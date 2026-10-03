Os Cedars de Jaj – Capela e Floresta Millennial, Jbeil Os Cedars de Jaj, na borda da região de Jbeil: uma aldeia que abriga uma floresta de Cedars de Líbano em seu território,..

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Cedars de Jaj – Capela e Floresta Milenar, Jbeil

Os cedros de Jaj, na borda da região de Jbeil: uma aldeia que abriga uma floresta de Cèdres du Liban em seu território, um vestígio da floresta primária que uma vez cobriu todo o Monte Líbano. Segundo histórias locais, os fenícios de Byblos — uma das cidades mais antigas do mundo — procuravam madeira de cedro para construir seus navios. No coração da floresta encontra-se uma pequena capela sob espinhos sombreados. No caminho, os raptores e a vida selvagem local talvez se surpreendam entre as rochas cársticas. E das alturas, vê-se à distância o convento Saint-Charbel de Annaya, dedicado ao santo mais venerado do Líbano

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