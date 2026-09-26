Joseph Aoun enfrentando o espectro da explosão social: o que Baabda realmente teme

- Advertisement -

48

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O medo já não é só pobreza, mas a transição da angústia individual para a raiva coletiva

O alerta dado a Joseph Aoun é muito mais político do que um simples relatório sobre o poder de compra. O Presidente foi avisado de que a degradação social tinha atingido um nível de perigo que poderia « competir a segurança e riscos estratégicos » que ameaçam o Líbano. Esta fórmula altera completamente a leitura do arquivo. O que Baabda deve evitar não é apenas um novo declínio do nível de vida. Este é o momento em que as dificuldades ainda enfrentadas individualmente pelas famílias se transformam em raiva coletiva, convergindo greves, paralisia da administração, e eventualmente em um desafio ao governo e instituições.

Este medo aparece num momento em que o poder já deve lidar com várias crises simultâneas. Israel ainda ocupa território libanês e continua suas operações no sul. O exército deve estender seu controle enquanto prepara o pós-Final. O governo está envolvido em um delicado confronto político em torno do monopólio de armas. Negocia em paralelo com o Fundo Monetário Internacional e tem de lidar com as perdas bancárias. Uma explosão social criaria, portanto, uma frente interna num momento em que as instituições têm poucos recursos políticos e financeiros para absorver.

A principal razão do risco é a natureza da população agora afetada. A crise já não atinge apenas os desempregados ou os grupos tradicionalmente pobres. Os números mostram que afeta os domicílios onde dois adultos trabalham. Uma estimativa detalhada de entre $1,403 e $1,486 define o custo mensal de cinco necessidades básicas para uma família de quatro em Beirute ou seus subúrbios. Escola, cuidados médicos, medicina, vestuário e telecomunicações não estão sequer incluídos.

Por outro lado, uma pesquisa realizada em maio de 2026 entre 2.485 trabalhadores do setor privado, incluindo 1.787 libaneses, levou cerca de US $ 560 como a renda mensal média dos trabalhadores libaneses ainda na amostra. Antes do conflito de março, esta renda era de $668. A diminuição é de 16,2%. Duas receitas de $560 dão $1.120. Há, portanto, uma escassez de entre US $ 283 e US $ 366 por mês antes mesmo de escola e saúde.

É este défice estrutural que Joseph Aoun deve analisar. Uma sociedade torna-se muito mais politicamente instável quando o trabalho em si já não cobre necessidades básicas.

O primeiro gatilho: o mês não pode mais ser fechado

A explosão social não necessariamente começa com uma grande manifestação. Começa quando milhares de famílias enfrentam simultaneamente o mesmo problema de fluxo de caixa: o dinheiro acaba antes do mês.

A habitação já absorve uma parte desproporcionada do rendimento. O cálculo utilizado nos documentos contém US $ 700 para um apartamento familiar de dois quartos em Beirute ou seus subúrbios. As ofertas são em torno de $500 em Chiyah, $650 a $700 em Sainte-Thérèse e cerca de $600 em algumas casas antigas em Tariq el-Jdideh. Outros atingem 1.000 dólares. Em Hamra e Ras al-Nabeh, o nível também pode ser perto de US $ 1.000, enquanto Ras Beirute ou Qoreitem pode subir para US $ 1.200 a US $1.500.

Em US $ 700, aluguel já é 125 por cento da renda de US $ 560. Assim, o empregado não pode financiar a casa da sua família por conta própria, nem mesmo dedicando todo o seu salário ao proprietário.

A eletricidade adiciona cerca de 204 dólares por mês ao cenário. De um consumo mensal de cerca de 451 quilowatts horas, apenas 128 são assumidos para vir da eletricidade pública e 323 do gerador. Com uma taxa de gerador de 48.241 libras por quilowatt hora em agosto de 2026, a única parte privada da abordagem de consumo é 174 dólares, além da taxa fixa e encargos públicos.

