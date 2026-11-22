Domingo, 22 de novembro de 2026, 8h em Beirute. O Líbano comemora o 83º aniversário de sua independência. Estão previstas homenagens em Yarzé, Rachaya e Beirute, após o apelo de Joseph Aoun pela retirada israelense e pelo retorno dos deslocados. No sul, a agência nacional de notícias libanesa informa que houve uma explosão e disparos de artilharia. Em Antalya, as delegações ainda precisam se pronunciar sobre a decisão-quadro da COP31.
Independência: homenagens em Yarzé, Rachaya e Beirute
As cerimônias oficiais continuam no domingo. O ministro da Defesa, Michel Menassa, deve depositar uma coroa de flores às 11h no monumento ao emir Fakhreddine, em Yarzé. Às 11h30, a ministra do Meio Ambiente, Tamara Elzein, é esperada na cidadela de Rachaya. O ministro Kamal Shehadi deve depositar flores às 14h diante da placa em homenagem a René Moawad, no bairro de Zarif, em Beirute.
A cidadela de Rachaya lembra a prisão de dirigentes libaneses pelas autoridades do mandato francês em novembro de 1943. A libertação dos dirigentes em 22 de novembro marcou a data da festa nacional. As últimas tropas estrangeiras partiram três anos depois. É a esse outro episódio que remete a estela de Nahr el-Kalb, diante da qual Joseph Aoun falou no sábado antes do hasteamento da bandeira.
O presidente libanês pediu a retirada israelense, o fim dos ataques e a volta dos moradores deslocados do sul. Recordou que a decisão sobre guerra e paz cabe somente ao Estado. O discurso não anunciou um calendário para a retirada nem para o retorno. A festa nacional continua no domingo, 22 de novembro; o fechamento das repartições, entidades públicas e prefeituras está previsto para segunda-feira, 23.
Na véspera, crianças do sul do Líbano hastearam a bandeira no pátio do Ministério da Informação. O ministério, que afirma ter organizado pela primeira vez uma cerimônia da festa nacional em sua sede, disse que o grupo de Barja encerrou o encontro com uma apresentação de dabké.
Sul do Líbano: agência de notícias relata explosão em Zawtar el-Charqiyé
A Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANI) relatou uma explosão seguida de incêndio em Zawtar el-Charqiyé, no distrito de Nabatiyé, que atribuiu às forças israelenses. A mesma nota relata disparos intermitentes de artilharia nos arredores de Kfar Tebnit. Foi publicada no sábado às 23h21, horário de Beirute, sem informar a hora dos fatos nem apresentar um balanço de vítimas. Houve relatos anteriores em Baraachit e na planície de Marjayoun, no início da noite.
Prefeitos francófonos iniciam campanha de arrecadação para o Líbano
A Associação Internacional de Prefeitos Francófonos abriu no sábado a campanha «Solidarité Liban», prevista até 31 de dezembro. As administrações locais libanesas devem definir e executar os projetos com o apoio da associação. A prefeitura de Paris participa da iniciativa. Os anúncios de lançamento não informam valores já arrecadados nem recursos desembolsados.
Qlayaat: testes anunciados, ainda sem voos comerciais
O governo havia anunciado testes para este domingo no aeroporto René-Moawad de Qlayaat, em Akkar. A realização dos testes não havia sido confirmada até o fechamento desta edição. O dia 14 de dezembro continua sendo a data indicada para o início dos voos regulares. O anúncio de um teste não equivale à abertura de reservas nem à obtenção das autorizações necessárias para a operação comercial.
Irã: Tavanir anuncia restrições no fornecimento de eletricidade
A empresa pública Tavanir anunciou cortes programados de energia a partir deste domingo. Alegou dificuldades no abastecimento de combustível das usinas e informou que pretende preservar o equilíbrio da rede. O anúncio ainda não permite avaliar a abrangência dos cortes efetivamente aplicados.
COP31: Antalya examina um terceiro projeto de decisão
O projeto divulgado pelo secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre o Clima remete ao consenso de Dubai, mas não menciona os combustíveis fósseis. Não estabelece um novo calendário para petróleo, gás ou carvão. O projeto mantém a meta de elevar a participação da eletricidade a 35% do consumo final mundial de energia até 2035. Propõe ainda triplicar até 2035 o financiamento para adaptação, sem definir a base de cálculo.
A presidência turca pretende apresentar o projeto às delegações entre 10h e 10h30 em Antalya, ou seja, entre 9h e 9h30 em Beirute. A publicação do documento não significa que tenha sido adotado.
Genebra: mandato de trabalho sobre armas autônomas
Os Estados partes da Convenção sobre Certas Armas Convencionais encarregaram especialistas de elaborar, em 2027 e 2028, um instrumento de regulamentação das armas letais autônomas. A presidência suíça anunciou no sábado o resultado das consultas. O mandato não determina a forma jurídica do futuro instrumento nem se será vinculante. O Líbano é parte na Convenção desde 2017.
Peru: balanço do terremoto de Junín é revisado
A Defesa Civil peruana registra um morto e 15 feridos no terremoto de magnitude 6,7 ocorrido na noite de sexta-feira. O novo relatório, fechado às 22h10 de sábado, no horário do Peru, substitui o balanço provisório de 16 feridos. O óbito foi registrado no distrito de Huánuco. As autoridades contabilizam 152 residências inabitáveis e outras 170 afetadas.
Estados Unidos: primeira morte associada ao sarampo na Virgínia em 2026
As autoridades da Virgínia anunciaram na sexta-feira a morte de uma criança de menos de cinco anos que testou positivo para sarampo. Não divulgaram seu estado vacinal. É a primeira morte associada à doença no estado em 2026. A Virgínia registrou 220 casos desde janeiro, em uma contagem separada. O total nacional era de 5.838 casos confirmados em 19 de novembro.
Comentários