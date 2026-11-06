Presidente 2027: programas e alianças em discussão

O Presidente francês de 2027 entra numa fase de clarificação dos programas e alianças. Este dossiê de 6 de novembro examina as candidaturas anunciadas, as intenções ainda condicionais, a nova edição do programa de Jean-Luc Mélenchon e o debate sobre uma primária do centro e da direita. Compara as orientações dos principais partidos, revisa suas reações à mobilização social e apresenta dois levantamentos de intenções de voto com seus pressupostos, métodos e limites, sem prever o voto.

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A campanha presidencial francesa está no terreno do programa, sem que as alianças sejam estabilizadas. Nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, La France insoumise publica uma nova edição Futuro em comumna véspera de uma reunião de Jean-Luc Mélenchon no Bourget. À direita e ao centro, a proposta de uma primária opõe-se aos candidatos já envolvidos. À esquerda, o apoio parlamentar redistribui, enquanto ambientalistas ainda reservam sua decisão coletiva de dezembro.

Este primeiro dossiê semanal distingue as candidaturas anunciadas, as intenções ainda condicionais, os textos programáticos disponíveis e as declarações da semana. Apresenta também levantamentos de intenções de voto com seus pressupostos e limitações. Em vários meses de votação, nem uma nomeação partidária nem um avanço em uma pesquisa constituem uma qualificação eleitoral adquirida.

Candidaturas políticas, ainda não a lista oficial

Ambas as rodadas estão programadas para 18 de abril e 2 de maio de 2027. A lista oficial de candidatos só deverá ser publicada em 26 de Março. Em especial, os requerentes devem satisfazer os requisitos de elegibilidade e ter 500 apresentações escolhidas de, pelo menos, 30 departamentos ou comunidades ultramarinos, não excedendo 50 apresentações para o mesmo território. A data limite para patrocínios é 12 de março.

Nas principais famílias políticas aqui examinadas, as campanhas de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Gabriel Attal, Édouard Philippe, Bruno Retailleau e David Lisnard estão envolvidas. Fabien Roussel foi oficialmente nomeado pelo PCF em 6 de setembro. Eric Zemmour formalizou sua candidatura em 17 de setembro. Nathalie Arthaud lidera a luta dos trabalhadores. Esta submissão não é um inventário abrangente de todos os retornos individuais.

Duas distinções são essenciais. Marine Tondelier, nomeado pelos ecologistas para representá-los, permanece na corrida, mas o partido ainda tem que arbitrar entre uma candidatura limpa e um comício. Dominique de Villepin confirmou em 3 de novembro sua intenção de se apresentar, pedindo paciência, sem transformar esta intervenção em um lançamento formal de candidaturas. Nem as suposições François Hollande ou Christine Lagarde mencionadas no debate político devem ser apresentadas como candidaturas oficialmente declaradas.

O principal do centro e do direito permanece sem acordo comum

Em 4 de novembro, Gabriel Attal defendeu uma primária no início de 2027. Seu argumento vai além da mera designação de um nome: « No final, para vencer e, sobretudo, para governar depois, vai exigir uma coalizão, uma ampla reunião, que envolve pessoas de uma grande variedade de origens. Ele espera que os participantes vão recusar as alianças com o Rally Nacional e La France, e que os candidatos derrotados não aparecerão separadamente.

Bruno Retailleau também abriu a porta para este mecanismo. Em 3 de novembro, ele disse: « Eu acho que como as coisas estão, provavelmente vai ter uma primária no início do ano. Em 5 de novembro, ele lembrou a disciplina mínima: « A regra primária é, pelo menos, que quando você perde, você não se apresenta. »

Édouard Philippe mantém uma posição diferente. Em 1 de novembro, ele disse: « Eu não acho que esta primária vai acontecer. Ele devolveu as decisões a fevereiro, sem anunciar uma retirada. Por conseguinte, o desacordo diz respeito quer ao calendário, quer ao procedimento e à autoridade que poderia impor o resultado. A partir de 6 de Novembro, a existência de chamadas convergentes não vale o acordo de organização assinado entre os cursos de formação em causa.

