Após a Final, a batalha do mandato: Paris e Roma procuram uma força que Washington quer mais ofensiva

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O risco de vácuo já não é teórico

O fim previsto da Missão Final coloca o Líbano à frente de um prazo que já não pode ser tratado como uma questão distante. No último dia do ano, o país poderia acabar sem a força internacional que acompanha o sul há quase 48 anos, enquanto o exército israelita ainda ocupa territórios, os ataques continuam e o acordo-quadro com Israel ainda não foi concluído. A urgência já não é, portanto, apenas se o Finul vai partir. Consiste em determinar quem assumirá o cargo, com que mandato e, em especial, para realizar as missões.

As discussões revelam vários cenários. A fórmula mais avançada baseia-se numa iniciativa franco-italiana destinada a constituir uma força dominante europeia. Cerca de 10 países europeus manifestaram a sua vontade de participar. Os Estados asiáticos com experiência em manutenção da paz também poderiam aderir ao mecanismo. A Indonésia e a China estão entre os países interessados em manter uma presença no Líbano como parte de uma força futura.

Mas nenhuma decisão final foi tomada. A composição da quota é apenas uma parte do problema. Governos que podem enviar soldados querem saber exatamente sua missão, os limites geográficos de sua intervenção, suas regras de engajamento e as garantias dadas para sua segurança. Eles também querem saber como seus militares reagiriam se um confronto irrompesse com Israel ou Hezbollah.

É precisamente a este nível que as diferenças se tornam profundas. Paris e Roma estão trabalhando em uma presença internacional para preservar a estabilidade e acompanhar o exército libanês. Washington quer a arquitetura mais diretamente ligada ao monopólio de armas e à extensão efetiva da autoridade estatal. Israel, por sua vez, não mostra entusiasmo por uma força que pudesse documentar permanentemente suas operações ou limitar sua liberdade militar no sul.

As apostas vão assim além da substituição administrativa de vários milhares de pacificadores. Trata-se da natureza do sistema de segurança que deve governar o sul após a sua partida.

A fórmula franco-italiana é a pista mais avançada

O caminho mais sério é construir um núcleo europeu sob a liderança francesa e italiana. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni trabalharam nessa opção, enquanto contatos foram feitos com várias capitais europeias para identificar Estados prontos para contribuir com tropas. O projecto poderia então ser alargado a países não europeus com experiência em operações internacionais.

O interesse desta fórmula é evitar uma ruptura súbita. Os europeus já conhecem o terreno libanês. A França e a Itália desempenharam um papel importante no Finul e têm experiência operacional no Sul. Uma força construída em torno de seus contingentes poderia retomar algumas das funções existentes sem reconstruir totalmente o dispositivo.

No entanto, a continuidade institucional não é suficiente. A Finul opera actualmente num quadro jurídico, militar e político específico. A força futura deve ter sua própria base. Beirute insiste em que qualquer presença internacional permaneça sob a cobertura de uma decisão do Conselho de Segurança. Nawaf Salam defendeu explicitamente esta posição em Nova Iorque. Pretende evitar uma coligação de países com base em acordos bilaterais ou numa simples iniciativa europeia.

Este requisito responde a uma preocupação de soberania. Uma força internacional mandatada pelo Conselho de Segurança tem um quadro bem conhecido, obrigações definidas e legitimidade internacional. Uma força composta unicamente por um grupo de Estados poderia estar mais dependente dos interesses políticos dos seus membros. Para Beirute, portanto, a questão não é apenas manter soldados estrangeiros no sul. Uma arquitectura internacional deve ser mantida para acompanhar a situação e produzir relatórios reconhecidos pelas Nações Unidas.

O projeto franco-italiano permanece inacabado. Os dez países europeus dispostos a participar ainda não receberam uma resposta definitiva sobre as missões que deveriam realizar. Esta questão determina o resto: número de soldados, equipamento, regras de combate e nível de risco aceito.

Paris quer evitar confronto direto com Hezbollah

A França favorece uma força cujo papel permaneceria centrado no sul e no apoio ao exército libanês. A ideia seria preservar uma presença internacional capaz de observar, comunicar e contribuir para a estabilidade sem transformá-la em um ator responsável por desarmar diretamente o Hezbollah.

