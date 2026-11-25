Para as compras de países fora da União Europeia, o direito aduaneiro de três euros e a taxa de dois euros podem ser combinados. O cálculo segue as linhas aduaneiras, não o número de embalagens. Por conseguinte, dois cestos a preços idênticos podem produzir amostras diferentes para cada remessa.

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Um pequeno pacote encomendado fora da União Europeia pode gerar 5 ou 10 euros de quotizações europeias, mesmo que o valor das compras seja o mesmo. Antes da Sexta-feira Negra, a diferença reside na declaração de conteúdo, não no número de caixas. Estes montantes por si só não dizem quanto o cliente vai pagar na entrega.

Pequenas embalagens fora da UE: duas amostras para distinguir

Desde 1 de julho de 2026, a União Europeia aboliu o sistema de isenção de direitos aduaneiros aplicável a remessas de valor intrínseco não superior a 150 euros. A título transitório, o regulamento europeu prevê um direito de 3 euros por artigo aduaneiro para as remessas abrangidas pelo pacote, incluindo as que se referem ao balcão de importação de IVA e às remessas postais da IOSS, na acepção do texto. O prazo para este pacote é 1 de julho de 2028. Para além do limiar de 150 euros, os direitos jurídicos comuns, quando lhes é devido, entram em jogo.

Desde 1 de Novembro, foi adicionada uma taxa de transformação europeia de 2 euros por rubrica aduaneira para as vendas à distância de mercadorias importadas. Não tem um limite máximo de valor, pelo que pode também aplicar-se a uma ordem de mais de 150 euros. As duas amostras devem ser combinadas quando a remessa cumprir as condições de cada uma delas. Os 2 euros europeus não são o anterior imposto francês do mesmo montante, aplicado de março a junho de 2026 e suprimido em 1 de julho.

O valor intrínseco é apreciado pelo envio. Em geral, o transporte e o seguro não entram se constarem separadamente da factura; Isto não prejudica o seu tratamento no cálculo do IVA. A taxa destina-se a cobrir a livre circulação de produtos vendidos à distância. Uma simples passagem de trânsito não constitui este desalfandegamento. Para uma venda após o desalfandegamento de uma unidade populacional já em livre prática na UE, o cliente não recebe uma nova factura de importação para esta compra. O endereço do local de negociação ou o endereço de um armazém não é suficiente para estabelecer esse estatuto.

Dois cestos de 40 euros, dois cálculos diferentes

Aqui estão duas simulações para uma remessa comercial de 40 euros de mercadorias, de um país terceiro para a França metropolitana. A plataforma utiliza o contador IOSS. Ambos os bens são enviados juntos, e nenhum deles se enquadra num determinado regime. O quadro não inclui o IVA, a entrega ou os custos privados da transportadora. Não assume que o vendedor irá passar estes montantes para o cliente.

Teor hipotético Linhas aduaneiras Direito fixo Taxa Total excluindo IVA e custos privados Duas T-shirts idênticas a 20 € cada 1, se ambas as peças estão na mesma linha 3 € 2 € 5 € Uma t-shirt de 20 € e um brinquedo de 20 € 2, se as mercadorias forem apresentadas em linhas separadas 6 € 4 € 10 €

A classe depende da classificação pautal e da descrição das mercadorias, bem como da sua origem, quando exigido pela declaração. As amostras são calculadas por linha de notificação, independentemente do número de peças nesta linha. Por conseguinte, duas referências comerciais nem sempre correspondem a duas linhas aduaneiras.

O que o preço exibido realmente cobre

Para ambas as taxas europeias, a alfândega trata do declarante ou devedor, que pode ser a plataforma, o vendedor ou o transportador, dependendo da montagem. Isto não impede um impacto no preço. O IVA pode ser cobrado pelo vendedor ou pela plataforma em ordem. O direito aduaneiro e a taxa podem também ser contabilizados no preço ou numa linha separada, mas a única indicação « TTC » não diz que todos os encargos de importação estão incluídos. Se o comerciante reembolsar as duas taxas no momento de uma venda ao abrigo da IOSS, estas entram na base do IVA dessa venda. Por exemplo, com um IVA de 20%, os 5 ou 10 euros acima acrescentariam 6 ou 12 euros ao preço do IVA em comparação com o mesmo cabaz sem este rebilling, sendo todas as outras coisas iguais. Não é uma tarifa de entrega.

Se os direitos ou impostos permanecerem devidos após a recepção, o transportador pode adicioná-los e faturar separadamente o seu próprio desalfandegamento. A La Poste distingue assim os seus custos de gestão dos montantes pagos às alfândegas. Afirma que não cobra estas taxas se todos os direitos e impostos forem pagos na compra. Um presente entre indivíduos se enquadra em outro regime; uma compra em uma plataforma, mesmo que destinada a ser oferecida, não ocorre.

Em 30 de Outubro, a Comissão Europeia publicou um primeiro balanço para o trimestre seguinte ao final da franquia: o volume seguido de mercadorias de baixo valor importadas directamente diminuiu mais de 60% em comparação com a tendência anterior a Julho. Trata-se de dados aduaneiros preliminares, não de uma medida de compras ou de preços pagos. Eles param em setembro, antes da taxa de novembro. No momento da encomenda, portanto, a verificação mais útil permanece para comparar o total entregue, verificando o local de envio e quaisquer taxas a serem pagas após o check-in.

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