David Lisnard apoiou um confronto democrático aberto, mantendo sua candidatura e a autonomia da Nova Energia. A sua posição ilustra uma dificuldade adicional: aceitar uma concorrência comum não significa aceitar antecipadamente qualquer coligação governamental. O âmbito dos participantes e o âmbito de uma futura maioria continuam a ser duas questões distintas.

Outra fórmula circulou em 5 de novembro: uma aproximação de David Lisnard a Raphaël Glucksmann. Essa orientação foi emprestada a Emmanuel Macron por um interlocutor relatando sua reflexão a uma agência de notícias. Não constitui uma declaração pública comum ou um acordo de coligação. Em particular, contraria a vontade de Glucksmann de romper com o macroismo.

Mélenchon publica uma nova versão de seu programa

A novidade programática da semana vem do LFI. A quinta edição de Futuro em comum, disponível em 6 de novembro, é apresentado como o programa de « Nova França ». O movimento anuncia 1.069 medidas, incluindo 238 novas e 118 modificadas ou especificadas. Ele disse que tinha coletado 24.000 contribuições e conduziu cerca de 30 audições de especialistas, sindicatos e associações. Estes números descrevem o processo reivindicado pela organização, não um representante de consulta de todos os eleitores.

« É toda uma nova França que este programa propõe fundar », escreveu Jean-Luc Mélenchon na introdução. Entre as orientações contínuas estão a reforma aos 60 anos e a prioridade dada à bifurcação ecológica. O projeto combina a regra verde constitucional com a saída da energia nuclear. A fórmula « Nova França » serve, assim, como um quadro para uma oferta política que reflete compromissos anteriores ao anunciar adições.

Um dossiê temático já divulgado pela campanha propõe um centro bancário público para financiar investimentos produtivos e ecológicos. O regime mobilizaria instituições financeiras públicas e poupanças orientadas para estes objectivos. A LFI defende a governação democrática deste conjunto e apresenta-o como uma ferramenta para a transformação económica, não apenas como uma ajuda única às empresas.

A documentação orçamental merece uma leitura separada. No seu local de campanha, a equipa afirma que o documento de contas públicas estabelece as orientações gerais para o ano de 2027 e não constitui o custo total de um programa a ser implementado ao longo de vários anos. Por conseguinte, seria incorrecto apresentar este documento como a validação financeira integral das 1.069 medidas.

A reunião de 7 de novembro no Bourget permitirá uma apresentação pública do programa. No momento deste arquivo, é um evento anunciado: o que será dito sobre ele e quaisquer novos detalhes não podem ser antecipados.

Glucksmann quer instalar uma esquerda separada do LFI

Raphaël Glucksmann venceu a Primária Esquerda Socialista e Democrática em 11 de outubro, com cerca de 66% dos votos. Esta designação confere-lhe um mandato no âmbito desta consulta, não uma nomeação de toda a esquerda. O BIA, o FCP e os ambientalistas têm suas próprias abordagens e não podem ser considerados envolvidos nesta eleição.

A página atual de sua campanha tem esta frase: « Eu serei o candidato da ruptura com o macroísmo. Traduz um posicionamento explícito. Não se trata de lhe dar um novo discurso esta semana: é a redacção publicada no seu sítio Web no momento da auditoria. Faz qualquer proposta para alargar uma coligação presidencial para além do seu lado particularmente sensível.

O trabalho do programa de Place Public é organizado em torno de 42 projetos em um documento apresentado como um « Ato I ». Combina o poder europeu, a soberania industrial e energética, a transição ecológica e o reforço dos serviços públicos. Saúde, agricultura, pesquisa e instituições democráticas têm seu lugar. Trata-se de uma base para o trabalho partidário: o próprio título exige uma distinção entre este documento e um programa presidencial definitivamente acordado.

