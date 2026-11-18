Cinco pessoas presas nas alturas de Batrun e Bécharré estão sujeitas a processos militares, de acordo com vários meios de comunicação libaneses. As acusações dizem respeito à segurança do Estado e às formações armadas. Nenhum julgamento é anunciado. Eles continuam sendo considerados inocentes e o conteúdo dos documentos apreendidos permanece relatado pela imprensa.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O comissário do governo para o tribunal militar, o juiz Claude Ghanem, apresentou acusações contra cinco pessoas presas nas alturas de Batrun e Bécharré, segundo informações publicadas quarta-feira 18 de novembro de 2026 por Al-Jadeed. O canal apresenta os interessados como membros do Hezbollah e relata uma acusação de violação da segurança do Estado.

Este desenvolvimento diz respeito ao trabalho do procurador militar. Não é nem um julgamento nem uma convicção. As cinco pessoas processadas gozam da presunção de inocência.

Acusações de formações armadas

Informação Al-Modon, repetida no mesmo dia porLíbano EM, especificar que o processo diz respeito à formação de formações armadas fora do âmbito do Estado e seus equipamentos em armas individuais e médias, com o suposto objetivo de violar a autoridade do Estado. Essas qualificações são as relatadas pela mídia; Libnanews não consultou o ato judicial original.

De acordo com a MTV, citada pelo site Kataëb, o caso foi encaminhado para o primeiro militar que investigou a juíza Ghada Abu Alwan para interrogatório do acusado. Esta remessa não permite presumir o resultado do inquérito nem uma eventual decisão de remeter o caso para um tribunal de decisão.

Não confunda suspeita com fatos estabelecidos

Al-Jadeed refere-se a documentos apreendidos que conteriam declarações de emboscada armada. O conteúdo desses documentos e sua interpretação permanecem relatados pelo canal, sem autenticação independente obtida pela Libnanews. Eles não sugerem que um ataque tinha sido decidido ou que um alvo específico tinha sido escolhido.

As actas consultadas não dão data de audiência e não apresentam as observações da defesa. As eventuais prorrogações da investigação a outras pessoas permanecem, nesta fase, informações de imprensa e não mais processos judiciais verificados.

Ilustração: sede do tribunal militar em Beirute, fotografia dos arquivos Libnanews, data do tiroteio e fotógrafo desinformado. Não representa qualquer audição neste caso.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews