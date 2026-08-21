Ali al-Taher, a altura que ameaça o Sul

- Advertisement -

15

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

À primeira vista, Ali al-Taher é apenas uma altura entre muitos outros no terreno acidentado do Sul do Líbano. No entanto, esta área a leste de Nabatiyeh agora concentra uma parte considerável do braço de Israel-Hizbullah, enquanto colocando o Estado e o exército libanês em uma questão particularmente sensível de soberania. A continuação das greves israelenses e a recusa do Hezbollah em abandonar o local suscitaram preocupações de que uma batalha geograficamente limitada prejudicaria os acordos laboriosos negociados no Sul. Por trás de Ali al-Taher está agora uma questão mais ampla: quem vai estabelecer as regras militares e políticas aplicáveis ao território libanês após a guerra?

Só o paradoxo resume a nova fragilidade do Sul do Líbano. Alguns quilómetros quadrados de alívio podem agora pesar nas negociações que envolvem Beirute, Israel e os Estados Unidos, complicar o destacamento do exército libanês e ameaçar a estabilização de aldeias cujos habitantes ainda esperam regressar às suas casas.

Ali al-Taher passou assim de uma posição militar para um teste político. Israel quer neutralizar o que apresenta como uma importante infra-estrutura do Hezbollah. O movimento xiita recusa-se a permitir que a pressão militar israelense determine quais posições deve abandonar. Entre os dois, o Estado libanês deve defender o princípio do monopólio da força policial sem dar a impressão de que seu exército realiza, sob as bombas, uma ordem decidida fora.

Esta contradição explica porque a altura tornou-se muito mais perigosa do que as suas únicas dimensões sugerem.

Ali al-Taher, um ponto quente ao norte de Litani

As operações israelitas em torno de Ali al-Taher intensificaram-se em Agosto. A área e várias localidades na província de Nabatiyeh foram atingidas, enquanto havia relatos consistentes de preparativos israelenses para a altura. A sequência de 15 de agosto agravou ainda mais a tensão: Israel lançou uma série de ataques após um ataque de drones às suas forças na área, um ataque atribuído ao Hezbollah.

Esta pressão não ocorre em terreno intocado. Em junho, Ali al-Taher estava no centro de informações conflitantes sobre a realidade do controle de altura. Israel tinha anunciado que tinha tomado o controle dele, que Hezbollah tinha formalmente negado. Um oficial militar libanês tinha então dito a uma mídia árabe que não havia nenhum progresso israelense no terreno em consonância com o anúncio.

Desde então, a questão não é mais apenas quem controla fisicamente tal ponto de alívio. Trata-se da possibilidade de Israel transformar a sua superioridade aérea e a sua pressão militar numa mudança duradoura do sistema terrestre no Sul do Líbano.

A geografia explica parte dessa insistência. As alturas de Ali al-Taher estão localizadas a leste de Nabatiyah e oferecem uma posição dominante em vários eixos circundantes. Eles incluem Nabatiyah, Kfar Tebnit e os relevos que levam a Iqlim al-Touffah. Israel também afirma que a área abriga infra-estrutura subterrânea usada pelo Hezbollah, que o movimento não detalha publicamente.

Mas outra característica tornou-se politicamente essencial:Ali al-Taher está localizado ao norte de Litani.

Este local alimenta diretamente o Hezbollah argumentary. O movimento sustenta que as disposições de segurança aplicadas à área sul do rio não podem ser estendidas automaticamente para o norte. Para aceitar que Israel deveria obter, quer através da pressão militar, quer através de negociações, a evacuação de uma posição ao norte do Litani iria, portanto, de acordo com esta lógica, gradualmente mudar o âmbito das restrições impostas ao Hezbollah.

É aqui que o ficheiro muda a sua natureza. Se o litígio diz respeito apenas à neutralização de uma posição que ameaça directamente as forças israelitas, pode teoricamente ser procurado um acordo local. Mas Hezbollah acredita que Ali al-Taher poderia criar uma jurisprudência: uma primeira posição evacuada sob pressão abriria o caminho por um segundo, depois um terceiro.

O perigo já não reside apenas numa ofensiva israelita. Ele também está preocupado que o Hezbollah pode decidir que deve militarmente impedir a queda da posição, a fim de impedir que ele se torne o modelo dos próximos passos.

Hezbollah se recusa a estabelecer um precedente para Ali al-Taher

O discurso do Hezbollah sobre Ali al-Taher se intensificou com o aumento da pressão militar e diplomática. Funcionários e fontes próximas ao movimento rejeitaram a ideia de abandonar a altura sem compensação. Em particular, o deputado Hassan Ezzeddine, membro do bloco parlamentar do Hezbollah, apresentou o local como uma posição essencial que o movimento não pretende abandonar diante de uma operação israelense.