Diante da crise social, Glucksmann também apresentou em 22 de outubro, com líderes socialistas e praça pública, um plano para sair da crise em dez propostas. As prioridades anunciadas são a juventude, o poder de compra, a ordem democrática e a reparação das divisões sociais. Esta iniciativa constitui uma resposta à situação actual; Só ela não substitui todo o programa de campanha.

Os ambientalistas têm um texto, mas uma arbitragem política para vir

Os ambientalistas atrasaram sua escolha estratégica final até dezembro. Está prevista uma consulta dos membros de 10 a 13 de Dezembro para decidir entre a manutenção de um pedido separado e o apoio a outro pedido conjunto. Marine Tondelier, portanto, permaneceu um candidato nomeado por seu partido, sem todos os detalhes de sua presença na primeira rodada sendo bloqueado.

O programa publicado em Julho de 2026, Pela prosperidade ecológicaNo entanto, é possível analisar compromissos específicos. Em particular, prevê 500.000 renovações energéticas eficientes por ano e o apoio às famílias de baixo rendimento para não adiantar custos. Propõe ainda 2.000 novos centros de saúde até 2030.

No ensino superior, o texto prevê a substituição da Pathup e do Meu Mestre por outro sistema de orientação e alocação, com maior transparência nas regras. Sobre as instituições, defendeu um único septennium presidencial e uma transformação do funcionamento do executivo em um sentido mais parlamentar.

Estas propostas devem ser lidas ao nível certo: estão a lançar um projecto partidário, cuja tradução para uma possível plataforma comum dependerá das negociações. Uma aliança poderia manter, modificar ou excluir certas medidas. Por conseguinte, a decisão de Dezembro centrar-se-á numa estratégia eleitoral, mas terá também consequências programáticas.

PCF mantém Roussel apesar de comícios parlamentares

Em 5 de novembro, nove dos 17 membros do Grupo Democrático e Republicano de Esquerda anunciaram seu apoio a Jean-Luc Mélenchon. Entre eles estão quatro dos oito deputados comunistas, bem como cinco membros ultramarinos eleitos. Seria enganoso transformar este anúncio num comício de nove deputados comunistas ou numa retirada oficial de Fabien Roussel. Um grupo parlamentar, um partido e uma candidatura presidencial não são estruturas intercambiáveis.

A campanha de Roussel continua a destacar o trabalho, serviços públicos, habitação, saúde e educação. Seu site apresenta esses temas sob a perspectiva do cotidiano e da previdência social. A presença de documentos antigos em sites partidários não permite que eles sejam automaticamente renomeados « programa 2027 »: sua data e status devem permanecer identificáveis.

Em uma declaração de 5 de novembro, o PCF afirma: « O movimento social não será sufocado pela repressão, mas pela satisfação das demandas. Esta declaração coloca o poder de compra e as demandas sociais no centro de sua resposta à mobilização. Mostra também que as discussões sobre aeronaves são paralelas a uma batalha sobre prioridades imediatas.

Nathalie Arthaud, por sua vez, continua uma campanha separada, com foco nos interesses dos trabalhadores e mobilização coletiva. A luta operária defende uma perspectiva comunista, revolucionária e internacionalista. Sua chamada de 2 de novembro para greve e manifestações em 5 de novembro estende esta linha: a candidatura é apresentada como um meio de trazer essas demandas, em vez de como um substituto para as lutas sociais.

Le Pen estrutura sua campanha e especifica suas equipes

O Rally Nacional organiza sua campanha em torno de Marine Le Pen. Em 5 de novembro, seu gerente de campanha, Julien Sanchez, anunciou novas responsabilidades temáticas. Laurent Jacobelli é responsável pelo patrimônio e cultura, enquanto Alexandre Loubet é responsável pela indústria e energia. Estas nomeações indicam a construção de uma organização de campanha; não valem a pena publicar um novo programa completo.

