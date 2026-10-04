Histórias de idosos no Líbano: Cuidados de saúde e apoio psicológico como uma prioridade humanitária urgente

À medida que as pessoas envelhecem, suas necessidades de saúde, sociais e psicológicas muitas vezes se tornam mais complexas, particularmente em contextos marcados pela pobreza, conflitos e desastres naturais. No Líbano, o número crescente de idosos destaca a necessidade de maior atenção à saúde, proteção e apoio social, especialmente porque muitos enfrentam circunstâncias econômicas difíceis e acesso limitado a serviços essenciais. De acordo […]

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À medida que as pessoas envelhecem, suas necessidades de saúde, sociais e psicológicas muitas vezes se tornam mais complexas, particularmente em contextos marcados pela pobreza, conflitos e desastres naturais. No Líbano, o número crescente de idosos destaca a necessidade de maior atenção à saúde, proteção e apoio social, especialmente porque muitos enfrentam circunstâncias econômicas difíceis e acesso limitado a serviços essenciais.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), aproximadamente765.000 pessoas com 60 anos ou mais vivem no Líbano, representando em torno11,2% da população total do paísEste número foi projectado para atingir1,7 milhões, ou 27,1% da população, até 2025.

As dificuldades económicas são também uma grande preocupação. Por aí15,4% das mulheres mais velhas e 13% dos homens mais velhos vivem com rendimentos inferiores a metade da média nacional, enquanto a pobreza afeta aproximadamente33,7% das mulheres mais velhas e 35,8% dos homens mais velhos.

Crescendo os Desafios de Saúde, Psicológico e Social

Os idosos enfrentam uma série de desafios de saúde que podem afetar significativamente sua vida diária, incluindo deterioração da audição e visão, problemas articulares e mobilidade reduzida, além de maior risco de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas.

Estes desafios são frequentemente acompanhados por dificuldades psicológicas e sociais. A perda de um cônjuge, filhos que vivem longe, solidão e isolamento social podem afetar o bem-estar emocional de uma pessoa idosa e aumentar a necessidade de companheirismo, apoio psicológico e engajamento social continuado.

Os recursos financeiros limitados podem restringir ainda mais o acesso aos cuidados de saúde, medicamentos e outros serviços essenciais, deixando algumas pessoas mais velhas particularmente vulneráveis.

Cuidados de saúde e apoio psicológico como prioridades humanitárias

Nos países afetados pela pobreza, conflitos armados ou desastres naturais, a assistência humanitária é frequentemente direcionada para as necessidades mais urgentes. No entanto, as necessidades específicas dos idosos também devem ser integradas em respostas humanitárias e programas de desenvolvimento comunitário.

Vicki Roob, diretora dos Programas Nacionais e Internacionais da LIFE, disse que, de acordo com a UNFPA, pessoas com 60 anos ou mais8% da população mundial. No mundo árabe, espera-se que o número de pessoas idosas aumente de cerca de27 milhões em 2015 a 50 milhões até 2030 e mais de 80 milhões até 2045.

Ela observou que, em alguns países árabes, a proporção de idosos poderia exceder a proporção de crianças com menos de 15 anos até meados do século, incluindo o Líbano e alguns países nas regiões do Golfo e do Magrebe.

Roob explicou que, mais de34 anos de trabalho humanitário em 60 países, Life for Relief and Development (LIFE) procurou incluir os idosos entre aqueles que beneficiam da sua resposta humanitária. Seu apoio engloba assistência de emergência, assistência a refugiados e comunidades deslocadas, iniciativas de desenvolvimento sustentável, saúde, acesso à água limpa, ajuda sazonal, apoio familiar, programas de patrocínio e educação.

Pessoas mais velhas em campos de deslocamento: necessidades que não podem esperar

Mohammad Al-Sharif, diretor do escritório da LIFE no Líbano, explicou que a organização apoia pessoas mais velhas que vivem em lares de acolhimento, independentemente de sua formação religiosa.

O apoio inclui passar tempo com os idosos, engajá-los em conversas e ouvir suas histórias, além de fornecer refeições saudáveis e presentes simbólicos e avaliar suas necessidades individuais.

A organização também busca ajudar os idosos a manter contato com suas famílias por meio de oficinas tecnológicas, ao mesmo tempo que incentiva atividades educativas e recreativas que lhes permitam permanecer socialmente engajados e se beneficiar de sua experiência e conhecimento.

O apoio à saúde inclui o fornecimento de medicamentos, a realização de exames médicos regulares, a garantia da continuidade do tratamento e, quando necessário, a prestação de serviços de enfermagem e equipes médicas móveis.