No entanto, as informações que circulam em torno de uma possível transferência para as Forças Armadas libanesas continuam contraditórias e devem ser tratadas como tal. Algumas fontes diplomáticas alegaram que uma fórmula para a entrega da área ao exército tinha sido considerada, ou mesmo proposta sob certas condições. O Hezbollah manteve publicamente uma linha muito mais restritiva, enquanto outros relatórios referiram a possibilidade de uma transferência apenas após uma retirada completa de Israel.

Esta divergência não altera o coração do problema. O Hezbollah recusa-se a permitir que a sequência seja ditada por Israel: pressão militar, evacuação do movimento, entrada do exército libanês e depois verificação do local. Na sua opinião, tal mecanismo tornaria a força israelita o verdadeiro gatilho para a readaptação interna libanesa.

A estaca do precedente torna-se decisiva. Se Ali al-Taher for evacuado porque Israel o designa como uma ameaça, o que impediria Israel de então reivindicar o mesmo tratamento para outra posição mais ao norte? E até onde poderia este mecanismo se estender?

Essa preocupação não significava que todas as futuras exigências israelitas seriam necessariamente aceites. No entanto, explica porque o Hezbollah atribui a Ali al-Taher um valor que excede muito o da terra. Ceder a esta altura seria, em seu raciocínio, reconhecer um mecanismo que permitisse a Israel participar indiretamente na definição de arranjos militares dentro do Líbano.

O movimento procura, portanto, dissociar duas questões que seus oponentes gostariam de reunir: o papel do Estado libanês e o das demandas israelenses. Ele pode ser confrontado com a reivindicação interna de um monopólio estatal sobre as armas, ao mesmo tempo em que recusa que esta transformação ocorre de acordo com um calendário e geografia determinado por Israel.

É precisamente esta distinção que coloca o exército libanês numa situação particularmente desconfortável.

O Exército Libanês pegou em uma mecânica que não controla

No papel, confiar Ali al-Taher ao exército pode parecer ser a solução mais consistente com o princípio da soberania. Uma área no território libanês passaria sob a autoridade da instituição militar nacional, enquanto as forças não estatais se retirariam dela. Apresentada desta forma, a fórmula parece quase óbvia.

No terreno, é muito menos.

O primeiro problema é a sequência em que esta implantação ocorreria. Se Israel designar uma posição Hezbollah, a bomba, ameaça ocupá-la e, em seguida, exige que seja entregue ao exército libanês, seu destacamento não seria mais visto como o mero exercício de uma decisão soberana em Beirute. Pode parecer o resultado directo de uma injunção militar israelita.

Essa nuance é crucial para uma instituição que está tentando se apresentar como o exército de todos os libaneses.

O exército enfrentaria então dois imperativos difíceis de conciliar. O primeiro consiste em alargar a autoridade efectiva do Estado em todo o território. O segundo é evitar ser transformado num instrumento que permita que Israel obtenha sem uso direto da terra o que exige no terreno.

O caso de Ali al-Taher levanta, portanto, uma questão mais profunda do que a questão de quem ocupará uma altura amanhã:quem decide enviar o exército libanês para o território libanês?

Embora esta decisão pertença às instituições de Beirute, trata-se de uma questão de soberania nacional. Embora o momento e as localidades sejam gradualmente determinados pelas demandas israelenses apoiadas pela ameaça de greves, a mesma operação assume um significado político completamente diferente.

O anterior está particularmente preocupado com o facto de a fórmula se poder tornar reprodutível. Israel poderia identificar um local, exigir sua evacuação, exercer pressão militar e, em seguida, pedir ao exército libanês para tomar posse dele. O debate não mais se concentraria apenas no desarmamento do Hezbollah, mas na capacidade de Israel para determinar, local após local, o mapeamento de segurança do Líbano.

Para Beirute, a armadilha é óbvia. Recusar-se a implantar o exército exporia o Estado à acusação de não exercer sua soberania. Aceitar cada implantação segundo uma sequência imposta por Israel poderia, inversamente, enfraquecer essa mesma soberania dando a impressão de que o Estado age sob coerção externa.

Ali al-Taher concentra estas duas contradições.

Um assunto político israelita

A determinação israelita tem também uma dimensão interna que deve ser distinguida das considerações militares. De acordo com relatórios publicados na imprensa libanesa nos últimos dias, Benjamin Netanyahu pode procurar retratar a aquisição de Ali al-Taher como um sucesso antes das eleições legislativas israelenses anunciadas em 27 de outubro.

Esta leitura vem em particular de fontes oficiais libanesas citadas pela imprensa. Não é prova das intenções pessoais do Primeiro-Ministro israelita e deve, portanto, continuar a ser apresentada como uma análise relatada, não como um facto estabelecido.

No entanto, faz parte de um contexto político identificável. Benjamin Netanyahu mencionou em 8 de agosto a preparação de uma importante operação sem especificar publicamente sua natureza. Várias mídias então aproximaram essas declarações da pressão em torno de Ali al-Taher.

A questão do norte de Israel acrescenta uma dimensão adicional. A segurança das comunidades fronteiriças e a capacidade de garantir o regresso sustentável dos seus habitantes é uma questão política importante em Israel. Neste contexto, uma operação apresentada como a neutralização de uma importante infra-estrutura do Hezbollah poderia adquirir um valor simbólico superior ao seu resultado territorial imediato.