O site RN continua a destacar vários documentos de natureza diferente: programa presidencial de 2022, propostas legislativas de 2024, contra-orçamento e folheto de negócios. As orientações recorrentes incluem a prioridade nacional e a redução do IVA sobre a energia para 5,5%. Essas posições conhecidas devem ser distinguidas de uma plataforma final para 2027.

A brochura económica actualmente acessível apoia, nomeadamente, a abolição dos impostos sobre a produção, tais como o imposto sobre a propriedade das empresas e a contribuição para a solidariedade social das empresas. Propõe igualmente a simplificação dos mecanismos de apoio à investigação e à inovação. Estes são compromissos das partes: os seus efeitos anunciados na actividade, investimento ou receitas governamentais não podem ser tratados como resultados já observados.

Em matéria de pensões, a Marine Le Pen manteve a perspectiva de um regresso aos 62 anos de idade durante a sua intervenção perante as empresas em 27 de Agosto. Essa posição difere da do LFI aos 60 anos. Uma comparação séria deve também analisar os períodos de contribuição, as longas carreiras e o financiamento, em vez de reduzir os planos propostos numa única idade.

Sua situação judicial permanece separada de sua campanha. Em 7 de Julho, o Tribunal de Recurso condenou-o, no caso dos assistentes parlamentares europeus, a 45 meses de inelegibilidade, dos quais 30 foram suspensos, sendo os 15 meses considerados já executados. Continua pendente um recurso. O seu efeito sobre a inelegibilidade em primeira instância é objecto de análises divergentes: o Procurador-Geral Rémy Heitz considera que não existe actualmente qualquer inelegibilidade; o magistrado honorário Didier Guérin apoia a interpretação oposta. Por conseguinte, seria imprudente transformar esta controvérsia em segurança jurídica definitiva. O Tribunal de Cassação anunciou a consideração de questões constitucionais prioritárias em 16 de dezembro.

Jordan Bardella mantém um papel central no RN, mas sua visibilidade não é suficiente para apresentá-lo como candidato oficial para Marine Le Pen. Eric Zemmour está liderando uma nomeação específica para Reconquest. Na sua intervenção de 17 de Setembro, propôs, nomeadamente, que os estrangeiros que estavam desempregados há um ano fossem obrigados a deixar a França, inclusive quando se encontravam numa situação regular. Esta proposta de expulsão vai além da luta contra a imigração irregular. Deve ser atribuída ao seu autor, sem ser assimilada à lei atualmente aplicável ou fundida com as propostas do RN.

Attal, Philippe, Retailleau e Lisnard: diferentes ofertas

Gabriel Attal apresenta 96 medidas e quatro grandes projetos: escola, salários, fronteiras e inteligência artificial. Seu site oferece, entre outras coisas, a substituição de professores ausentes, um quadro econômico e fiscal estável de dez anos, um cartão para famílias monoparentais e um preço de eletricidade estável ao longo de cinco anos. Destaca também um referendo anual.

Esta justaposição de medidas sociais, educativas e económicas constitui uma oferta distinta da proposta primária. Levanta várias questões de implementação: que legislação seria necessária, que financiamento seria mobilizado e que poderes seriam diretamente investidos no Estado? O anúncio de uma medida não responde automaticamente a estas três questões.

Em particular, Édouard Philippe delineou um plano de treze medidas contra o tráfico de droga. Propõe um « estado de emergência narco » limitado no tempo e no espaço, bem como instrumentos administrativos e financeiros reforçados. O projeto inclui uma « ficha de fatos financeiros » visando traficantes condenados e um fortalecimento da ação marítima nas Índias Ocidentais. Estas medidas lançam um debate sobre a eficácia da aplicação da lei e a supervisão das autoridades públicas.

