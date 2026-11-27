Cairo e Doha continuam a coordenar. Os dados da ONU mostram o que separa os compromissos de ajuda das entregas reais.

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O Egipto e o Catar continuam a coordenar os seus esforços de des-escalamento, sem anunciar um novo acordo para Gaza. Enquanto o Cairo está a trabalhar na transição para a segunda fase do plano de cessar-fogo, as operações humanitárias continuam a ser dificultadas. A última revisão das Nações Unidas é uma medida de uma semana da diferença entre o fornecimento de bens entrados e enviados.

Dois mediadores, vários interlocutores

Em 22 de Novembro, o Ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Badr Abdelatty, reuniu-se com o Primeiro-Ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani. Segundo o ministério egípcio, eles discutiram esforços conjuntos para conter a escalada na região. O relatório não menciona um calendário para Gaza nem um acordo sobre as modalidades da segunda fase.

Abordagens mais específicas sobre Gaza foram divulgadas em 13 de novembro. Badr Abdelatty discutiu com o enviado da União Europeia, Christophe Bigot, a consolidação da trégua e a implementação da próxima fase. Em Nova Iorque, o Catar, juntamente com a Jordânia e o Reino Unido, solicitou acesso humanitário imediato e irrestrito. Os interlocutores diferem, mas as duas abordagens dizem respeito a compromissos que os próprios mediadores não aplicam.

Quais dados de acesso podem controlar

De 16 a 23 de novembro, o grupo logístico das Nações Unidas identificou 527 caminhões e parceiros das Nações Unidas registrados para entrar na Faixa de Gaza. De acordo com o boletim humanitário de 26 de novembro, 405 foram dispensados do lado israelense de Kerem Shalom, 111 dos quais chegaram do Egito. O número de 405 não é apenas o dos camiões egípcios nem o total dos auxílios que depois chegaram aos beneficiários. A descarga num ponto de passagem e o transporte dentro de Gaza são duas fases diferentes.

Numa declaração conjunta emitida em Agosto, Doha, Cairo e Ancara convidaram Israel a honrar os seus compromissos e a deixar livre a ajuda humanitária e médica. O texto indicava que o Hamas e as outras facções palestinianas tinham anunciado que aceitariam um roteiro para a continuação da trégua. Não viu a aplicação das medidas correspondentes.

Os anúncios dos mediadores e o boletim de 26 de novembro documentam, assim, duas realidades distintas: continuidade dos contatos diplomáticos e entregas que permanecem sujeitas às restrições de acesso. Nenhum calendário comum publicado esta semana fixa uma data para a implementação da segunda fase.

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