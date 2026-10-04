Notícias da semana: Líbano, Oriente Médio, mundo (28 de setembro – 4 de outubro de 2026) Reconstrução do Sul: 23 chamadas..

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Notícias da semana: Líbano, Oriente Médio, mundo (28 de setembro – 4 de outubro de 2026)

O jornal da semana LibnaWS em 2 minutos, sem voz.

🏗️ Reconstruction du Sud : 23 appels d’offres lancés à Nabatiyé, des besoins qui dépassent les capacités de l’État

« Unicef: Um pesadelo sem fim », 261 crianças mortas desde 2 de março

Nabatiyah al-Fawqa: soldado gravemente ferido, três civis feridos

Licenças de construção: -32,47 % durante sete meses

Netanyahu em Abu Dhabi: uma visita secreta que preocupa Teerão

Irão avisa os Emirados Árabes Unidos

Marrocos: protestos em 45 cidades

G7 libera até 100 milhões de barris de petróleo

Kiev: duas grandes pontes afetadas em 48 horas

Capítulos

0:00 Reconstrução do Sul

0:09 Necessidades para além do Estado

0:18 Unicef: um pesadelo sem fim

0:32 Guerra e crianças

0:43 Um soldado ferido no Sul

0:54 Construção: o curso do travão

1:12 Netanyahu em Abu Dhabi

1:22 O Irã avisa os EAU

1:31 Qassem recusa qualquer negociação

1:43 Marrocos: rua contra a normalização

1:50 G7 abre reservas de petróleo

2:02 Kiev: duas pontes afetadas

2:08 Até à próxima semana

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