Bruno Retailleau deu um lugar central para uma revisão constitucional. Em 2 de setembro, ele disse: « A revisão da Constituição é a mãe de todas as batalhas. Seu projeto combina uma revisão e uma carta republicana, com um referendo previsto no outono de 2027. Pretende alargar a utilização dos referendos e superar, sob algumas formas, a censura do Conselho Constitucional.

David Lisnard está desenvolvendo uma oferta liberal baseada no fortalecimento de missões reais, redução da burocracia e excelência acadêmica. Nova Energia afirma a autonomia dessa aplicação. A existência de temas comuns com LR ou Horizons não elimina, portanto, diferenças de doutrina ou desacordos sobre alianças.

Mobilização social passa por discursos de campanha

A semana política não é apenas sobre as discussões sobre as nomeações. O dia 5 de Novembro tinha sido convocada por uma reunião inter-sindical composta pela CFDT, pela CGT, FO, L-Unsa e pela FSU, em torno de salários, serviços públicos, emprego e indústria. Em particular, as organizações denunciam a perda de poder de compra e apelam a uma orientação orçamental diferente. Essa mobilização e tensões nas escolas obrigam os pretendentes a esclarecer sua leitura da crise. As respostas vão do apoio às demandas e greves à insistência na ordem pública, com posições intermediárias sobre como ouvir jovens.

Em 1 de novembro, Édouard Philippe descreveu alguns dos pedidos da juventude como « de muitas maneiras bem fundadas ». Em 4 de novembro, Gabriel Attal declarou: « Eu não ordeno os franceses. Os apelos do PCF e da Luta dos Trabalhadores para responder às demandas sociais são colocados em outro registro, o da mobilização e transformação do equilíbrio de poder.

Estas declarações não medem a adesão de toda a população. Um testemunho de protesto, uma reação em uma rede social ou uma multidão em uma reunião informa sobre uma experiência ou mobilização particular. Nenhum desses elementos pode ser apresentado, isoladamente, como a voz dos franceses. Os inquéritos de opinião fornecem informações adicionais, desde que especifiquem a questão, a população questionada e o método.

Dois inquéritos de intenções de voto, duas configurações

Ifop para LCI, campo de 27 a 29 de outubro. O inquérito online abrange 1.650 adultos, dos quais 1.501 estão registados. São aplicadas quotas de sexo, idade e ocupação, estratificação territorial e ajustes políticos. Se Attal, Philippe, Retailleau e Lisnard competirem, as intenções publicadas são: Marine Le Pen 35%, Jean-Luc Mélenchon 18%, Raphaël Glucksmann 10%, Édouard Philippe 9,5%, David Lisnard 7%, Gabriel Attal 5%, Éric Zemmour 4,5%, Bruno Retailleau 4%, Marine Tondelier 3%, Fabien Roussel 2%, Nicolas Dupont-Aignan 1,5% e Nathalie Arthaud 0,5%.

Essa configuração é baseada em 956 eleitores registrados e expressando uma escolha, não os 1.650 adultos iniciais. As pontuações são arredondadas para meio ponto. O aviso dá uma margem indicativa de ± 3,1 pontos para uma pontuação de 50% em cada 1.000 respondentes. Esta referência não constitui uma margem idêntica para cada candidato.

Cluster17 para Politico, campo de 19 a 22 de outubro. Esta pesquisa online questiona 3.000 pessoas, das quais 2.817 estão registradas. Utiliza quotas sociodemográficas e regionais, ajustes políticos e ponderação de acordo com a probabilidade de voto. Em seu primeiro cenário, sem Atal ou Lisnard, as intenções são: Marine Le Pen 33%, Jean-Luc Mélenchon 18,5%, Édouard Philippe 16%, Raphaël Glucksmann 13%, Bruno Retailleau 8%, Éric Zemmmour 4%, Nicolas Dupont-Aignan 3%, Marine Tondelier 2%, Fabien Roussel 2% e Nathalie Arthaud 0,5%.