Esta distinção é essencial. Uma força de vigilância pode patrulhar, documentar violações, manter canais de comunicação e acompanhar o exército. Uma força para procurar armas, entrar em depósitos ou intervir contra posições militares está em um sentido completamente diferente. Passa da manutenção da estabilidade para uma missão potencialmente coercitiva.

Os europeus parecem não querer atravessar facilmente esta fronteira. Seu principal medo é enviar seus soldados para uma missão que poderia colocá-los diretamente em frente ao Hezbollah. Tal alteração alteraria completamente o nível de risco. Os contingentes não estariam mais expostos às consequências de um confronto entre Israel e Hezbollah. Eles poderiam se tornar parte do próprio conflito.

Esta cautela explica a preferência por uma missão concentrada principalmente ao sul de Litani. Permitiria que a força futura ajudasse o exército a consolidar o seu controlo na zona fronteiriça sem confiar-lhe uma missão geral de desarmamento a nível nacional.

Esta abordagem, no entanto, enfrenta uma leitura americana muito mais ampla do problema. Washington não considera que o controle do sul de Litani seja suficiente para resolver a questão da segurança. As aplicações dos EUA também cobrem os depósitos e posições do Hezbollah, bem como armas em outras partes do país.

O debate sobre a força futura torna-se assim uma extensão do debate sobre o monopólio das armas. Uma missão limitada no sul pode cumprir o objetivo de estabilidade imediata. Não atende plenamente às expectativas americanas para o exercício da autoridade estatal em todo o país.

Washington quer olhar para além da Litani

Os requisitos dos EUA dão ao caso uma dimensão muito mais sensível. Em discussões com funcionários e visitantes libaneses, Washington perguntou sobre a falta de progresso do exército para certos depósitos e locais militares do Hezbollah no sul. Mas as perguntas não param por aí. Também é mencionada a presença de armas na área de Beirute.

Esta abordagem significa que a futura arquitectura internacional não pode ser considerada apenas como uma pequena cópia da Final. Para os americanos, a questão central é a autoridade efetiva do Estado. O sul de Litani é um primeiro passo, mas não representa todo o problema.

É aqui que a diferença com o conceito europeu é clara. Paris e Roma procuram, em primeiro lugar e acima de tudo, uma fórmula que possa ser aceite pelos países contribuintes de tropas e que opere sem causar mais confrontos. Washington quer que o pós-Final acompanhe uma transformação mais profunda do equilíbrio de segurança libanês.

No entanto, uma força internacional cujo mandato se estenderia, direta ou indiretamente, ao norte do rio Litani seria muito mais difícil de construir. Os países europeus devem aceitar que os seus soldados estão envolvidos numa questão directamente relacionada com as armas Hezbollah. Devem também dispor de regras de empenhamento adaptadas a situações que já não se assemelham a patrulhas normais de manutenção da paz.

A questão torna-se então quase insolúvel: quanto mais limitado for o mandato, mais aceitável é para os contribuintes europeus, mas menos satisfaz as expectativas americanas. Quanto mais amplo for o mandato, mais cumpre o objectivo político de Washington, mas quanto mais perigoso se torna e mais difícil é conseguir que os Estados que são susceptíveis de fornecer os militares o aceitem.

É este conflito de concepção, mais do que a busca de soldados, que está agora atrasando o nascimento da força.

Israel não quer coerção nem testemunho permanente

A posição israelita complica ainda mais o caso. Israel não parece ser a favor de uma força internacional que possa limitar a sua liberdade de acção no Sul. Em particular, há fortes reservas sobre uma presença francesa. As difíceis relações entre Paris e o governo israelense pesam diretamente nas discussões.

Essa hostilidade não é apenas sobre a identidade nacional dos contingentes. Uma força internacional também serve como testemunha. Suas patrulhas observaram movimentos militares, documentaram incidentes e transmitiram relatórios. Sua presença torna mais difícil transformar uma operação militar em um evento sem um observador externo.

A ausência de força internacional alteraria, portanto, profundamente o equilíbrio de poder. Nos sectores ainda ocupados, Israel teria muito mais espaço de manobra. O exército libanês permaneceria presente, mas deixaria de beneficiar do mesmo mecanismo internacional de apoio ou comunicação.

É precisamente o cenário que preocupa o Líbano. A partida do Finul sem substituição poderia deixar Israel em uma posição dominante ao sul do rio Litani, especialmente em torno dos assentamentos restantes. As autoridades libanesas receiam que um vazio internacional facilite a consolidação de uma nova realidade militar.

