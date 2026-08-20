Bancos: FMI recebe um passo, mas espera pelo próximo

- Advertisement -

29

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Fundo Monetário Internacional acolheu favoravelmente na quinta-feira, 20 de Agosto, a adopção pelo Parlamento libanês de alterações à Lei da Reestruturação Bancária, uma reforma que há vários meses exigia. Numa mensagem ao Ministro das Finanças, Yassine Jaber, chefe da Missão do FMI para o Líbano, Ernesto Ramirez Rigo, descreveu a votação como « muito boa ». O Fundo deverá retomar as suas reuniões em Beirute em meados de Setembro. Esta satisfação marca o progresso das negociações, mas não significa que o litígio financeiro esteja resolvido: o FMI continua a esperar um mecanismo credível para a atribuição de perdas, a protecção dos depositantes e uma reestruturação capaz de tornar os bancos viáveis sem comprometer as finanças públicas.

Após vários meses de discussões por vezes difíceis entre o governo, o Parlamento, o Banco do Líbano e o Fundo Monetário Internacional, a adoção da lei sobre reestruturação bancária proporciona a Beirute um primeiro resultado que poderia reviver as negociações com a instituição internacional.

Ernesto Ramirez Rigo felicitou Yassine Jaber pela adoção do texto, acreditando que ele refletia a vontade do Líbano de aproximar seu quadro legal das melhores práticas internacionais. A mensagem é importante depois das críticas do FMI às versões anteriores da legislação e das alterações ao projecto durante a sua carreira parlamentar.

No entanto, deve ser lido com precisão. O Fundo congratula-se com a legislação adoptada e com as alterações introduzidas no mecanismo de resolução bancária. No entanto, não valida toda a estratégia libanesa para o tratamento das perdas acumuladas desde 2019. Esta segunda questão permanece no centro das discussões sobre a recuperação financeira e o reembolso progressivo dos depósitos.

FMI saúda lei após meses de críticas

A mudança de tom é notável. Em setembro de 2025, após a adoção da primeira Lei de Resolução Bancária, o FMI reconheceu os esforços feitos, mas considerou que o texto precisava de mais melhorias para cumprir plenamente as normas internacionais.

Em especial, a instituição solicitou um mecanismo de resolução bancáriaindependente, transparente e eficazSublinhou igualmente a necessidade de definir claramente as responsabilidades das várias autoridades responsáveis pela decisão de reestruturar ou liquidar um banco.

Estas reservas levaram o governo a preparar novas emendas. O texto foi então amplamente discutido no Parlamento, em particular na Comissão das Finanças e do Orçamento.

Um dos principais debates dizia respeito ao Banco do Líbano e à Alta Comissão Bancária. O FMI pretendia impedir que a reestruturação do sector fosse realizada por instituições cuja independência ou responsabilidades não seriam suficientemente definidas.

O Fundo estava igualmente interessado na governação do mecanismo de resolução, no potencial do sector bancário para influenciar as decisões e na divisão de poderes entre o Governador, o Conselho Central do Banco do Líbano e a Alta Comissão Bancária.

A votação parlamentar vem depois de várias alterações destinadas a responder a estas objecções.

Uma lei para decidir o destino dos bancos

A lei deve fornecer o quadro para determinar quais os bancos que podem continuar a operar, que devem ser recapitalizados, reestruturados, fundidos ou, como último recurso, liquidados.

Este passo é essencial após mais de seis anos de crise financeira.

Desde 2019, o sistema bancário libanês opera sem a resolução global das perdas acumuladas. Os depositantes perderam o acesso normal a grande parte das suas economias, enquanto os mecanismos administrativos e circulares do Banco do Líbano organizaram gradualmente retiradas limitadas.

A reestruturação deve permitir escapar a este regime excepcional.

Em especial, a nova legislação reforça o quadro aplicável aos bancos em dificuldade e clarifica o papel das autoridades responsáveis pela análise da sua situação. Deve permitir avaliações institucionais por parte das instituições, em vez de tratar todo o sector como se tivesse a mesma situação financeira.

Esta distinção é fundamental. Alguns bancos podem ter mais ativos ou capital do que outros. As responsabilidades dos seus accionistas não são idênticas e as suas perdas devem ser avaliadas separadamente.

