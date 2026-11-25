Na quarta-feira, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que insta a União a definir uma estratégia a longo prazo para a Síria. Os deputados pedem uma transição inclusiva, o respeito pelos direitos e a continuação das investigações da ONU. Só a votação não abre novas dotações para Damasco.

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O Parlamento Europeu aprovou na quarta-feira, 25 de Novembro, em Estrasburgo, uma resolução sobre as relações da União com a Síria por 416 votos a favor, 126 contra e 101 abstenções. O texto, liderado pela deputada francesa Nathalie Loiseau, apela à União para que desenvolva uma estratégia a longo prazo para apoiar a transição síria, ligando a reconciliação com os progressos no domínio dos direitos e da inclusão política.

Justiça e protecção dos povos

O relator delineou como prioridades a igualdade de tratamento dos sírios, independentemente do seu grupo, e a possibilidade de os refugiados regressarem em segurança. O relatório defende também os direitos das mulheres, apela a um quadro jurídico que permita às organizações da sociedade civil trabalhar livremente e apela à renovação do mandato da Comissão Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre a Síria.

A votação teve lugar quase dois anos após a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Para o relator, o compromisso europeu deve também apoiar a soberania síria e a luta contra o ressurgimento da organização do Estado islâmico. No que respeita ao regresso dos refugiados, o Conselho da UE recordou, em 16 de Novembro, que a reconstrução e a recuperação económica devem criar condições para um regresso voluntário, seguro e sustentável. Este ponto diz respeito aos países de acolhimento da região, incluindo o Líbano.

Votação separada do Acordo de Associação

A resolução é uma posição tomada pelo Parlamento. Não assina um acordo de associação e não autoriza quaisquer dotações adicionais. Em 16 de Novembro, os Ministros dos Negócios Estrangeiros europeus acordaram em prosseguir os trabalhos de assinatura do acordo negociado em 2008, enquanto preparavam a sua modernização. Solicitaram compromissos concretos das autoridades sírias em matéria de Estado de direito, direitos humanos e natureza inclusiva da transição.

A aproximação já se baseia na parceria política anunciada em Damasco em Janeiro de 2026, durante a visita de Ursula von der Leyen e António Costa. Em seguida, a Comissão apresentou uma dotação de aproximadamente 620 milhões de euros para 2026 e 2027, abrangendo a ajuda humanitária, a recuperação e o apoio bilateral. O primeiro diálogo político de alto nível realizou-se em Maio em Bruxelas.

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