Esta preocupação explica porque Beirute se recusa a considerar a partida de Finul como uma mera transição administrativa. O problema não é apenas substituir os pacificadores por outros soldados. O objetivo é preservar um dispositivo capaz de produzir monitoramento independente e manter canais de comunicação quando as tensões aumentam.

A hipótese de uma prorrogação de seis meses surge contra Washington

Na ausência de acordo sobre a força futura, foi prevista uma solução transitória: prorrogar a final por cerca de seis meses. Este prazo permitiria negociações sobre a composição do novo mecanismo, o seu mandato e as garantias necessárias sem criar uma pausa no final do ano.

Em termos práticos, esta opção tem uma lógica óbvia. Construir uma força multinacional leva tempo. É necessário determinar que países participam, quantos soldados fornecem, quem controla a operação, que armas podem ser usadas e que infra-estruturas serão preservadas. Uma transição precipitada poderia produzir exatamente o vácuo que Beirute está tentando evitar.

Mas a extensão reuniu-se com a oposição americana. Washington não deseja simplesmente manter Finul na sua forma actual. Esta posição reduz consideravelmente a margem de manobra do Líbano. Sem consenso no Conselho de Segurança, uma extensão técnica torna-se difícil.

Por conseguinte, o fracasso desta solução obriga os negociadores a acelerar a procura de um sucessor. No entanto, o calendário reduz-se enquanto as principais questões políticas permanecem sem resposta.

A situação cria um paradoxo. Todos reconhecem que uma transição mal preparada seria perigosa. No entanto, a solução mais simples para ganhar tempo, ou seja, uma extensão limitada da missão atual, não recebe o apoio necessário.

O Líbano corre o risco de ter de preparar, dentro de alguns meses, um mecanismo que as potências internacionais ainda não conseguiram definir.

Observadores de Tréguas: uma solução mais leve

Um segundo caminho é reforçar o papel dos observadores de tréguas internacionais já presentes na região. Esta fórmula manteria uma presença das Nações Unidas após a partida do Finul sem reconstruir imediatamente uma força de vários milhares de soldados.

A vantagem é óbvia. Observadores já pertencem ao sistema da ONU e têm experiência em vigilância militar. Seu número poderia ser aumentado e suas missões adaptadas. Assim, o Líbano manteria um mecanismo internacional de comunicação de informações e relatórios.

Mas esta solução é muito mais leve do que uma verdadeira força de manutenção da paz. Os observadores não podem desempenhar as mesmas tarefas que um contingente armado. Sua capacidade de patrulhar áreas perigosas, manter uma presença permanente ou acompanhar o exército é mais limitada.

O problema da protecção também surge. Se a situação se deteriorar, quem garante a sua segurança? Que liberdade de circulação terão? Como podem intervir em áreas onde as operações israelitas continuam? A fórmula mantém os olhos internacionais no chão, mas não substitui automaticamente a capacidade operacional da Finul.

Esta opção poderia, portanto, tornar-se uma substituição intermédia e não uma substituição completa. Ajudaria a manter uma ligação com as Nações Unidas enquanto se aguarda a criação de uma arquitectura mais robusta.

Países doadores querem saber quem os protegerá

A segurança dos futuros contingentes é uma das questões mais sensíveis. Os Estados prontos a participar solicitaram garantias específicas. Querem saber o que acontecerá se os seus soldados estiverem entre o exército israelita e o Hezbollah. Querem também conhecer os mecanismos para evitar que as suas posições sejam orientadas.

Esta questão não é teórica. Uma força implantada no sul evoluirá em um espaço onde bombardeamentos, drones e movimentos militares permanecem possíveis. Por conseguinte, o seu mandato deve ser acompanhado de acordos para reduzir os riscos.

Uma questão particularmente sensível diz respeito à atitude dos partidos locais e regionais. Devem ser obtidas garantias israelitas sobre a segurança das tropas? Será também necessária uma forma de entendimento com o Hezbollah para permitir que os soldados circulem? Até que ponto essa coordenação pode ir sem transformar a missão em um arranjo político com atores armados?

Estas perguntas explicam por que razão os países europeus não se contentam com um convite à participação. Eles querem saber as regras do jogo antes de enviar seus soldados.