Por conseguinte, a votação do texto cria o processo. Ainda não fornece os recursos necessários apenas para compensar as perdas.

A questão mais difícil continua a ser a perda

É aqui que a satisfação do FMI encontra o seu principal limite.

Em Fevereiro, uma missão liderada por Ernesto Ramirez Rigo recordou claramente os princípios que o Fundo considera essenciais na estratégia financeira do Líbano. O primeiro diz respeito àhierarquia dos credores.

De acordo com essa lógica, as perdas devem ser suportadas primeiramente pelos acionistas e classes de credores colocados atrás dos depositantes nessa hierarquia. Os depositantes não devem absorver perdas perante accionistas ou credores subordinados.

Esta questão é particularmente sensível no Líbano devido ao grande fosso financeiro entre o Estado, o Banco do Líbano e os bancos comerciais.

Por conseguinte, o FMI exige o reconhecimento das perdas antes de serem distribuídas. Pretende igualmente que a estratégia tenha em conta a liquidez efectivamente disponível no sistema.

Um mecanismo que promete aos depositantes reembolsos que o Estado, o Banco do Líbano e estabelecimentos comerciais não seriam capazes de financiar não resolveria a crise. Ele movia-o a tempo.

O que o FMI criticou em versões anteriores

As observações do Fundo sobre o projecto abrangeram várias questões específicas.

O primeiro em causaindependência da Alta Comissão Bancária, desempenhar um papel central nas decisões relativas aos bancos em dificuldade. O FMI queria que a sua composição e funcionamento limitassem o risco de conflitos de interesses e de influência dos directamente envolvidos na reestruturação.

A segunda diz respeito à repartição de poderes com o Banco do Líbano. As várias versões examinadas no Parlamento geraram um debate sobre os poderes do Governador, do Conselho Central e da Alta Comissão Bancária. Para o FMI, o procedimento deve identificar claramente quem decide, de acordo com que critérios e com que possibilidades de controlo.

O terceiro diz respeito à protecção dos requerentes em cada instituição. O Fundo tinha criticado algumas abordagens para agregar as contas do mesmo depositante em vários bancos. De acordo com as suas observações técnicas, uma resolução deve respeitar a classificação de cada pedido ao nível da instituição em causa, a fim de não colocar certos requerentes numa posição menos favorável do que a prevista pelos princípios internacionais.

Finalmente, o FMI enfatizou os mecanismos para lidar com os acionistas de bancos falidos. A reestruturação não deverá permitir que os proprietários de um estabelecimento insolvente preservem o seu capital em detrimento dos depositantes.

A mensagem positiva desta semana indica que o texto finalmente aprovado fez progressos suficientes nestas questões para ser considerado um importante passo em frente. No entanto, será necessário aguardar a sua implementação, a fim de determinar se os mecanismos estão a funcionar de forma eficaz, tal como previsto.

A Lei do Banco não é a Lei do Depósito

A distinção é essencial para os requerentes.

A Lei de Resolução Bancária aborda principalmente a questão:e um banco que já não é viável?

Não responde plenamente a uma segunda pergunta:quem suportará as dezenas de bilhões de dólares de perdas acumuladas e, de acordo com que cronograma os depositantes recuperarão seu dinheiro?

Em particular, este segundo dossiê faz parte da estratégia de estabilização financeira e de recuperação de depósitos, muitas vezes referida no Líbano como o « desvio financeiro ».

Em fevereiro, o FMI qualificou o projeto governamental de estabilização financeira e recuperação de depósitos em primeira fase. Mas ele pediu imediatamente melhorias para torná-lo em conformidade com os princípios internacionais.

O Fundo dá especial ênfase à protecção dos pequenos depositantes e ao respeito da hierarquia das perdas.

Solicita igualmente que a eventual contribuição do Estado se mantenha compatível com a sustentabilidade da dívida pública. Por outras palavras, resolver a crise bancária transferindo uma factura impossível para o orçamento do Estado não seria uma solução viável.

Quem deve pagar permanece o coração do conflito

Por trás das formulações técnicas está a questão que divide a política econômica libanesa desde 2019: como as perdas podem ser distribuídas entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos comerciais, seus acionistas e depositantes?