Outras formas de assistência incluem alimentos, roupas, cobertores e apoio financeiro, especialmente para os idosos que cuidam de crianças órfãs.

Apoio Psicológico: Abordar a Solidão e a Isolamento

O apoio psicológico é outro componente importante da assistência aos idosos. Sessões de escuta, atividades sociais e oportunidades de participação comunitária podem ajudar a reduzir os sentimentos de solidão e isolamento.

Alguns idosos também podem hesitar em pedir ajuda por causa de um forte senso de dignidade e autoconfiança. Isso pode ser particularmente verdade entre aqueles que vivem com deficiências ou doenças crônicas, tornando especialmente importante o alcance proativo e o acompanhamento regular.

A guerra aumenta a carga sobre os idosos

Guerras e deslocamentos podem exercer pressão adicional sobre pessoas mais velhas. Alguns perdem seus filhos, fontes de renda ou lares, enquanto outros subitamente se acham responsáveis por netos ou outros filhos em suas famílias.

Durante períodos de conflito e de deslocamento, as equipas LIFE forneceram alimentos, assistência médica e abastecimentos sazonais às famílias deslocadas, muitas das quais incluem idosos que vivem com doenças crónicas ou que perderam os seus filhos.

Histórias humanas revelam as necessidades dos idosos

As experiências de pessoas idosas afectadas por conflitos, deslocações e condições de vida difíceis ilustram a importância do apoio humanitário para restabelecer não só as necessidades básicas, mas também a dignidade e um sentido de segurança.

Simão, 65 anos, do Líbano, descreveu como receber assistência com suas necessidades pessoais o ajudou a preservar sua dignidade. Os suprimentos médicos tornaram mais fácil para ele controlar sua condição sem se sentir envergonhado ou dependente de outros.

Abu Nasser, 71, perdeu seu filho e esposa durante a guerra e tornou-se responsável por seis filhos. Cestos de alimentos, suprimentos de higiene e acesso à água limpa ajudaram a aliviar seus medos sobre a segurança de seus netos quando tiveram de sair do abrigo. A disponibilidade de banheiros dentro do acampamento também facilitou a vida diária para ele e sua esposa.

Fátima, 73, descreveu o medo e o desamparo que ela experimentou após sua casa ser destruída. Ela achou difícil mover – se ou até mesmo falar. A VIDA forneceu – lhe abrigo e assistência médica, ajudando – a a recuperar uma maior sensação de segurança.

Depois dos desastres, os idosos precisam de segurança e cuidados

Aisha, 67, encontrou-se vivendo ao ar livre após a guerra, exposto ao medo e frio. Após seu deslocamento, a LIFE continuou a monitorar sua situação e forneceu abrigo, medicação, roupas, cestas de alimentos e assistência contínua.

Iman, 59, foi deslocada com sua filha grávida e netos por causa da guerra. As circunstâncias de deslocamento foram extremamente difíceis. Como ela descreveu:“Eu só precisava de abrigo seguro e remédio.”

Na Jordânia,Abu Mahmoud, 54 anos, mudou-se recentemente para um lar para pessoas mais velhas. O silêncio e o isolamento foram particularmente difíceis para ele. Conversas com voluntários, que o escutavam sem interrupção, ajudaram a aliviar seu sentimento de solidão e lhe deram a oportunidade de se reconectar socialmente.

Amjad, 71, encontrou uma nova razão para se sentir esperançoso após a VIDA reabilitar a escola frequentada por seus netos, possibilitando que os filhos retornassem às suas salas de aula e continuassem sua educação.

Proteger os Idosos É uma responsabilidade humanitária partilhada

As necessidades dos idosos vão muito além da medicina e da alimentação. Incluem segurança, dignidade, ligação social, apoio psicológico e acesso aos serviços básicos.

Como o número de idosos continua a aumentar no Líbano, no mundo árabe e globalmente, suas necessidades devem ser incorporadas em estratégias de saúde, planos de resposta a desastres e programas de proteção social, especialmente em comunidades afetadas pela pobreza, deslocamento, doença e perda.

A protecção da dignidade dos idosos não se limita a prestar assistência material. Significa também oferecer cuidados que lhes permitam sentir-se seguros, manter o máximo de independência possível e permanecer membros valorizados de suas famílias e comunidades.

Para aqueles que passaram décadas construindo famílias e comunidades, garantir que recebam cuidado, respeito e apoio é também uma forma de reconhecer a contribuição que têm feito ao longo de suas vidas.

Para mais informações:

https://lifeusa.org/#social-media

Tasneem Elridi

Jornalista Independente