Por conseguinte, a força futura deve ser construída com base num equilíbrio extremamente preciso. Deve ser suficientemente robusto para ter uma verdadeira utilidade, mas não ao ponto de ser percebido como uma força de combate. Deve apoiar o exército sem o substituir. Deve observar Israel sem se tornar seu adversário. Deve contribuir para o monopólio estatal sem ser directamente incumbido do desarmamento do Hezbollah.

O exército diz que pode assumir suas responsabilidades, mas não substituir todas as funções

A instituição militar libanesa manifesta a sua disponibilidade para realizar as suas missões, mesmo em caso de partida do Finul. Essa afirmação é essencial porque significa que Beirute não apresenta a presença internacional como condição para a sobrevivência do Estado no sul.

O exército pode implantar suas unidades, proteger setores e exercer responsabilidades soberanas. Já está no centro do mecanismo de retirada israelita. Cada área evacuada deve estar sob o seu controlo.

Mas poder assumir a responsabilidade militar do território não significa poder substituir todas as funções do Finul. A força internacional fornece capacidades logísticas, patrulhas, mecanismos de comunicação e uma presença diplomática que o exército não pode reproduzir sozinho.

O apoio internacional ao exército está, portanto, a tornar-se ainda mais importante. A reunião preparatória realizada em Paris mostrou que ainda existe um interesse internacional. Mas também revelou um desenvolvimento: a ajuda está agora mais condicionada a resultados concretos. Os parceiros querem que o Estado faça progressos no exercício da sua autoridade antes de comprometer novos recursos.

Assim, o Líbano enfrenta uma equação exigente. Foi-lhe pedido que reforçasse o seu exército para substituir gradualmente certas funções do Finul, enquanto que esse reforço dependia da ajuda internacional sujeita a condições políticas.

A partida do Finul provocaria igualmente um choque económico no Sul

Uma dimensão muito menos discutida diz respeito à economia local. A presença da Finul não só produz um efeito seguro. As quotas internacionais fazem parte da economia do sul há várias décadas.

Suas despesas se alimentam em lojas, habitação, serviços, transporte e várias atividades locais. Empregos diretos e indiretos dependem dessa presença. A partida dos contingentes eliminaria, portanto, parte desta actividade no momento em que o Sul tem de reconstruir os danos da guerra.

Isto é particularmente importante nas zonas já afectadas pela destruição e deslocação. Aldeias perderam casas, fazendas e empresas. O desaparecimento paralelo da despesa Finul acrescentaria outro choque.

Por conseguinte, a questão pós-Final deve também ser considerada uma questão económica. Uma nova força, ainda menor, permitiria reter parte desta atividade. Um desaparecimento quase total da presença internacional teria, pelo contrário, efeitos muito mais amplos do que a mera modificação das disposições de segurança.

O verdadeiro conflito é sobre a missão, não sobre a bandeira

A dificuldade essencial é finalmente clara. Existem países dispostos a participar. A França e a Itália estão a trabalhar na arquitectura. Uma dúzia de Estados europeus demonstraram interesse. Os países asiáticos poderiam complementar o regime. O Líbano quer manter uma presença internacional sob a autoridade do Conselho de Segurança.

O bloqueio, portanto, não vem de uma impossibilidade absoluta de encontrar soldados. Isso vem da falta de acordo sobre o que lhes será pedido para fazer.

Uma força militar de monitoramento e apoio provavelmente pode ser formada. Uma força encarregada de participar diretamente na aplicação do monopólio de armas além do sul de Litani é muito mais difícil de imaginar. Uma força aceita por Israel pode ser demasiado fraca para satisfazer as expectativas libanesas. Uma força com um mandato mais robusto arrisca, por outro lado, ser rejeitada por Israel ou colocar as suas tropas em frente do Hezbollah.

O prazo do fim do ano obriga agora os actores a resolverem estas contradições. A escolha determinará muito mais do que o sucessor administrativo do Finul. Ele diria que conceito de segurança internacional deveria prevalecer no sul: uma presença destinada principalmente a observar e evitar a escalada, ou um instrumento mais ambicioso destinado a acompanhar a transformação do equilíbrio militar libanês.

É esta questão, não o mero nome da força futura, que explica por que razão ainda não foi alcançado um acordo.

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