O FMI rejeita uma abordagem em que as perdas são ocultas ou diferidas sem reconhecimento.

Os seus princípios implicam que os accionistas absorvam perdas antes dos depositantes. Os bancos devem também ser avaliados individualmente para determinar a sua capacidade efectiva de contribuir para a recuperação.

Ao mesmo tempo, o Fundo visa impedir que a recapitalização maciça financiada pelo Estado transforme as perdas bancárias em novas dívidas públicas insustentáveis.

Esta posição está em conflito há vários anos. Em particular, os bancos estão a desafiar os cenários que lhes permitiriam suportar uma parte que consideram perdas excessivas, enquanto os depositantes se recusam a utilizar os seus activos para compensar a crise.

O próprio Banco do Líbano tem dívidas e responsabilidades, cujo tratamento terá uma influência decisiva na divisão final.

Por conseguinte, a lei adoptada não elimina este conflito. Fornece um mecanismo para determinar a situação dos estabelecimentos. A partilha do projecto de lei continua a ser o problema económico central.

A implementação será o próximo teste

O FMI não só julga a reforma após a sua adopção. A execução será agora revista.

A Alta Comissão Bancária deve ter independência suficiente para tomar decisões que possam afectar instituições poderosas. As avaliações devem ser credíveis. Os activos e passivos devem ser estabelecidos de forma suficientemente transparente para determinar a viabilidade real dos bancos.

Será igualmente necessário impedir a utilização de mecanismos de reestruturação para preservar certos accionistas ou transferir prejuízos para os depositantes.

Esta fase será politicamente mais difícil do que aprovar uma lei.

A adopção de um texto cria regras gerais. Aplicar significa decidir que um banco deve ser recapitalizado, fundido ou liquidado. Significa também determinar o valor dos seus activos e quanto os seus accionistas podem perder.

Por conseguinte, o FMI acompanhará em especial a forma como serão utilizadas novas competências.

Meados de Setembro, negociações para retomar em Beirute

A mensagem para Yassine Jaber também contém um prazo. Ernesto Ramirez Rigo disse que o FMI vai retomar reuniões em Beirutemeados de setembro.

Esta missão será o primeiro teste diplomático após a adopção das alterações.

O Líbano poderia apresentar progressos legislativos concretos. O FMI, por seu lado, poderá analisar a conformidade do texto final, o seu mecanismo de execução e o progresso de outras reformas necessárias.

Por conseguinte, o debate não incidirá apenas na reestruturação bancária. O Fundo apela igualmente a um quadro orçamental a médio prazo, a uma estratégia compatível com a sustentabilidade da dívida e a um mecanismo credível para fazer face às perdas.

Em fevereiro, ele também havia enfatizado a necessidade de mobilizar mais receitas públicas sem comprometer as necessidades sociais e os investimentos necessários para a reconstrução.

Assim, a reforma bancária pertence a um pacote mais vasto. Para o FMI, um setor bancário viável não pode ser reconstruído de forma sustentável se o Estado permanecer numa situação financeira insustentável.

Um sinal positivo, ainda não um acordo com o FMI

A reação de Ernesto Ramirez Rigo dá ao governo de Nawaf Salam um argumento importante. Após anos em que os compromissos de reforma do Líbano foram muitas vezes atrasados ou esvaziados do seu conteúdo, desta vez o FMI reconhece publicamente o progresso.

Para o Ministério das Finanças, a votação também mostra que o Parlamento pode transformar os compromissos de reforma em legislação aplicável. Yassine Jaber apresenta a lei como um componente de um processo mais amplo para reconstruir um setor bancário capaz de financiar a economia novamente.

Mas o caminho entre esta mensagem de felicitações e um programa financeiro com o Fundo continua a ser importante.

O Líbano deve agora aplicar a lei, determinar a situação real de cada banco, fazer progressos na partilha de perdas e mostrar que a solução escolhida protege os depositantes sem criar uma nova dívida pública que não possa ser financiada.

A reunião de Setembro centrar-se-á em saber se a votação do Parlamento resolveu as objecções técnicas do FMI ou se só permitiu uma das muitas fases da questão. Após seis anos de crise bancária, a questão decisiva permanece: a nova arquitectura jurídica deve agora mostrar como transforma as perdas acumuladas numa solução financeira eficaz.