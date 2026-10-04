A aldeia fora do tempo, a Duma do Norte do Líbano, no norte do Líbano: a aldeia onde o tempo parece ter parado. Localizado a 1000 metros no distrito de Batrun, é conhecido por suas casas..

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A aldeia fora do tempo, Norte do Líbano

Duma, Norte do Líbano: a aldeia onde o tempo parece ter parado. Localizado a 1000 metros no distrito de Batrun, é conhecido por suas casas com telhas vermelhas e suas fachadas otomanas com triplas arcadas, por muitos antes da Primeira Guerra Mundial. Seu souk velho, uma vez um pulmão econômico da região, ainda mantém suas portas de madeira. Rodeado pelas cimeiras entre Qadisha e Batrun, Duma também serviu como uma decoração para « Safar Barlik » com Fairuz em 1967 e « E agora vamos para onde » de Nadine Labaki em 2010 — fiel a si mesmo por gerações

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