Custos mínimos de alimentação ainda em torno de 194 dólares. Este cesto não é o de uma família que normalmente consome. Tem como alvo cerca de 2.100 calorias diárias por pessoa e depende fortemente de pão, arroz, bulgur, massas, batatas e legumes. Não inclui carne vermelha, frango, queijo ou peixe fresco.

Neste ponto, com o único aluguel, eletricidade e um suprimento muito restritivo, a família já atinge cerca de $1.098. Ambas as receitas de $560 estão quase esgotadas. Restam cerca de 22 dólares antes da água, transporte, escola, médico e medicina.

Esta é a primeira razão para o medo em Baabda: as famílias já não têm uma almofada para absorver um novo choque.

O segundo gatilho: óleo pode explodir várias faturas simultaneamente

A fragilidade é agravada pela guerra regional e pelos preços da energia. O petróleo não afeta apenas o posto de gasolina. No Líbano, ela é transmitida diretamente aos geradores privados, ao transporte de pessoas, ao frete, ao custo de mercadorias e, portanto, ao fornecimento.

A gasolina de 20 litros 95-octanian pode chegar a £ 2.81 milhões em 18 de setembro. Para um carro que viaja cerca de 1.074 quilômetros por mês e consome nove quilômetros por litro, a gasolina é de cerca de $187 por mês.

O cálculo é particularmente prudente: não inclui manutenção, seguro, pneus, reparos, estacionamento ou perda de valor do veículo.

A utilização de transportes públicos fragmentados não oferece necessariamente uma solução económica. Para duas pessoas que trabalham 22 dias por mês, com 44 viagens cada, o custo combinado de serviços e miniônibus pode aproximar 270 dólares por mês.

Por conseguinte, um novo aumento da energia produz um efeito multiplicador. Ele aumenta simultaneamente a mudança para o trabalho e eletricidade do gerador. Aparece então nos preços das mercadorias transportadas.

Este mecanismo é uma das razões pelas quais a inflação se preocupa apesar da relativa estabilidade da libra. Após 84,3 por cento em 2020, 154,8 por cento em 2021, 171,2 por cento em 2022 e 221,3 por cento em 2023, os aumentos de preços diminuíram. Mas nos primeiros oito meses de 2026, já atingiu cerca de 17%. Um novo surto de energia afetaria, portanto, as famílias que nunca recuperaram o poder de compra perdido nos anos anteriores.

Terceiro gatilho: funcionários públicos podem transformar a crise social em paralisia estatal

O segundo medo de Joseph Aoun diz necessariamente respeito ao sector público. A raiva dos funcionários públicos não é apenas um problema salarial. A mobilização prolongada pode parar a administração, interromper as escolas, retardar os serviços e afetar diretamente os cidadãos.

O perigo é circular. Quanto mais os serviços públicos funcionam, mais as famílias têm de pagar por soluções privadas. Quanto mais pagam por estas soluções, mais exigem salários elevados. Quanto mais o Estado aumenta a remuneração sem reforma ou receita sustentável, mais corre o risco de agravar os seus próprios desequilíbrios.

A própria estrutura administrativa é descrita como uma « bomba do tempo ». As dificuldades dizem respeito não só à remuneração, mas também ao pessoal, ao clientelismo, às proteções políticas e religiosas e à impossibilidade de reestruturação rápida do aparelho público.

Joseph Aoun enfrenta, portanto, uma equação muito diferente da clássica negociação salarial. Permitir aumentos pontuais pode interromper um ataque sem resolver o problema. Recusar aumentos pode levar os funcionários públicos a uma mobilização mais ampla. A reestruturação da administração leva tempo e afeta diretamente as redes políticas estabelecidas.

O perigo é que várias categorias compreendam simultaneamente que têm maior interesse em agir em conjunto do que em negociar separadamente. Esta é precisamente a passagem que o poder quer evitar.

O que o poder realmente teme: a convergência de raivas

Até agora, a gestão social libanesa baseia-se em grande parte na fragmentação. Cada grupo negocia separadamente. Os motoristas discutem gasolina. Funcionários da sua remuneração. Professores dos seus subsídios. Os soldados dos seus assessores. Os pensionistas recebem as suas prestações.

