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Notícias da Semana: Líbano, Oriente Médio, Mundo (28 de setembro – 4 de outubro de 2026)

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Notícias da semana: Líbano, Oriente Médio, mundo (28 de setembro – 4 de outubro de 2026) Reconstrução do Sul: 23 chamadas..

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Notícias da semana: Líbano, Oriente Médio, mundo (28 de setembro – 4 de outubro de 2026)

O jornal da semana LibnaWS em 2 minutos, sem voz.

🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d’offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l’État
« Unicef: Um pesadelo sem fim », 261 crianças mortas desde 2 de março
Nabatiyah al-Fawqa: soldado gravemente ferido, três civis feridos
Licenças de construção: -32,47 % durante sete meses
Netanyahu em Abu Dhabi: uma visita secreta que preocupa Teerão
Irão avisa os Emirados Árabes Unidos
Marrocos: protestos em 45 cidades
G7 libera até 100 milhões de barris de petróleo
Kiev: duas grandes pontes afetadas em 48 horas

Capítulos
0:00 Reconstrução do Sul
0:09 Necessidades para além do Estado
0:18 Unicef: um pesadelo sem fim
0:32 Guerra e crianças
0:43 Um soldado ferido no Sul
0:54 Construção: o curso do travão
1:12 Netanyahu em Abu Dhabi
1:22 O Irã avisa os EAU
1:31 Qassem recusa qualquer negociação
1:43 Marrocos: rua contra a normalização
1:50 G7 abre reservas de petróleo
2:02 Kiev: duas pontes afetadas
2:08 Até à próxima semana

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