É também isso que torna a situação mais perigosa. Uma operação militar que atenda apenas a uma necessidade tática pode ser limitada quando seu objetivo for alcançado. Uma operação com valor político ou eleitoral está sujeita a outras restrições: deve produzir uma imagem de vitória suficientemente clara para ser apresentada ao público.

Ali al-Taher tornou-se um símbolo. Após semanas de declarações, greves, relatos de tentativas de progresso e negociações, seu destino pode agora ser interpretado por ambos os lados como um indicador de sua capacidade de impor suas condições.

Para Israel, não obter mudanças poderia ser apresentado como a incapacidade de eliminar uma ameaça persistente. Para Hezbollah, abandonar a posição sob pressão israelense poderia ser interpretado como aceitar uma nova regra do jogo.

A margem de comprometimento é reduzida à medida que aumenta o valor simbólico da altura.

Em Ali al-Taher negociar regras futuras do Sul

Provavelmente é aqui que reside o principal perigo. Uma batalha por Ali al-Taher pode permanecer localizada no espaço enquanto produz consequências que não seriam.

As negociações entre o Líbano e Israel são o primeiro terreno susceptível de ser afectado. Os contactos com o envolvimento americano conduziram a progressos registados em certas questões, incluindo fronteiras e prisioneiros. Mas a questão da cessação dos ataques e a de Ali al-Taher continuam a dificultar uma estabilização mais ampla.

Uma ofensiva israelita alteraria imediatamente a lógica destas discussões. Deixaria de ser uma questão de negociar as modalidades de estabilização, mas de determinar se uma mudança no equilíbrio militar de poder deveria então ser incorporada no acordo político.

O risco para o Líbano é claro: as negociações deixarão de definir as regras do terreno e o terreno começará a ditar as regras das negociações.

Um segundo desafio é o retorno sustentável dos habitantes. Cada grande ressurgimento de greves no governadorado Nabatiyah revive o medo de mais deslocamento. Os ataques de 15 de agosto, que afetaram várias localidades e causaram baixas civis, mostraram que um confronto centrado em Ali al-Taher poderia rapidamente exceder o perímetro imediato da altura.

Uma batalha terrestre teria consequências ainda mais pesadas. Estradas, aldeias circundantes e áreas utilizadas para movimentos militares estariam expostas a uma expansão de greves. Os habitantes que já experimentaram os sucessivos deslocamentos ficariam então suspensos da evolução de um confronto cujas estacas excedem sua própria localidade.

Por último, Ali al-Taher intervém numa altura em que o Líbano deve pensar na organização de segurança do Sul para além da presença da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano. A questão não é, portanto, apenas a do próximo confronto. Trata-se da arquitectura que deve impedir a próxima.

Quem irá monitorar áreas sensíveis? Que liberdade de ação manterá Israel quando afirma identificar uma ameaça? Até onde pode o exército libanês ir sem ser apanhado entre o Hezbollah e as exigências israelitas? E que garantias impedirão que um procedimento concebido para um determinado sítio se torne um mecanismo permanente aplicável a outros sectores?

Ali al-Taher tornou-se o lugar onde todas estas questões se encontram.

A altura, portanto, não é apenas disputada pelo que contém ou pelo que permite observar. Ela é para a regra que poderia criar. Israel procura impedir o Hezbollah de manter capacidades que considera ameaçadoras. O Hezbollah quer impedir Israel de transformar o seu poder militar numa vigilância permanente sobre o seu norte de Litani. O Estado libanês deve tentar restabelecer a sua autoridade sem sugerir que esta autoridade é exercida a pedido de outro Estado.

É esta superposição que torna um confronto local potencialmente explosivo.

Um compromisso em torno de Ali al-Taher poderia, por outro lado, oferecer um modelo: retirada ou garantias israelenses, implantação soberana do exército libanês e mecanismo que impedisse o retorno do confronto armado. Mas tal arranjo pressupõe que todos possam apresentá-lo como algo diferente de uma rendição.

No momento, esta fórmula não existe. Os ataques militares e a pressão mantêm a hipótese de uma operação israelense, enquanto Hizbullah mantém sua recusa de uma evacuação imposta. Entre os dois, o exército libanês permanece no centro de uma equação que ele próprio não definiu.

O próximo movimento em torno de Ali al-Taher vai, portanto, dizer mais do que o nome da força que irá controlar uma altura do distrito de Nabatiyah. Ele indicaria se a futura ordem de segurança do Sul estava sendo construída através de negociações interestaduais e das decisões das instituições libanesas, ou se ela iria gradualmente emergir sob pressão militar.

É por isso que Ali al-Taher ainda pode servir como uma troca de moeda numa negociação mais ampla. Mas quanto mais as greves continuam e mais as posições públicas se tornam, menos espaço separa esta negociação do ponto de ruptura.