Nenhum acordo sobre salário mínimo no Líbano. Os bispos católicos exigem acesso seguro às aldeias fronteiriças. Em Gaza, novas greves são relatadas. Washington detalha seus planos tarifários. O Líbano se qualifica na semifinal da Taça de Futebol da Praia da Ásia.

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Quarta-feira, 25 de Novembro de 2026, 18:00 em Beirute.Nenhum acordo sobre salário mínimo no Líbano. Os bispos católicos exigem acesso seguro às aldeias fronteiriças. Em Gaza, novas greves são relatadas. Washington detalha seus planos tarifários. O Líbano se qualifica na semifinal da Taça de Futebol da Praia da Ásia.

Líbano: retoma dos debates sobre o salário mínimo em 21 de Dezembro

A comissão índice separou-se sem acordo sobre um novo aumento do salário mínimo. A próxima reunião está prevista para 21 de Dezembro. No ínterim, o piso continua a ser fixado em 28 milhões de libras por mês ou 1,3 milhões de libras por dia para os empregados pagos diariamente. O Ministro do Trabalho disse que iria apresentar o processo ao governo se os parceiros sociais ainda não pudessem concordar.

Sul do Líbano: uma explosão em Kunine e uma chamada para garantir o acesso às aldeias

À tarde, a agência pública libanesa relatou uma explosão em Kunin, Bint Jbeil, que atribuiu ao exército israelense. A expedição não fornece um relatório humano nem uma indicação dos danos.

Em Zouk Mosbeh, a comissão do Conselho de Patriarcas e Bispos católicos responsáveis pelas aldeias fronteiriças reuniu-se pela primeira vez. Presidida pelo Bispo Elias Nassar, ela queria identificar as necessidades dos habitantes e coordenar a ajuda das dioceses, congregações e Caritas. Insta as autoridades a trabalharem no sentido de um acesso seguro e sustentável às aldeias para os residentes, os socorros e as entregas. Nenhuma passagem foi anunciada.

Gaza: vítimas relatadas em Al-Shati, Al-Karama e Jabalia

Quatro pessoas, incluindo duas meninas, foram mortas em um ataque israelense em um apartamento no acampamento Al-Shati, de acordo com fontes médicas em Al-Shifa. O Ministério do Interior em Gaza identificou entre eles Mohammad Majid Abu al-Uf, responsável pela segurança interna no norte do enclave, bem como sua esposa e duas filhas. O exército israelita afirma ter alvejado um membro do Hamas.

Fontes palestinas também relataram uma morte em Al-Karama e outra em Jabalia al-Balad, onde um ataque atingiu uma tenda de pessoas deslocadas internamente. Nasser Hospital relatou três feridos por fogo israelense em Khan Yunes. Estes equilíbrios locais não constituem uma contagem para toda a Faixa de Gaza.

Washington publica projetos de direitos para catorze economias

O representante comercial dos EUA submete 14 economias para consulta sobre os direitos aduaneiros na sequência de inquéritos sobre a sobrecapacidade industrial. O projecto selecciona 15% para a União Europeia depois de ter em conta os direitos comuns e os já aplicados ao abrigo da secção 301. Para alguns produtos chineses, a taxa proposta pode atingir 20%. As audiências estão programadas para começar em 25 de janeiro. Os textos ainda não fixam uma data de entrada em vigor.

O Bureau of Economic Analysis também relatou que os preços medidos pelo índice PCE aumentaram 3,8% ano após ano em outubro, após 3,7% em setembro. Numa publicação separada, reviu o crescimento do terceiro trimestre para 4,3 por cento anualmente, passando de 3,4 por cento inicialmente.

Futebol de praia: Líbano vence Bahrein e encontra Irã

O Líbano venceu 6-4 contra o Bahrein na Tailândia e alcançou as semifinais da Copa da Ásia pela primeira vez desde 2017. Ele enfrentará o Irã, com o título, sexta-feira 27 de novembro ao meio-dia, hora de Beirute. Uma vitória lhe daria uma qualificação para a Copa do Mundo de 2027; Uma derrota o deixaria em terceiro lugar.

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