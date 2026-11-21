O Aeroporto de Bruxelas tenciona cancelar a maioria dos voos à partida e à chegada segunda-feira, 23 de Novembro. Parte dos controladores de tráfego aéreo skeyes juntar-se-ão à greve nacional. As companhias aéreas notificarão os seus passageiros. O número de metropolitanos, eléctricos e autocarros será reduzido em Bruxelas. As linhas mantidas serão confirmadas na segunda de manhã.

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A maioria dos voos com partida e chegada de Bruxelas-Zaventerm deve ser cancelada na segunda-feira 23 novembro 2026. O Aeroporto de Bruxelas anunciou estes distúrbios no sábado 21, depois de saber que alguns dos controladores de tráfego aéreo skeyes iria participar na greve nacional. O aeroporto não prevê o cancelamento de todos os voos.

Em Zaventem, verifique com a empresa antes de sair

As companhias aéreas informarão diretamente seus passageiros das opções oferecidas, diz o Aeroporto de Bruxelas. O mapa de voos do aeroporto mostra um cancelamento apenas uma vez registrado pela empresa. Um voo ainda exibido no programa não é, portanto, uma confirmação de partida. Antes de ir para o terminal, é melhor verificar sua reserva e as mensagens de seu portador.

O anúncio diz respeito a Bruxelas-Zaventerm, chegadas e partidas. Não há razão para inferir o status de um voo de Charleroi: este é outro aeroporto, com um programa separado.

Um voo cancelado: reembolso e compensação não confundem

As regras europeias abrangem, em princípio, voos que partem de Bruxelas, independentemente da empresa. Para a chegada de um país fora da União, aplicam-se em determinadas condições, incluindo a utilização de um transportador da União. Em caso de cancelamento abrangido, o passageiro pode optar entre reembolso e reencaminhamento. O cuidado também pode ser devido enquanto espera. Por outro lado, uma greve dos responsáveis pelo tratamento fora da sociedade pode constituir uma circunstância extraordinária e isenta do subsídio de montante fixo se preencher as condições estabelecidas. Isto não remove as opções de reembolso ou redirecionamento.

Em Bruxelas, as linhas STIB confirmaram segunda-feira de manhã

STIB planeja interromper seus metrôs, bondes e ônibus na segunda-feira. A operadora publicará uma primeira estimativa no domingo à noite, em seguida, confirmar as linhas realizadas pouco antes das 6h na segunda-feira, horário belga. Estas linhas serão executadas numa frequência reduzida. De Lijn publicou seus horários adequados para Flandres, com menos ônibus e bondes. O operador recomenda que a viagem seja verificada novamente no mesmo dia.

Para viajar para Zaventem, é, portanto, necessário verificar separadamente o estado do voo e o meio de transporte previsto.

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