O episódio dos transportadores é revelador. Em fevereiro, o governo impôs uma taxa de £300.000 na lata de gasolina. As federações de transporte então levantaram o tom e começaram a evocar uma mobilização. Poucos dias depois, seus representantes se reuniram com Nawaf Salam e o Ministro das Finanças, Yassine Jaber, na presença da Confederação Geral dos Trabalhadores.

O acordo previa o pagamento de 12 milhões de libras por mês a motoristas públicos regulares usando veículos a gasolina. Por conseguinte, a mobilização sectorial foi incluída na compensação sectorial.

Este método funciona enquanto as categorias permanecerem separadas. Torna-se muito menos eficaz se motoristas, funcionários públicos, professores, empregados e pensionistas começarem a pensar que o seu problema tem uma causa comum: o rendimento já não cobre o custo de vida.

Este é provavelmente um dos principais cenários por trás do termo « risco estratégico ». Uma coligação social muito mais ampla seria mais difícil de absorver através de ajuda orientada. Poderia também ir além das organizações sindicais tradicionais.

Uma análise citada nos documentos também recorda o domínio histórico dos partidos políticos e religiosos sobre muitas organizações profissionais e sindicais, incluindo a Confederação Geral dos Trabalhadores. Enquanto estas estruturas controlarem a negociação, o poder tem interlocutores. Uma raiva que os supera seria muito mais imprevisível.

Um líder sindical tem medo de o atirar para a rua

Uma indiscrição de corpus é particularmente esclarecedora. Um alto funcionário sindical se oporia fortemente à formação de mobilizações para ações de rua que, disse ele, poderia servir uma lógica de caos e levantar a questão do destino do governo.

Essas informações fornecem uma compreensão precisa do tipo de risco percebido. Isto não é apenas uma greve por mais $100 ou $200. O medo é que uma reivindicação econômica mude na natureza uma vez na rua e se torne um desafio político.

A passagem pode ser rápida. Um protesto contra os salários pode transformar-se numa denúncia de impostos, depois de bancos, depois de toda a classe política. As memórias de 2019 necessariamente permanecem presentes nos cálculos dos líderes, mesmo que o contexto de 2026 seja diferente.

A situação é agora potencialmente mais explosiva em um ponto: alguns dos mecanismos de sobrevivência individuais já foram usados há sete anos. Os depósitos bancários foram bloqueados ou corroídos. As economias disponíveis diminuíram. As famílias já reduziram seu consumo e mobilizaram suas redes de solidariedade.

O próximo choque afeta, portanto, uma população com menos reservas para absorver.

Quarto gatilho: tributação adicional sobre uma população já deficitária

Outro motivo de preocupação é o orçamento de 2027. O Estado precisa de receitas. Mas um aumento dos impostos indiretos pode se tornar a faísca que transforma uma dificuldade econômica em raiva política.

O exemplo da taxa de 300.000 libras sobre a lata de gasolina é instrutivo. Tomada isoladamente, a quantia pode parecer limitada. No entanto, para um motorista profissional ou um agregado familiar dependente de seu veículo diariamente, ele acrescenta a uma conta já pesada.

O problema não é apenas o montante de cada novo imposto. É a sua acumulação num orçamento que já está matematicamente em défice.

Um casal com $1.120 em renda e $1.403 em necessidades básicas não tinha $283 em despesas opcionais para eliminar. O défice existe antes da imposição suplementar.

Nesta situação, a tributação indirecta pode ser vista não como uma contribuição para o Estado, mas como uma fuga de despesas incomprimíveis. É aí que o problema económico se torna político.

Essa percepção seria ainda mais perigosa se combinada com a percepção de que as perdas do sistema bancário não são distribuídas uniformemente. Pedir alguns dólares extras à gasolina de casas deficitárias enquanto o país continua a debater dezenas de bilhões de dólares em perdas bancárias cria uma comparação politicamente explosiva.

