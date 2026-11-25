Washington publicou um projeto tarifário visando 14 economias. Prevê uma taxa de 15 % para a União Europeia, os direitos e direitos comuns existentes ao abrigo da secção 301 deduzidos, bem como direitos niveladores até 20 % para certos produtos chineses. As medidas ainda não estão em vigor.

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Washington publicou um projeto tarifário visando 14 economias. Prevê uma taxa de 15 % para a União Europeia, os direitos e direitos comuns existentes ao abrigo da secção 301 deduzidos, bem como direitos niveladores até 20 % para certos produtos chineses. As medidas ainda não estão em vigor.

O Gabinete do Representante Comercial dos EUA (USTR) publicou na quarta-feira, 25 de Novembro, as conclusões de 14 investigações sobre a sobrecapacidade industrial e apresentou projectos de tarifas para consulta. Os comentários escritos e os pedidos de participação nas audições são esperados em 5 de janeiro de 2027. As audiências começarão em 25 de janeiro. Não foi fixada nenhuma data efectiva das taxas propostas.

China e União Europeia: dois cálculos diferentes

Para a China, o projeto prevê até 20% para produtos não anexos, após a dedução dos direitos relacionados com o inquérito dos EUA sobre o trabalho forçado. Uma segunda lista de produtos está sujeita a uma taxa de até 10%, enquanto outro anexo prevê isenções. Por conseguinte, a taxa de 20 % não se aplica indiscriminadamente a todas as importações chinesas.

Para a União Europeia, o projecto adopta uma taxa de 15%, da qual são deduzidos os direitos normais e os direitos já aplicados ao abrigo da secção 301, com isenções. Este não é um aumento global de 15 pontos. O Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e a Suíça são abrangidos por propostas semelhantes de até 15%.

Até 35% para o Vietname

As taxas propostas variam de 35% para o Vietname, 25% para a Índia, 20% para Singapura e 18% para Bangladesh, Camboja, Indonésia, Malásia e Tailândia. Para o Vietname, a Índia e Singapura, Washington refere-se a taxas mais baixas em caso de acordos que respondam às conclusões dos inquéritos. Estes limites máximos não tomam o lugar das taxas aplicáveis a cada produto: os avisos de poupança especificam as deduções e isenções previstas.

O USTR abriu suas investigações em 11 de março contra 16 poupanças ao abrigo da seção 301 da Lei Comercial dos EUA 1974. A administração considera que os subsídios, os créditos preferenciais e outras medidas de apoio podem levar a produção para além da procura e prejudicar a indústria norte-americana. O México e a Noruega estavam dentro do âmbito original, mas não foram afectados pelas quatorze propostas publicadas na quarta-feira.

Brasil: Uma consulta sobre aeronaves e açúcar · Global Voices

Num procedimento separado, o Gabinete do Representante do Comércio dos EUA propõe retirar a isenção de aeronaves acabadas importadas do Brasil e aplicar um imposto de 10%. A medida poderia afetar a entrega da Embraer aos Estados Unidos. O parecer também prevê direitos adicionais de $0,44 por quilo para certos açúcares de cana em bruto e $0,60 para certos açúcares de beterraba em bruto e açúcares refinados. Este elemento abrange as importações à taxa isenta de contingentes, independentemente da sua origem.

A consulta brasileira teve início em 27 de novembro. Submissões escritas são esperadas até 30 de dezembro, e a audiência pública está marcada para 14 de janeiro de 2027. Na sequência do desafio da Organização Mundial do Comércio para os impostos dos EUA sobre os produtos brasileiros. Washington se opôs ao primeiro pedido de um painel de Brasília. A disputa diz respeito aos direitos prévios, não ao projeto publicado na quarta-feira.

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