma decisão do Governo israelita. No entanto, mostra que, à medida que as eleições se aproximam, cenários territoriais maximalistas podem ser defendidos publicamente por importantes membros da coalizão.

Para Beirute, o perigo reside menos em uma afirmação isolada do que no encontro entre esse discurso e a realidade militar. Quanto mais tempo uma presença israelita continuar em certos pontos, mais o Líbano receia que aquilo que foi apresentado como uma necessidade temporária de segurança se torne gradualmente uma nova situação de facto.

O cenário temido: uma zona de segurança que se expande em etapas

A principal preocupação libanesa prende-se precisamente com o eventual alargamento da zona controlada por Israel. O processo não necessariamente assumiria a forma espetacular de invasão de massa. Pode desenvolver-se em etapas: manter posições existentes, aumentar as operações em profundidade, destruir infra-estruturas consideradas relacionadas com o Hezbollah, criar novas restrições para os habitantes e, em seguida, consolidar gradualmente uma banda onde o retorno à soberania libanesa completa se tornaria mais difícil.

Esse cenário explica por que o governo insiste tanto em um cronograma de retirada. Uma ocupação sem prazos transforma gradualmente o debate. No início, a questão diz respeito às condições necessárias para a partida das forças israelitas. Com o tempo, pode tornar-se uma das condições em que Israel concordaria em abandonar uma situação militar que agora considera útil para a sua segurança.

Assim, a diplomacia libanesa procura impedir que o provisório se torne estrutural. Ele quer obter garantias americanas sobre áreas eventualmente entregues ao exército e para evitar que as forças israelenses retornem após sua evacuação. As discussões em torno de Ali al-Taher ilustram esta preocupação: Beirute gostaria de ver um regresso do território ao exército libanês acompanhado de um compromisso suficientemente forte para garantir que a retirada seja sustentável.

Israel, porém, apresenta sua própria condição. Antes de abandonar mais posições, ele quer ser capaz de verificar que o Hezbollah não vai reinstalar infra-estrutura militar nas áreas evacuadas. Por conseguinte, cada um exige uma garantia relativa ao comportamento futuro do outro. É este círculo que Washington está a tentar quebrar.

As negociações desaceleram no pior momento

A deterioração do clima seria menos preocupante se o canal diplomático progredisse rapidamente. Mas é o contrário que acontece. A próxima sessão das negociações foi adiada e parece não estar assegurado o reatamento imediato das negociações. A proximidade das eleições israelitas de 27 de Outubro reduz ainda mais a margem disponível.

Uma campanha eleitoral obviamente não proíbe qualquer negociação. No entanto, altera os incentivos políticos. Uma concessão territorial, retirada ou compromisso de segurança podem tornar-se argumentos utilizados pelos opositores governamentais. Por outro lado, uma demonstração de firmeza pode ser valorizada politicamente. Esta dinâmica não significa que qualquer decisão israelita seja eleitoral, mas complica a procura de um acordo para um período já tenso.

O Líbano enfrenta assim um calendário desfavorável. Ele quer um rápido progresso antes que a campanha israelense feche o espaço político. Mas quanto mais urgente for, menos influência tem para impor o ritmo. Washington continua a ser o único actor capaz de exercer uma influência decisiva sobre Israel, precisamente à medida que as prioridades dos EUA avançam para outras crises regionais.

Esta combinação explica parte do pessimismo transmitido a Salam. O perigo não reside apenas numa decisão militar israelita. É possível que nenhuma decisão diplomática seja tomada enquanto a situação militar continuar a evoluir.

O Líbano recuou na hierarquia americana

Outro fato pesa sobre os cálculos de Beirute: o Líbano parece ocupar um lugar menos central na agenda imediata da Casa Branca. A falta de referência ao país no discurso de Donald Trump à Assembleia Geral da ONU foi interpretada por alguns observadores como um sinal desse retrocesso.

Seria excessivo concluir que os Estados Unidos estão desinteressados no Líbano. O encontro com Marco Rubio, a continuação dos contatos militares e o papel americano nas negociações mostram o contrário. A mudança parece ser mais sobre o método. Washington teria passado de uma fase de forte ímpeto político para uma fase de pressão, esperando e gerenciando bloqueio.