O quinto gatilho: doença ou escola pode derrubar a casa que ainda detém

O cálculo de $1,403 a $1,486 é de fato mais preocupante do que parece, porque especificamente exclui despesas capazes de causar um colapso imediato.

A saúde não é compreendida. No entanto, a proporção de contas médicas diretamente suportadas pelas famílias aumentou acentuadamente desde a crise. Uma família que consegue sobreviver com arbitragens permanentes pode mudar após a hospitalização ou o aparecimento de uma doença crônica.

A educação também está ausente. Para uma família com vários filhos, o ano escolar acrescenta custos que não podem ser eliminados sem ter um impacto direto em seu futuro.

Por conseguinte, o agregado familiar praticamente não tem capacidade de absorção. O menor acidente individual torna-se uma crise financeira familiar.

Quando este fenómeno afecta um grande número de famílias, produz um efeito político: os cidadãos deixam de acreditar que um esforço adicional ou uma melhor gestão individual serão suficientes. Começam a pensar que o problema vem do próprio sistema.

É precisamente a passagem psicológica que pode transformar o empobrecimento em raiva coletiva.

Por que Joseph Aoun não pode tratar este risco como uma simples questão econômica

Por último, a Presidência deve ter em conta o contexto da segurança. Uma explosão social que ocorreu quando o exército foi mobilizado para o sul e o estado enfrentou a questão das armas iria criar uma situação particularmente perigosa.

O exército e as forças de segurança devem gerir as manifestações ao mesmo tempo que lhes é pedido que alarguem a autoridade do Estado. Uma importante mobilização política também poderia ser interpretada através de divisões partidárias e denominacionais, o que aumentaria o risco de incidentes.

O poder também teme a recuperação. Os partidos podem procurar usar a raiva real para enfraquecer o governo ou mudar o equilíbrio de poder em outras questões. Mas esta possibilidade não é a causa da explosão. É o que pode acontecer quando a explosão começar.

É por isso que a nota dada a Joseph Aoun fala de medidas « preventivas » e « preventivas ». Temos de intervir antes que as raivas converjam, não depois.

Assim, o diálogo económico e social proposto só faz sentido se produzir rapidamente decisões numéricas: que categorias proteger, quanto proteger, que contas reduzir e com que recursos.

O cenário Baabda quer prevenir

O cenário temido pode finalmente ser descrito muito concretamente.

Um novo aumento do petróleo aumenta a gasolina e os geradores. A inflação está a acelerar. O orçamento acrescenta impostos para aumentar as receitas. Os funcionários públicos exigem uma correcção dos seus salários. Os porta-aviões protestam. Os professores concordam com as exigências. Os sindicatos já não conseguem conter cada categoria separadamente. Aparece uma mobilização comum.

Nesta fase, o pedido deixa de ser pago apenas. Abrange impostos, bancos, serviços públicos e a distribuição de perdas. As forças políticas procuram assumir o controle do movimento ou usá-lo contra o governo. As instituições devem gerir simultaneamente o Sul, as armas, as negociações internacionais e uma crise de rua.

É este cenário que significa realmente a expressão de que o risco social está agora a competir com as ameaças à segurança.

As estatísticas mostram por que não é mais teórico. Uma família precisa de pelo menos $1.403 a $1.486 para cinco despesas essenciais. Duas receitas de US $ 560 estão fornecendo apenas 1.120. O déficit começa em $283 e pode muito bem exceder esse montante quando a escola, a saúde e outras necessidades são adicionadas. A inflação já aumentou cerca de 17% em oito meses. A gasolina custa 2,81 milhões de libras por 20 litros. A eletricidade pode absorver cerca de $ 204 por mês e transporte entre $187 e $270 por cenário.

Joseph Aoun não só teme que os libaneses fiquem mais pobres. Ele teme o momento em que categorias que se situam separadamente esses números descobrem que eles têm a mesma equação, descem juntos na rua e transformam uma crise de poder de compra em uma crise de poder.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews