Nvidia confirma a força das vendas de inteligência artificial, mas tem margens mais baixas. A inflação europeia, as reservas de petróleo dos EUA e os resultados do distribuidor completam a tabela. No Líbano, os activos da BDL, a reconstrução e os empréstimos imobiliários mostram por que razão o financiamento prometido, a liquidez disponível e as realizações concretas devem permanecer distintos.

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Os resultados da Nvidia confirmam a força dos gastos com inteligência artificial, sem remover dúvidas sobre margens e o preço pago por esse crescimento. Os números da inflação na Europa sugerem que a energia continua a afectar as economias. No Líbano, a questão assume uma forma diferente: como podem os recursos contabilísticos, os financiamentos aprovados e os anúncios de empréstimos ser transformados em capacidade produtiva e habitação realmente disponíveis? O dossier económico de 18 de Novembro aproxima estes desenvolvimentos sem confundir os seus calendários nem os seus mecanismos.

As seguintes observações sobre a bolsa de valores são explicitamente datadas e não constituem um balanço global de encerramento. Os cursos relatados não são apresentados em tempo real. As observações europeias permanecem registos matinais: não devem ser interpretadas como encerramentos. Os dados americanos descrevem uma sessão aberta; referências asiáticas correspondem a cercas. O relatório de petróleo dos EUA publicado às 15:30 UTC distingue-se dos preços anteriores.

Mercados globais: trajetórias menos uniformes que um movimento de pânico

Na Ásia, Hang Seng fecha em 18 de novembro por volta de 23,294 pontos, abaixo de 0,91%, enquanto Nikkei termina em 59,024 pontos, acima de 0,28%. O Topix japonês caiu 0,42% para 3,824 pontos. Estes níveis arredondados são os do relatório RTHK emitido às 17:55 em Hong Kong, ou 9.55 UTC. Xangai cresceu 0,09% e Shenzhen 0,2%, de acordo com a mesma síntese.

A divergência entre Nikkei e Topix é importante. Dois índices do mesmo país podem evoluir na direcção oposta sem contradição: não agrupam exactamente as mesmas empresas e não as estabelecem da mesma forma. Convida-nos a analisar os sectores e as grandes capitalizações em vez de resumir o dia com uma fórmula sobre a « Caixa de Valores Japonesa ». A comparação internacional também requer levar em conta moedas: um desempenho em moeda local não corresponde automaticamente ao retorno de um investidor que calcula sua riqueza em dólares.

Na Europa, o ponto Reuters em 0933 UTC coloca o Stoxx 600 em 651.24 pontos, até 0,1%. Os valores tecnológicos compensam o declínio da mineração. A ASML e a ASM ganham cerca de 3%, enquanto o índice principal do setor perde 2,8%. Esta declaração descreve o início da sessão, não o seu encerramento. A Legrand e a Schneider Electric também estão a fazer progressos neste relatório, ilustrando o interesse dos investidores em fornecedores de equipamentos eléctricos, para além dos transformadores.

Em Wall Street, a Reuters relatou às 9h30 em Nova Iorque, às 14h30 UTC, um S&P 500 a 7.355,69 pontos, um aumento de 0,21%, e um Nasdaq Composite a 24.486,175 pontos, um aumento de 0,65%. O Dow Jones caiu 0,26% para 50.627,36 pontos. Trata-se de observações de abertura comunicadas pela Agência, cujo prazo não está aqui garantido; não descrevem toda a sessão nem os seus resultados. A diferença entre os três índices mostra, sobretudo, que a recuperação tecnológica inicial não passa uniformemente para o mercado.

Nvidia: Vendas poderosas, uma margem futura mais baixa

Contas da Nvidiaforam publicados em 17 de novembro, após a sessão americana. O trimestre fiscal terminou em 25 de outubro produz um volume de negócios de $115.8 bilhões, um aumento de 103 por cento ao longo de um ano, incluindo $107.6 bilhões para centros de dados. A margem contabilística bruta é de 74,8%. Para o próximo trimestre, o grupo projetou $130 bilhões em receitas, em mais ou menos 3%, e uma margem bruta entre 71% e 72%. Este período inclui uma semana adicional; O pressuposto não inclui as receitas relacionadas com equipamento informático para centros de dados na China.

De acordo com a Reuters, que cita o consenso da LSEG, a previsão de receita se compara a uma expectativa de $125,25 bilhões. Por conseguinte, excede-o em cerca de 3,8%. Este cálculo abrange uma previsão central, não um volume de negócios já realizado. Também não é necessário comparar os dois quartos mecanicamente sem recordar a sua diferença de duração.

A leitura econômica tem duas dimensões. O volume de actividade indica a capacidade do fornecedor para converter a procura em vendas. A margem mede a fracção do volume de negócios retida após o custo dos produtos vendidos, antes dos outros encargos. Forte crescimento pode coexistir com menor rentabilidade unitária. Isto não conduz, por si só, a uma deterioração da procura: os custos, a gama de produtos e o calendário industrial podem alterar esta relação. A publicação não permite a atribuição arbitrária de qualquer variação pretendida a um único fator.

Para os clientes semicondutores, o teste permanece diferente. Comprar equipamentos cria uma capacidade de computação, mas ainda não uma receita equivalente. As máquinas devem ser alimentadas, conectadas, usadas e vendidas. Por conseguinte, o resultado de um fabricante não é uma medida directa da rendibilidade de todas as aplicações de IA. Ele fornece informações sobre um estágio na cadeia de valor, essencial, mas distinta da das empresas que buscam monetizar o uso.

Distribuição americana: a palavra « ajustado » não é suficiente

Anúncio do alvo18 de novembro de vendas trimestrais de 27,1 bilhões de dólares, aumento de 7,1%. As vendas comparáveis subiram 5,6%, 4,6% nas lojas e 9,8% nas digitais. Seu lucro por ação equivale a US$ 2,65, tanto na apresentação contábil quanto ajustada. Mas este montante inclui um lucro de US $ 0,50 por ação relacionada aos reembolsos dos direitos aduaneiros do IEEPA. O grupo eleva as suas perspectivas anuais de vendas para cerca de 6% de crescimento.

TJX, proprietário da T.J. Maxx e Marshalls, por sua vez, publica 15.952 bilhões de dólares em receitas, um aumento de 6%, e um aumento de 4% em vendas comparáveis. Seu lucro por ação de $1,39 torna-se $1,34 após o ajuste. Ao contrário do Target, este segundo número exclui o benefício líquido das restituições aduaneiras. A margem pré-imposto ajustada é de 12,5%, baixando 0,2 pontos percentuais; A empresa cita, em especial, o aumento dos custos de frete e combustível na pressão sobre os seus custos.

Essas publicações dificultam com frequência a leitura concreta dos resultados. Um indicador ajustado não é uma categoria econômica universal: cada empresa deve explicar os itens removidos ou retidos. A comparação directa de dois benefícios ajustados pode dar uma impressão enganosa se um incluir uma receita excepcional e o outro não. As reconciliações de contas devem ser lidas, seguidas de uma comparação de perímetros homogêneos.

O aumento das vendas comparáveis é outro indicador, distinto da expansão da rede. Limita o efeito de aberturas e fechamentos como definido em cada grupo. No entanto, não basta medir volumes: um cabaz mais caro pode aumentar as receitas sem um aumento idêntico do número de produtos vendidos. Do mesmo modo, o desempenho de dois distribuidores não substitui uma estatística nacional de consumo. Eles lançam luz sobre modelos de negócios, clientes e categorias de gastos específicos.

Inflação europeia: o petróleo do dia não é o preço do mês

Eurostat publicaem 18 de Novembro, uma inflação anual de 4% na área do euro em Outubro, após 3,8% em Setembro. Energia contribui 1,89 pontos para esta taxa e serviços 1,55 pontos. Alimentos, álcool e tabaco contribuem com 0,29 pontos percentuais, os bens industriais não energéticos contribuem com 0,30 pontos percentuais. O arredondamento explica que esses componentes não reconstituem exatamente o total exibido.

No Reino Unido, o Serviço de Estatística Nacional anunciou um aumento de 3,6% em Outubro, após 3,5%. O índice CIHI, que inclui os custos de moradia dos proprietários, é de 3,7%. Os transportes, em particular os combustíveis, constituem o principal contributo para acelerar a taxa anual; os restaurantes e os hotéis jogam na direcção oposta. O ICC e o ICCH não podem ser utilizados como dois nomes intercambiáveis para a mesma medida.

Estes números descrevem os preços de Outubro. Uma gota de óleo por algumas horas em 18 de novembro não os invalida. Entre um preço de petróleo bruto, as compras de refinarias, estoques de combustível e preços pagos pelas famílias, ocorrem vários atrasos. A tendência anual também depende do nível de comparação doze meses antes. Um aumento mensal moderado pode acelerar a taxa anual se os preços tiverem aumentado menos no mesmo período do ano anterior.

Para as empresas, esta distinção altera a preparação dos orçamentos. Os preços já contratados, as compras renovadas de curto prazo e as despesas indexadas devem ser separados. Uma conta de energia que se estabiliza não reduz necessariamente o nível de custos para pré-choque. Quanto aos serviços, salários, rendas e custos administrativos podem transmitir aumentos com um cronograma diferente. Por conseguinte, a decisão de um banco central não decorre automaticamente de um único preço do petróleo ou de uma única publicação mensal.

Petróleo: As existências dos EUA fornecem novas informações

Em 1142 UTC, Reuters relatou Brent devido janeiro 2027 a $92,73 por barril, para baixo 0,4 por cento, e WTI dezembro 2026 a $85,06, para baixo 1,1 por cento. Trata-se de contratos a prazo e um ponto intradiário relatado, sem preços de entrega no Líbano ou taxas de fechamento. Acima de tudo, esta observação precede o relatório oficial de estoque dos Estados Unidos: esta variação anterior não pode ser explicada por um documento ainda não publicado neste momento.

Às 10h30 na costa leste dos Estados Unidos, às 15h30 UTC,administração de Informação Energética publicadados para a semana terminou 13 de novembro. As ações brutas comerciais, excluindo reservas estratégicas, aumentaram 3,4 milhões de barris para 417,8 milhões. Permanecem cerca de 3% abaixo da sua média sazonal de cinco anos. As existências de gasolina aumentaram em 5,2 milhões de barris e destilados em 1,6 milhões. A taxa de utilização das refinarias é de 95,7%.

Um aumento das existências por si só não significa um colapso do consumo. Os inventários resultam de insumos, saídas e transformações: a produção, as importações, as exportações e a atividade da refinaria ocorrem simultaneamente. Os produtos brutos e refinados devem ser examinados separadamente. Uma refinaria pode reduzir suas compras de petróleo bruto enquanto produz produtos já fabricados; Por outro lado, um aumento das taxas pode deslocar volumes de uma categoria para outra.

Esta publicação oficial não deve ser confundida com a estimativa privada do American Petroleum Institute anteriormente divulgado. As diferenças entre os dois inquéritos são possíveis e não justificam a mistura dos seus números. Para o leitor, a informação útil é saber a partir de que corpo cada série vem, que semana cobre e se mede um estoque ou um fluxo. Vários barris e vários barris por dia não respondem à mesma pergunta.

Gráfico de Libnanews, dados EIA publicados em 18 de novembro às 3:30 UTC. Escala do zero.

Moeda: uma referência diária, não uma cotação bancária

O Banco Central Europeu publicapara 18 de Novembro uma taxa de referência de 1,0968 dólares por euro. As referências correspondentes são 174,85 ienes e 0,83290 libras esterlinas por euro. A consulta aos bancos centrais realiza-se normalmente por volta das 14.10 na Europa Central, ou seja, 13.10 UTC, antes da publicação por volta das 16.00, ou seja, 15.00 UTC. O BCE especifica que estes valores são informativos e aconselham contra a sua utilização como preço de transacção.

Para esta referência, uma fatura de 100.000 euros é equivalente a $109,680 antes das taxas. Este cálculo facilita uma comparação orçamental; não promete este preço ao importador. A taxa efectivamente obtida depende do intermediário, da hora, do montante e das comissões. Uma empresa pode também ter adquirido as suas moedas antes ou acordado um preço de contrato diferente.

Para o Líbano, onde muitos preços e pagamentos são expressos em dólares, a moeda de faturamento do fornecedor permanece decisiva. Um produto comprado em euros não tem o mesmo perfil de risco que um produto comprado em dólares, mesmo que seja vendido na mesma loja. O rendimento recebido da diáspora introduz outra combinação de moedas. Assim, não existe um único efeito favorável ou desfavorável da taxa de câmbio em todas as famílias e empresas.

Líbano: os activos da BDL não constituem uma reserva líquida

Balanço bimestral do Banco do Líbanoem 15 de novembro, seus ativos de reserva externa aumentaram para aproximadamente $11.529 bilhões, em comparação com $11.465 bilhões em 31 de outubro. O aumento calculado a partir do arquivo oficial ascende a 64,12 milhões. As conversões usam £89.500 por um dólar como indicado no documento. Esses dados foram detalhados separadamente pela Libnanews; seu interesse neste caso é seu perímetro, não uma extrapolação do aumento.

A posição descreve um activo bruto. Não mensura as reservas líquidas após dedução das responsabilidades ou um montante livremente disponível para reembolsar todos os depositantes. É mostrado em uma linha separada. Sua avaliação cai ao longo do 15o, o que não prova uma venda de metal: uma mudança de preço pode mudar o valor contabilístico sem o movimento físico correspondente. O balanço também não permite atribuir 64,12 milhões adicionais a uma única causa.

A consequência prática é que um indicador de liquidez deve ser aproximado das obrigações a que responde. Uma instituição pode deter activos significativos e ser obrigada a pagar se a sua maturidade, moeda ou disponibilidade não corresponderem aos montantes devidos. Por outro lado, uma melhoria numa posição de activo pode ser real sem resolver toda a estrutura do passivo. É essa articulação que é importante para avaliar a capacidade de financiamento, em vez de uma figura isolada apresentada como o fim da crise.

Reconstrução: do empréstimo aprovado para a construção

Numa entrevista realizada em 17 de Novembro e publicada em 18 de Novembro pela AP, Anna Bjerde, Chefe de Operações do Banco Mundial, considera a reconstrução no Líbano demasiado lenta. O gabinete Nawaf Salam invoca os atrasos na ratificação do empréstimo e na deterioração da segurança; Anuncia projetos de US$ 70 milhões a serem lançados antes do final do ano. Este é um calendário anunciado, não trabalho já concluído.

A documentação do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução descreve o LEAP como um quadro de 1 bilhão de dólares, inicialmente financiado pelo Banco Mundial. Os restantes 750 milhões representam uma necessidade de financiamento, não um montante já disponível. Os primeiros componentes incluem escombros, acesso à estrada e restauração de serviços essenciais. A preparação dos estudos e a execução das obras distinguem-se na montagem do projeto.

Esta arquitectura explica porque é que anunciar um envelope não é suficiente para medir a actividade económica produzida. Um projeto deve ser selecionado, estudado, atribuído e executado. Os pagamentos seguem os termos contratuais e as etapas verificáveis. A segurança do terreno, o acesso aos locais e a capacidade das administrações para processar procedimentos determinam a velocidade em que um crédito aprovado se torna uma estrada utilizável ou um sistema de água reparado.

Para as empresas locais, o livro de oportunidades depende, portanto, das propostas efectivamente abertas e das modalidades de pagamento, não só do limite máximo do programa. Para os residentes, a medida certa é o serviço restaurado. Consolidar esses dois horizontes gera expectativas excessivas: o financiamento pode ser adquirido legalmente enquanto os benefícios concretos permanecem distantes. O desafio não é escolher entre dinheiro e instituições, mas garantir que ambos progridam em conjunto.