A guerra com o Irão explica em parte este desenvolvimento. O Estreito de Ormuz, as exportações de petróleo, as discussões com Teerã e a segurança dos aliados americanos estão agora mobilizando grande parte da atenção estratégica. O Líbano continua a ser importante, mas está a ser cada vez mais tratado como uma das peças desta arquitectura regional.

Este desenvolvimento é problemático para Nawaf Salam. A estratégia do seu Governo baseou-se na ideia de que a comunidade internacional poderia ajudar o Estado a obter através da negociação o que uma nova guerra tornaria ainda mais dispendiosa. Se o investimento diplomático dos EUA declinar antes que o mecanismo seja consolidado, o governo pode encontrar-se engajado em uma estratégia cujo principal garante retarda seu envolvimento.

Washington espera mais sobre as armas Hezbollah

O endurecimento americano é particularmente evidente na questão das armas. Entende-se o argumento libanês de que uma acção precipitada poderia ameaçar a paz civil, mas que já não parece suficiente para justificar o adiamento indefinido. Do ponto de vista americano, o que é agora uma prudência relacionada com o risco interno poderia eventualmente enfraquecer o próprio princípio de soberania que o governo afirma querer restaurar.

Este crítico coloca Nawaf Salam numa posição delicada. Não pode aceitar que o Estado abandone o seu monopólio militar de forma duradoura sem contradizer o seu próprio programa. Mas nem pode tratar Hezbollah como uma mera organização que o exército poderia desarmar administrativamente. O partido mantém uma importante base política, social e militar, particularmente em áreas diretamente expostas às operações israelenses.

O governo está à procura de uma sequência. A retirada de Israel deve produzir um espaço em que o exército possa exercer a sua autoridade. O destacamento do exército deverá reduzir a justificação de uma presença armada paralela. A verificação internacional deve tranquilizar Israel. Em seguida, o diálogo interno deve lidar com o resto do arquivo.

Washington agora parece estar pedindo por provas mais rápidas do que esta sequência realmente começou. É provavelmente um dos elementos do endurecimento percebido por Salam.

Naim Kassem responde exatamente com a lógica oposta

O discurso de Naim Kassem mostra até onde as posições permanecem. O Secretário-Geral do Hezbollah recusa-se a tratar armas antes da retirada de Israel. Apelou ao congelamento das negociações directas e ao regresso a uma fórmula indirecta. Ele acusa as autoridades de terem oferecido concessões a Israel muito rapidamente no decurso das discussões.

Para o Hezbollah, a resistência teria impedido Israel de atingir todos os seus objectivos militares. Por conseguinte, a parte considera que abandonar os seus meios antes de obter uma retirada completa equivaleria a abandonar a alavanca que teria impedido uma derrota maior. Esta leitura é rejeitada pelos seus adversários, mas estrutura a sua posição.

O governo é então apanhado entre duas pressões opostas. Washington pede progressos no monopólio estatal. O Hezbollah apela ao progresso israelita antes de qualquer discussão substancial sobre as suas armas. Israel exige garantias contra o regresso do Hezbollah antes de continuar a sua retirada.

Cada um, portanto, espera que o outro forneça a prova inicial de boa fé.

Este impasse não é apenas diplomático. Quanto mais durar, mais agentes militares poderão procurar mudar o equilíbrio de poder no terreno, a fim de melhorar a sua posição nas futuras negociações.

O risco de uma nova guerra existe, mas não é a única

Os avisos recebidos por Salam não devem ser reduzidos apenas ao pressuposto de uma guerra geral. Uma deterioração pode assumir várias formas. Israel pode intensificar suas greves sem lançar uma ofensiva terrestre maciça. Pode expandir os sectores em que intervém regularmente. Pode multiplicar a destruição para impedir a reconstrução das capacidades do Hezbollah. Pode igualmente alargar a ocupação de posições consideradas estratégicas.

Para os sulistas, a diferença entre esses cenários é importante militarmente, mas às vezes muito menos na vida cotidiana. Uma família que não pode regressar à sua aldeia, uma quinta inacessível ou uma casa regularmente exposta a greves já sofre os efeitos de um conflito que não precisa de ser declarado oficialmente para evitar um regresso ao normal.

É também por isso que a reconstrução e a presença do Estado estão se tornando questões de segurança. Quanto mais pessoas permanecem deslocadas, mais vazias o território. Quanto mais vazio o território, mais difícil se torna para as instituições libanesas demonstrar soberania normal.

