Depósitos « fresh » atingiram $5,65 bilhões em agosto de 2026, mas todos os depósitos diminuíram. Por que razão estas existências não medem os reembolsos.

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Depósitos « fresh » em bancos libaneses atingiram US$ 5,65 bilhões no final de agosto de 2026, em comparação com US$ 4,50 bilhões no final de dezembro de 2025, de acordo com o relatório trimestral do Bank Audi. Na mesma tabela, todos os depósitos de clientes diminuíram. Os dois desenvolvimentos não se contradizem mutuamente: o novo sistema de tomada de depósitos acumula-se sem pagar as contas congeladas da crise.

Um aumento de 1,15 mil milhões, em declínio global

A série Bank Audi dá um « fresco » pendente de US $ 5.650 bilhões em comparação com 4.501 bilhões há oito meses. A diferença é de 1,149 mil milhões, ou cerca de 25,5%. Entre as mesmas duas datas, o total de depósitos de clientes aumentou de $87,191 bilhões para $85,518 bilhões e depósitos em moeda estrangeira de $86,242 bilhões para $84,517 bilhões. Estes montantes são em dívida, não montantes cumulativos recebidos ou pagos durante o período.

Os valores indicam, por conseguinte, que o compartimento fresco cresceu à medida que a totalidade medida diminuiu. Eles não traçam a origem de cada dólar ou a distribuição do aumento entre famílias e empresas. Também não pode ser mecanicamente subtraído de todas as moedas bancárias para deduzir uma antiga dívida legalmente a pagar ou uma dívida líquida a repartir.

Dois circuitos, não dois nomes para o mesmo dólar

O Banco do Líbano organizou um tratamento separado dos novos fundos. Para a liquidação electrónica, a Decisão de base n.o 13548, anexa à Circular 165, inclui fundos transferidos do estrangeiro ou recebidos sob a forma de notas de moeda estrangeira após 17 de outubro de 2019, bem como certas contribuições de notas para novas contas contabilísticas, de acordo com as condições estabelecidas pelo Banco Central. Esta definição regulatória abrange o fluxo de fundos; o valor no relatório do Banco Audi é o da sua série estatística, expressa em dólares.

Este particionamento permite processar pagamentos no novo circuito sem requalificar automaticamente um saldo antigo. O movimento é útil para a atividade diária, por exemplo, quando uma empresa precisa pagar um fornecedor. Contudo, não permite a mobilização das poupanças congeladas de uma família: trata-se de outras regras, mecanismos de restituição e repartição de perdas.

Indicador errado para julgar o reembolso

Para controlar o acesso a depósitos antigos, a informação decisiva é o montante efectivamente devolvido aos depositantes, em que condições e durante que período. A fim de avaliar uma recuperação sustentável da intermediação bancária, é igualmente necessário analisar os pagamentos, os créditos concedidos e o respectivo financiamento. Os $5,65 bilhões são usados para rastrear novos fundos; eles não substituem nenhum desses indicadores.

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