Habitação: empréstimos identificados, financiamento adicional ainda discutido

Recebido em 18 de novembro por Joseph Aoun, Presidente e CEO do Habitat Bank Antoine Habib anuncia aproximadamente 100 milhões de dólares em empréstimos para cerca de 1.500 famílias. Segundoo registo oficial da presidênciaele também apresenta um produto lançado em 9 de novembro para financiar a compra e instalação de casas pré-fabricadas: valores variam de us $ 20 mil a us $ 100.000, com uma duração de até 20 anos.

Habib relatou que o Fundo Árabe para o Desenvolvimento Econômico e Social havia transferido aproximadamente $115 milhões de dólares de um envelope de $165 milhões. Ele mencionou discussões com outros fundos, sem anunciar quaisquer montantes assinados adicionais. Estes dados são os do líder reportado pela Presidência. O tempo de construção reduzido que apresenta é abrangido pelo âmbito da apresentação do produto, não uma garantia uniforme para cada parcela e arquivo.

O mecanismo merece atenção porque liga um recurso longo à necessidade de habitação. Mas um crédito não elimina as outras condições de um projeto: propriedade e adequação do terreno, autorizações, conexões e capacidade de reembolso permanecem questões distintas. A duração do empréstimo deve ser conciliada com a estabilidade do rendimento das famílias. Os pagamentos mensais acessíveis hoje não são suficientes se as receitas futuras forem incertas ou expressas numa moeda diferente da dívida.

Por último, o número de famílias beneficiárias deve ser distinto do número de unidades habitacionais completas. O financiamento pode preceder o projecto e os seus desembolsos. Da mesma forma, um envelope transferido para uma instituição não é distribuído automaticamente aos seus clientes. Estas medidas não diminuem o âmbito de aplicação do programa; permitem acompanhar a sua execução sem transformar um anúncio financeiro num resultado material já alcançado.

Compreender: resultado, cash flow e capacidade de financiamento

O conceito comum a várias notícias do dia é a diferença entre o rendimento contábil e o dinheiro. Uma empresa pode registrar uma venda antes de ser paga. Pode também receber um empréstimo que aumente a sua conta bancária sem constituir um lucro. Por outro lado, comprar uma máquina imediatamente consome dinheiro, enquanto seu custo contábil pode ser espalhado por vários anos. Esses deslocamentos não são anomalias: respondem a diferentes objetos de medição.

Vamos levar uma empresa fictícia que vende por 100 mil dólares a crédito e leva 80 mil dólares em despesas imediatamente a pagar. Sua atividade pode produzir um resultado positivo, mas deve financiar o intervalo antes que o cliente se estabeleça. Se este pagamento chegar atrasado, pode faltar liquidez apesar de uma margem comercial satisfatória. Um empréstimo proporciona uma solução temporária, ao mesmo tempo que cria juros e uma obrigação de reembolso. A qualidade do cliente e a duração do pagamento tornam-se então tão importantes como a própria venda.

A necessidade de capital de giro descreve, nomeadamente, este dinheiro mantido em inventário e a receber, depois de ter em conta o tempo dos fornecedores. Muitas vezes aumenta quando uma empresa desenvolve rapidamente seus negócios. O crescimento pode, portanto, consumir dinheiro antes de produzi-lo. Por conseguinte, a análise de um fornecedor de IA, distribuidor ou construtor não pode limitar-se à taxa de aumento das vendas.

Aplicada às notícias libanesas, esta distinção evita três erros. Os activos do banco central não são comparáveis a um lucro distribuível. Um envelope de reconstrução não é um pagamento já recebido pelas empresas. Um empréstimo imobiliário ainda não é uma casa movimentada. O acompanhamento relevante consiste em associar cada recurso aos seus compromissos, calendário e resultados concretos esperados. São estas passagens entre contas, pagamentos e actividade que dão aos números económicos o seu verdadeiro âmbito de aplicação.

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