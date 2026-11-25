Uma família que ignora o destino de um ente querido que desapareceu no Líbano pode apreender a Comissão Nacional sobre Pessoas Desaparecidas e Vítimas de Desaparecimento Forçado sem ter um arquivo completo. A Comissão pode comunicar o desaparecimento ou solicitar notícias de um processo já aberto. Esta distinção é importante: para arquivar um alerta permite-nos iniciar ou alimentar uma pesquisa, não obter uma resposta imediata sobre o destino de uma pessoa.
Abra uma pasta ou pergunte sobre ela
A Comissão afirma que as famílias podem passar pelo seu centro de aplicações em linha, acessível a partir do seu sítio Web oficial. Ele também recebe pedidos em +961 71 104 819 e +961 76 176 040, por e-mail em info@ncmfd.org.lb e em seus escritórios no edifício Saab em Sodeco, distrito de Beirute Ashrafieh. As informações de contato estão na página oficial da família.
O nome da pessoa procurada, o local e o tempo vistos pela última vez, bem como os documentos ou fotografias disponíveis, podem ajudar a distinguir pessoas com nomes próximos. A Comissão afirma que não é necessário reunir todos estes elementos antes de o contactar: o processo pode ser concluído mais tarde. Para alguém que já relatou um desaparecimento, o ponto é ligar-se à demanda existente em vez de começar do zero.
O que a lei garante, e o que a investigação ainda não estabeleceu
Lei Libanesa no 105 de 2018 reconhece o direito das famílias de conhecer o destino de seus entes queridos e, em caso de morte, de saber onde estão seus restos mortais. Estabelece uma comissão para conduzir pesquisas. O direito de saber, portanto, não depende da capacidade da família de reconstruir as circunstâncias do próprio desaparecimento. No entanto, para dar uma resposta, é necessário cruzar os arquivos, os depoimentos e, quando a via o justificar, os elementos que permitem a identificação.
Uma pessoa que detenha informações sem um membro da família pode igualmente contactar a Comissão. Este canal é distinto de uma publicação nas redes sociais. Permite a transmissão de elementos que podem identificar pessoas ou lugares sem expô-los publicamente. A Comissão publicará regras em matéria de confidencialidade e apresentará o tratamento dos dados biológicos e das amostras separadamente. Enviar depoimentos, fornecer uma amostra e identificar formalmente os restos mortais são três abordagens diferentes.
Uma pesquisa que continua a ser conduzida, arquivo por arquivo
Em Outubro de 2026, a Comissão anunciou o lançamento de uma estratégia nacional. Para as famílias, o desafio é ser capaz de rastrear pesquisas além dos anúncios: se um arquivo foi recebido, como completá-lo, e como receber informações sem revelar dados sensíveis. Um novo vestígio pode avançar a investigação sem ser suficiente para decidir. A resposta esperada diz respeito ao destino de uma pessoa, não apenas ao registo do seu nome.
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