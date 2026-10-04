Vincent Battle, o americano que escolheu o Líbano

Vincent Battle, antigo embaixador dos Estados Unidos no Líbano, morreu em Beirute, um país que ele havia escolhido para sua aposentadoria. Um diplomata de campo, profundamente ligado aos libaneses, permaneceu apesar das guerras, do colapso econômico e da explosão de 2020. Ele será enterrado no Líbano, sua terra de adoção para sempre.

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Vincent Battle morreu em Beirute. O ex-embaixador dos EUA no Líbano poderia ter terminado sua vida em Washington, Nova York ou em outros lugares, como tantos diplomatas depois de uma longa carreira passou a viajar pelo mundo. Ele escolheu o Líbano. Não só o confortável Líbano de recepções diplomáticas e anos felizes. Permaneceu quando o país começou a entrar em colapso novamente, quando os bancos fecharam as portas aos depositantes, quando o livro tinha perdido a maior parte do seu valor, quando Beirute tinha sido devastado pela explosão de 4 de agosto de 2020 e quando a guerra tinha voltado. Ele ainda estava lá.

Talvez seja isso que diga melhor ao Vincent Battle. Ele tinha representado os Estados Unidos no Líbano, mas o Líbano tinha eventualmente se tornado parte de sua própria vida. Depois de deixar a embaixada, ele comprou um apartamento ao norte de Beirute na área de Adma e estabeleceu sua residência lá. Já não era embaixador. Ele já não tinha obrigação profissional de ficar aqui. Ele tinha simplesmente se tornado um daqueles estrangeiros que o Líbano tinha finalmente adotado e que, por sua vez, tinha adotado o Líbano.

Uma história com o Líbano muito antes de sua embaixada

Sua história libanesa tinha realmente começado muito antes de sua nomeação como embaixador. Vincent Battle já havia servido em Beirute como a segunda embaixada americana entre 1991 e 1994, nos anos estranhos imediatamente após a guerra civil. Até liderou brevemente a missão diplomática dos EUA como empresário.

Ele conheceu o país intimamente quando retornou como embaixador em 2001. A sua missão deveria ser concluída em Agosto de 2004. Começou sob circunstâncias que agora parecem quase simbólicos do período seguinte: Vincent Battle estava a caminho de Beirute em 11 de setembro de 2001, quando os ataques contra os Estados Unidos ocorreram. Após sua chegada ao Líbano, funcionários do protocolo libanês o acompanharam ao lounge VIP do aeroporto, onde ele descobriu nas telas as imagens das torres do World Trade Center.

Os três anos seguintes foram depois de 11 de setembro, a guerra no Afeganistão, e depois a invasão americana do Iraque em 2003. Ser embaixador americano no mundo árabe naquela época não era obviamente uma função de protocolo. As relações entre Washington e parte da classe política libanesa eram difíceis e Vincent Battle defendeu a política de seu país, às vezes em confrontos particularmente duros.

Mas também pertencia a uma geração de diplomatas americanos que ainda consideravam que conhecer um país exigia conhecimento de seus habitantes.

Um verdadeiro embaixador no Líbano

Naquela época, Vincent Battle poderia ser encontrado em campus AUB ou LAU, acompanhando funcionários libaneses, reunindo-se com estudantes, participando de cerimônias ou seguindo programas apoiados pelos Estados Unidos. Não era entre estes embaixadores que se podia ver apenas no palácio presidencial, no Grand Sérail, nos salões políticos ou atrás dos muros de uma chancelaria. Ele ia para o campo.

As universidades ocuparam um lugar importante nesta presença americana. Em março de 2003, ele deu US$ 594 mil em financiamento ao presidente da Universidade Americana do Líbano, Riyad Nassar. Uma parte destinava-se a conceder bolsas de estudo completas a 200 estudantes, a outra a financiar pesquisas sobre as consequências sanitárias da poluição atmosférica em cidades e regiões industriais. Na AUB, também foi encontrada em programas agrícolas e de desenvolvimento, especialmente em Bekaa, onde os Estados Unidos financiavam formação para os agricultores.

Mas Vincent Battle não limitou o Líbano a Beirute e suas principais universidades. Ele viajou através de Chouf, Bekaa, Kesrouan, Sul ou Norte para visitar municípios, associações, projetos agrícolas e programas de desenvolvimento. Em março de 2003, ele também esteve envolvido na entrega de mais de $127.000 para cinco ONGs que trabalham em áreas rurais e desfavorecidas.

Não era obviamente o seu dinheiro: ele representava os Estados Unidos e a USAID. Mas o modo como ele exercia essa função era importante. Ele estava lá. Ele conheceu pessoas. Acima de tudo, ele parecia ter um prazer sincero em descobrir este país além das nomeações impostas por sua agenda diplomática.

Ex – colegas disseram que aceitou praticamente todos os convites que lhe foram dirigidos, mesmo nas aldeias. Festivais de cereja, festivais de azeitona, reuniões municipais: ele viajou pelo país. Jeffrey Feltman, que o sucedeu em Beirute, até se lembrou de um conselho que Battle lhe havia dado: nunca aceite mais de três convites para jantar na mesma noite. Batalha poderia tomar uma bebida no primeiro, jantar no segundo e depois terminar a noite em torno de um café branco no terceiro.

