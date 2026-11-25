No Líbano, informar a violência doméstica não desencadeia automaticamente uma ordem de proteção. Na abertura da campanha das Nações Unidas contra a violência contra as mulheres, é assim que se distingue a urgência, a queixa e a exigência de protecção, e por que estas abordagens continuam a ser ainda mais difíceis para as pessoas deslocadas.

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A campanha lançada em 25 de Novembro pelas Nações Unidas no Líbano recorda que um relatório não põe automaticamente uma mulher em abrigo. A intervenção das forças de segurança, a queixa e a ordem de proteção são etapas distintas. A lei libanesa sobre a violência doméstica prevê isso.

Em caso de perigo, a intervenção passa antes do processo

As Forças de Segurança Interna (FSI) estão postando o112emergência e1745para relatar violência doméstica. Uma pessoa em perigo imediato não precisa esperar para reunir documentos para pedir ajuda. Se o alegado autor tiver acesso ao seu telemóvel, ligar de um dispositivo seguro ou através de uma pessoa de confiança pode evitar uma exposição adicional.

Fazer uma queixa e procurar proteção não volta para o mesmo

Uma denúncia permite que as autoridades sejam apreendidas dos factos e pode ser investigada sob a direcção do Ministério Público. O pedido de protecção destina-se a impedir ou impedir um perigo. A Lei n.o 293 de 2014, com a redação que lhe foi dada em 2020, prevê a possibilidade de apresentar a questão ao juiz competente, incluindo o juiz para medidas provisórias. O pedido de decisão de protecção está isento de honorários legais e pode ser feito sem advogado. Isso não o impede de procurar conselhos ou acompanhamento.

O juiz pode, nomeadamente, proibir o contacto com a pessoa protegida ou ordenar o afastamento temporário do alegado infractor do domicílio em que o perigo o justifique. Estas medidas variam de acordo com a situação. Uma ordem não é feita automaticamente após um recurso, e uma medida de proteção não é uma condenação. Se uma medida for violada ou o perigo reaparecer, deve ser comunicada às autoridades; em caso de perigo imediato, ligue para 112.

Por que o deslocamento complica o acesso à justiça

As Nações Unidas no Líbano observam que as pessoas deslocadas podem ter perdido seus documentos, podem estar longe dos serviços que conheciam ou não ter o dinheiro e transporte necessários para realizar os procedimentos. A acomodação em grupo também pode dificultar uma chamada confidencial. Por conseguinte, o lançamento da campanha apela às autoridades para que reforcem os serviços de apoio judiciário e de protecção, para além da investigação da violência.

O número de relatórios não deve ser confundido com a verdadeira extensão da violência. Um aumento dos recursos pode também significar que a utilização da ajuda se tornou mais acessível, enquanto a ausência de uma queixa por si só não diz nada sobre segurança pessoal.

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