O governo está precisamente preparando uma visita a Nabatiyah e planeja dentro e em torno da cidade para ajudar os habitantes a permanecer em suas localidades. Esta iniciativa não é alheio à questão diplomática: manter a população e restaurar os serviços é também uma forma de afirmar a presença do Estado.

Nabatiyah como uma resposta política ao pessimismo militar

A perspectiva de uma reunião do governo ou viagem oficial a Nabatiyeh leva, neste contexto, uma dimensão que excede muito o símbolo. Yassine Jaber está trabalhando na preparação desta sequência e no lançamento de projetos para consolidar a presença dos habitantes em suas cidades e aldeias.

Desta forma, o governo procura responder no terreno ao risco de degradação. Não tem meios militares para mudar o equilíbrio de poder apenas com Israel. Pode, no entanto, reforçar as instituições locais, apoiar infra-estruturas e mostrar que o Sul não está abandonado a um confronto entre Israel e Hezbollah.

Esta abordagem inclui também uma dimensão política interna. O Hezbollah tem as suas próprias redes de ajuda e anunciou novas iniciativas em matéria de habitação, reparação e reconstrução. Se o estado é lento a intervir, essas estruturas partidárias ocupam naturalmente o espaço deixado vago. Se o governo voltar com projetos concretos, pode restaurar uma relação direta com o povo.

A batalha do Sul não é, portanto, apenas nas colinas e nos postos militares. Ele também desempenha um papel na manutenção de uma escola aberta, reparar uma estrada, reconstruir uma casa ou permitir que uma família para ficar em sua aldeia.

Os parceiros árabes também temem a crise para além do Líbano

Os avisos árabes a Salam também devem ser vistos no contexto regional. Mais degradação no Líbano não permaneceria confinada à fronteira. Poderá afectar as discussões com o Irão, a estabilidade do Golfo e todos os esforços para evitar novos confrontos.

Os Estados árabes tinham, portanto, interesse em impedir que a frente libanesa se tornasse um grande teatro. Mas este interesse não significa que todos tenham os mesmos meios ou vontade de intervir. Por exemplo, a Arábia Saudita favorece o apoio às instituições, à economia e ao exército e não o envolvimento militar directo no Sul.

Esta cautela ilustra o problema de Beirute. Muitos actores querem evitar uma nova guerra, mas poucos querem tornar-se os garantes militares de um acordo. Por conseguinte, os Estados Unidos continuam a ser indispensáveis num momento em que a sua atenção se dispersa.

Os avisos recebidos por Salam podem ser entendidos como refletindo essa contradição: o risco é identificado por vários parceiros, mas a coligação diplomática capaz de reduzi-lo ainda não está suficientemente estruturada.

Encolher janelas diplomáticas

Assim, o governo tem algumas semanas particularmente sensíveis. Ele deve manter Washington engajado, obter parceiros árabes e europeus para apoiar uma arquitetura de segurança no Sul, preparar para o pós-UNIFIL e convencer os atores libaneses de que uma estratégia estatal pode produzir resultados.

Ao mesmo tempo, ele deve evitar que a pressão americana sobre as armas do Hezbollah se transforme em um confronto interno. Deve também impedir que os pedidos de salvaguardas israelitas se tornem um pretexto para uma ocupação sem prazo.

Nenhuma dessas tarefas pode ser realizada separadamente. Uma retirada sem dispositivo de segurança pode ser frágil. O desarmamento não resolvido seria politicamente explosivo. Uma presença internacional sem uma verdadeira autoridade estatal não resolveria o problema da soberania. Reconstrução insegura exporia as mesmas aldeias à destruição.

É essa acumulação que explica o tom das advertências recebidas por Nawaf Salam. O risco não vem de um evento iminente, mas de vários calendários que se aproximam sem uma solução comum ainda sendo encontrada.

Em Washington, o Primeiro-Ministro procurava garantias e uma forma de relançar as negociações. Ele teria descoberto acima de tudo que vários de seus interlocutores agora consideram o tempo como um adversário. Quanto mais as semanas passam sem retirada, sem mecanismo de verificação e sem compromisso interno, mais o terreno produz suas próprias realidades.

Para Beirute, portanto, já não é apenas urgente conseguir uma nova reunião. É para evitar que, quando os negociadores acabam em torno de uma mesa, parte do que tiveram de negociar já tenha sido decidido em outro lugar, pela força.

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