Tinhas de conhecer pessoas. Foi também isso, para ele, diplomacia.

« Eu amo o Líbano e os libaneses »

Quando ele deixou oficialmente o cargo em agosto de 2004, Vincent Battle entregou uma sentença no aeroporto de Beirute que foi quase banal para um diplomata no final de sua missão: « Eu amo o Líbano eo povo libanês. »

Em casa, porém, não era uma fórmula.

Porque Vincent Battle voltou.

E acima de tudo, ele ficou.

Ele comprou um apartamento em Adma e escolheu se aposentar lá. Ele falava árabe, dominava francês ainda melhor, e possuía esse conhecimento do Oriente Médio, que não foi adquirido em notas preparadas por uma chancelaria. Mesmo antes de ingressar no Serviço Externo dos EUA em 1977, ele viveu e trabalhou por uma década em Uganda, Paquistão e Líbia. Sua carreira diplomática o levou ao Bahrein, Síria, Omã, Haiti, Egito e Washington.

Pertenceu a esta antiga escola de diplomatas que quase poderia ser descrita como « orientalista » no sentido histórico: mulheres e homens que aprenderam línguas, conheciam as sociedades em que foram enviados e podiam dedicar parte de sua existência para tentar entender um país antes de fingir explicá-lo.

No caso dela, porém, algo havia excedido esse conhecimento profissional. O Líbano já não era apenas um país estudado, observado ou analisado. Tinha-se tornado em casa.

Em 2006, ele ainda estava lá

Dois anos após o fim do seu mandato, irrompeu a guerra entre Israel e Hezbollah.

Vincent Battle foi então aposentado. Ele não tinha mais nenhum cargo oficial ou obrigação para com a Embaixada dos Estados Unidos.

Ele podia ter saído do país.

Ele fez exactamente o contrário.

Enquanto dezenas de milhares de estrangeiros procuravam sair e os Estados Unidos organizavam a evacuação de seus nacionais, o ex-embaixador veio à embaixada americana para oferecer sua ajuda. Ele se ofereceu para operações que permitiram a evacuação de mais de 15.000 cidadãos americanos.

Jeffrey Feltman mais tarde dirá que seu antecessor tinha acabado de chegar, arregaçou as mangas e começou a trabalhar.

A anedota diz muito homem. Mas ela também diz algo sobre o seu relatório ao Líbano. Quando uma guerra irrompeu, estradas foram bombardeadas e navios militares evacuaram estrangeiros, a reação natural de um diplomata aposentado provavelmente teria sido partir também.

Vincent Battle escolheu ajudar aqueles que estavam partindo, então fique.

Ele também permaneceu quando o Líbano entrou em colapso

Os anos seguintes não foram muito mais brandos com seu país de adoção.

Vincent Battle viu as crises políticas, os confrontos de 2008, as repercussões da guerra na Síria, e depois o colapso econômico de 2019. Ele viu o livro desmoronar, bancos segurando o dinheiro de seus depositantes e uma grande parte do interruptor de classe média libanesa. Ele ainda estava lá quando a explosão de 4 de agosto de 2020 destruiu parte de Beirute.

Depois, viu o Líbano voltar para a guerra.

Muitos libaneses partiram durante estes anos. Dezenas de milhares de estrangeiros também. Ele ainda estava aqui.

É por isso que reduzir Vincent Battle hoje como ex-embaixador dos EUA provavelmente perderia o essencial.

Os embaixadores passam. Chegam a Beirute, apresentam suas credenciais, se reúnem com presidentes, ministros e líderes do partido, participam nas recepções e então retornam a outra missão ou a Washington. Sua relação com o país muitas vezes termina com sua função.

Para Vincent Battle, ela continuou.

O diplomata tornou-se residente. O representante dos Estados Unidos tornou-se vizinho. E o antigo embaixador tornou-se, de certa forma, um libanês adoptado.

Havia algo em casa de outro tempo de diplomacia. Um tempo em que seu país estava representado não o impediu de amar profundamente aquele em que havia sido enviado, onde conhecer uma sociedade não era apenas para encontrar seus políticos, e onde um embaixador ainda podia ser visto em um campus universitário, em um município ou em uma aldeia porque ele considerava que sua profissão também estava lá.

Talvez isso o tenha tornado uma personalidade bastante diferente de muitos diplomatas de hoje. Vincent Battle não só adquiriu experiência do Oriente Médio. Estava imbuído desta região, das suas línguas, dos seus hábitos e das suas contradições. E no Líbano, esta relação tornou-se suficientemente profunda para sobreviver à função que a tinha trazido de volta.

Vincent Battle morreu em Beirute.

Ele também será enterrado no Líbano, na igreja latina de Fanar.

Esta é finalmente uma conclusão bastante consistente para aquele que, deixando oficialmente o país como embaixador em agosto de 2004, tinha simplesmente dito: « Eu amo o Líbano eo povo libanês. »

Ele ainda tinha mais de vinte anos para provar que não era uma fórmula diplomática.

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