Cedars de Jaj – Capela e Floresta Milenar, Jbeil
Os cedros de Jaj, na borda da região de Jbeil: uma aldeia que abriga uma floresta de Cèdres du Liban em seu território, um vestígio da floresta primária que uma vez cobriu todo o Monte Líbano. Segundo histórias locais, os fenícios de Byblos — uma das cidades mais antigas do mundo — procuravam madeira de cedro para construir seus navios. No coração da floresta encontra-se uma pequena capela sob espinhos sombreados. No caminho, os raptores e a vida selvagem local talvez se surpreendam entre as rochas cársticas. E das alturas, vê-se à distância o convento Saint-Charbel de Annaya, dedicado ao santo mais venerado do Líbano
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