Para essa hipótese, 2.523 pessoas expressam uma escolha; 1 920. A tabela de incerteza publicada pelo Instituto mostra margens para esta base variando, em particular, de ± 1 ponto para uma pontuação de 5% a ± 2,2 pontos para uma pontuação de 50%. São intenções declaradas, não resultados eleitorais.

Um pedido de ensino primário que não corresponde a votação

Uma pesquisa Odoxa realizada com o Backbone for Le Figaro, publicada em 5 de novembro, aborda outra questão. Ela indicou que 60 por cento dos entrevistados queriam um direito e centro primário, um valor que atingiu 74% entre os apoiadores dessas famílias políticas. Este apoio a um processo de selecção não permite deduzir a pontuação do seu eventual vencedor na presidência.

O site foi feito pela internet em 4 e 5 de novembro com 1.005 adultos. As quotas dizem respeito ao sexo, idade, diploma e ocupação, após estratificação por região e categoria de aglomerado. Para 60% e uma base próxima de 1.000 pessoas, a tabela fornecida mostra incerteza da ordem de ± 3 pontos. A incerteza é maior para subgrupos de simpatizantes, menor que a amostra total.

Essa distinção conta: desejar uma personalidade primária, preferir uma personalidade para participar, apreciar sua imagem e declarar que querem votar nela são quatro respostas diferentes. Não devem ser agrupados em uma única classificação que apague as questões colocadas.

Por que razão estes números não prevêem Abril

Os dois cenários de intenções de voto descritos acima não são uma série directamente comparável. A lista de candidatos difere, assim como as datas de campo e os salários da participação. Assim, a diferença entre os escores de Edward Philippe nesses dois inquéritos não pode ser descrita como uma progressão ou queda medida em condições idênticas.

Também não podemos juntar as intenções de vários candidatos para anunciar a pontuação de uma aplicação conjunta. Uma parte pode referir-se, abster-se ou escolher outro lado. Uma coalizão muda a oferta política e pode mudar as preferências em várias direções.

As margens estatísticas também permanecem limitadas. Eles não resumem todos os possíveis vieses de uma pesquisa: recrutamento de respondentes, lembrança do voto passado, formulação de perguntas ou diferença entre participação declarada e participação real. Uma pequena lacuna por si só não é suficiente para demonstrar uma dinâmica.

Finalmente, os dois motivos para votar terminaram antes da mobilização de 5 de novembro e antes do lançamento do novo programa BIA. Atribuir um efeito desses eventos reverteria a cronologia. Eles descrevem uma situação anterior, em pressupostos específicos, sem prejudicar o comportamento dos eleitores na primavera.

Compromissos a seguir para além dos anúncios

O próximo trabalho comparativo incidirá sobre os objectivos concretos: as condições de idade e de reforma, a partilha de financiamento entre impostos e contribuições, o custo das medidas energéticas, o pessoal necessário nos serviços públicos e as alterações institucionais previstas. Um grande número de propostas por si só não permite avaliar a sua coerência ou viabilidade.

Deve também ser feita uma distinção entre novas despesas, reafectações e economias anunciadas. Os efeitos de crescimento esperados por um candidato são pressupostos de seu programa, não as receitas garantidas. Uma trajectória orçamental limitada a 2027 não abrange necessariamente todo um mandato. Consequentemente, a arbitragem ao longo de vários anos, o calendário de aplicação e as disposições legais serão tão importantes como os montantes apresentados.

Os próximos marcos já anunciados são o encontro de Jean-Luc Mélenchon em Bourget em 7 de novembro, e sua intervenção dedicada à paz em La Souterraine em 11 de novembro. Raphaël Glucksmann anuncia uma nomeação parisiense em 6 de dezembro. O voto interno dos ambientalistas de 10 a 13 de dezembro deve então especificar sua estratégia. No centro e à direita, os apelos a uma permanência primária, nessa data, aguardando regras comuns, um perímetro aceito e um calendário definitivamente acordado.

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