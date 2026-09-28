Líbano: libanês rumo a uma minoria demográfica

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Os cidadãos libaneses já representam apenas cerca de54% das pessoas que vivem no Líbanosegundo estudo demográfico publicado em 2026, que reconstitui a população do país a partir de diversas bases estatísticas. Mais preocupante para a estrutura demográfica do país, sua projeção em 2035 traz a parte do libanês45% e 48,8% da população residenteNo entanto, esses números devem ser lidos como estimativas baseadas em pressupostos demográficos, não como resultados de um novo censo nacional.

Um limiar de 54% que já teria sido atingido

A54 %não descreve, estritamente falando, um desenvolvimento que virá em breve. Uma estimativa para 2024 mostra isso.

O estudo estima então a população total no Líbano em cerca de6.86 milhões de pessoas. Considera que3,7 milhõeso número de residentes libaneses. A relação entre esses dois valores coloca os cidadãos libaneses em torno de 54% da população que vive no território.

O resto da população é estimada em cerca de2,1 milhões de sírios deslocadosde230.000 refugiados palestinianose sobre830.000 pessoas pertencentes a outras nacionalidades.

Esta fotografia deve ser interpretada com precaução. O Líbano não tem um recente censo geral para determinar com precisão o número de residentes de acordo com a sua nacionalidade. As diferentes administrações e organizações internacionais trabalham com métodos, períodos de referência e categorias nem sempre iguais.

É precisamente esta fraqueza estatística que explica as diferenças por vezes consideráveis entre os números disponíveis.

Os libaneses podem cair abaixo de 50% em 2035

O elemento central da projecção diz respeito ao ano2035Se as suposições fossem feitas, os cidadãos libaneses se tornariam uma minoria entre os habitantes do país.

O estudo projeta uma população total de cerca de8.01 milhões de pessoas em 2035Nos cenários apresentados, a proporção de libaneses ficaria entre45% e 48,8%.

O número de libaneses iria chegar sobre3,91 milhõesnum dos pressupostos. A população síria deslocada poderia se aproximar2,91 milhõesse deixar uma base de 2,1 milhões e progredir à taxa anual adoptada pelo autor. Os refugiados palestinianos chegariam283,000 pessoasno mesmo ano futuro.

Estes valores não são uma previsão definitiva. Eles dependem diretamente dos pressupostos utilizados: a evolução dos nascimentos e mortes, a emigração do libanês, o retorno dos sírios ao seu país, recém-chegados, partidas de estrangeiros e mudanças na política de migração.

Uma mudança significativa em um desses parâmetros poderia, portanto, alterar significativamente a trajetória em 2035.

Figuras oficiais que não dão a mesma fotografia

A dificuldade é reforçada pela coexistência de várias estimativas.

Os dados publicados pelo Ministério da Saúde libanês estimam assim a população residente libanesa em cerca de4,07 milhões em 2025Esta série baseia-se nos resultados do último inquérito de referência do Serviço Central de Estatística e nas estimativas subsequentes.

O plano de resposta para o Líbano, por seu lado, inclui uma figura de planeamento de3.864 milhões de libaneses para 2026. Considera igualmente que1,12 milhõeso número de sírios deslocados presentes no país.

A diferença com2,1 milhões de síriosutilizado como base no estudo demográfico é importante. Mostra por que é impossível apresentar o valor de 54% como um resultado indiscutível.

Os últimos dados internacionais também indicam retornos significativos à Síria. Em 2026, o governo libanês estima o número de refugiados sírios que vivem no Líbano em cerca de 1,12 milhões. Várias centenas de milhares de retornos já haviam sido registrados ou estimados após as mudanças na Síria.

Esses movimentos podem mudar rapidamente a relação entre populações libanesas e não-libanesas. Eles também tornam mais frágil qualquer projeção baseada em um cenário que pressupõe a manutenção sustentável de um alto estoque de pessoas deslocadas.

Por que a Demografia Libanesa Retrai

Além da presença de populações estrangeiras, a dinâmica libanesa é a outra parte da equação.

O declínio dos nascimentos é claro. Estatísticas de saúde mostram que o número de nascidos vivos libaneses registrados em hospitais caiu de69 380 em 2017 a 49 859 em 2025A queda, portanto, excede 28% em oito anos para essa série hospitalar.

A crise econômica desencadeada em 2019 também acelerou as partidas, especialmente entre os jovens e ativos. Mesmo quando a emigração não é permanente, reduz o número de libaneses realmente presentes no território em algum momento.

A longo prazo, adicionar envelhecimento. A projecção demográfica estudada prevêmédia de idade de 38 para o libanês em 2050e uma parte da idade 65 e mais até25 %.

Isto teria um impacto directo no mercado de trabalho, nas despesas de saúde, nas pensões e nos mecanismos de protecção social. Uma mão-de-obra mais reduzida deveria apoiar uma maior proporção de pessoas idosas.

O problema demográfico não se limita, portanto, a uma comparação entre os libaneses e os estrangeiros. Também diz respeito à estrutura interna da população libanesa, à sua renovação e à sua capacidade de manter os seus bens no país.

O peso determinante dos retornos sírios

A variável mais provável para perturbar projeções permanece a presença síria.

Os cenários desenvolvidos a partir de um elevado número de sírios e uma falta de retorno maciço produzem uma diminuição mecanicamente rápida na proporção de libaneses. Por outro lado, grandes e duradouros retornos à Síria mudariam significativamente o cálculo.

Esta dinâmica já mudou desde a queda do regime de Bashar Al-Assad em dezembro de 2024. Os movimentos de regresso aceleraram-se em 2025 e 2026, embora a situação de segurança, económica e humanitária na Síria continue a determinar a capacidade das famílias de se reinstalar lá de forma sustentável.

O Governo libanês tornou o regresso de pessoas deslocadas internamente uma prioridade. Mas medir o fenômeno continua complexo. Os cruzamentos de fronteiras não representam necessariamente retornos definitivos. Algumas famílias mantêm laços, moradias ou fontes de renda em ambos os lados da fronteira.

Portanto, uma projeção até 2035 deve ser revista regularmente à medida que novos dados se tornam disponíveis.

Nenhum recenseamento recente para decidir

Finalmente, o debate demográfico libanês sofre de uma velha fraqueza: a ausência de um censo populacional geral moderno.

Esta situação obriga os investigadores, as administrações e as organizações internacionais a cruzarem inquéritos, registos administrativos e estimativas sectoriais. Cada base cumpre um objetivo específico e não necessariamente mede a mesma população.

Há também três conceitos que são muitas vezes confusos: cidadãos libaneses, residentes libaneses e todos os que vivem no território. Um residente libanês que vive no estrangeiro continua a ser cidadão libanês, mas não faz parte da população residente. Por outro lado, um refugiado ou trabalhador estrangeiro que vive no Líbano pertence à população actual sem nacionalidade libanesa.

A54 %por conseguinte, é relevante em resultado de uma determinada estimativa demográfica, mas não pode ser transformada numa proporção oficial e definitiva.

No entanto, a tendência salientada continua a ser importante: a baixa taxa de natalidade libanesa, a emigração, o envelhecimento e a presença a longo prazo de uma grande população não líbana podem reduzir a proporção de cidadãos entre os residentes. A extensão desta tendência dependerá agora principalmente das partidas e dos regressos da população, do desenvolvimento económico do Líbano e do caminho das pessoas deslocadas internas da Síria nos próximos anos.

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