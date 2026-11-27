A Biblioteca Oriental do USJ dedica uma exposição ao jesuíta René Mouterde, que documentou as antigas inscrições do Líbano e da Síria. A abertura terá lugar no dia 3 de Dezembro em Beirute. Livros, fotografias e publicações lançam luz sobre o trabalho que permite reler inscrições de longa data conhecidas por fragmentos.

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A Biblioteca Oriental do USJ dedica uma exposição ao jesuíta René Mouterde, que documentou as antigas inscrições do Líbano e da Síria. A abertura terá lugar no dia 3 de Dezembro em Beirute. Livros, fotografias e publicações lançam luz sobre o trabalho que permite reler inscrições de longa data conhecidas por fragmentos.

No início da década de 1940, René Mouterde publicou vários fragmentos de uma taxa de imposto descoberta no centro de Beirute. Décadas depois, a preparação do catálogo de inscrições gregas e latinas do Museu Nacional de Beirute permite-nos encontrar este texto e identificar outros fragmentos. O dossiê, estudado pelo laboratório HiSoMA, mostra como uma primeira publicação pode servir de ponto de partida para um novo trabalho sobre coleções.

Em 3 de dezembro de 2026, a Biblioteca Oriental da Universidade de São José abriu em Beirute uma exposição dedicada a este jesuíta nascido em 1880 e morreu em 1961. Sob o título « Rene Mouterde: Perspectivas sobre o Líbano e a Síria », ele reúne uma seleção de fotografias, cadernos e publicações em três vitrines. A conferência inaugural às 18:00 precede a abertura em Ashrafieh.

O que um caderno pode encontrar

Mouterde ensinou história e arqueologia no USJ. Ele também liderou a Biblioteca Oriental e Misturas da Universidade de São JoséO seu principal sítio científico foi a publicação dos primeiros volumes do Inscrições gregas e latinas da Síriapublicado entre 1929 e 1959. No título do corpus, a Síria designa um território antigo. O programa abrange sítios no Líbano, na Síria e na Jordânia.

Livros, fotografias e textos impressos desempenham diferentes funções. Uma pesquisa mantém a ordem das letras que um pesquisador pensou ver. Uma fotografia permite que você retorne à superfície da pedra. A edição impressa oferece uma leitura que outros podem confrontar com estes documentos ou as exposições realizadas no museu. No caso da tarifa Beirute, o catálogo não só retomou a antiga publicação: o exame das colecções permitiu juntar fragmentos adicionais ao mesmo texto.

Um fundo distribuído entre Beirute e Lyon

A Biblioteca Oriental mantém parte dos amantes de Mouterde. O outro está no Maison de l’Orient et de la Méditerranée, em Lyon. Ambas as instituições estão trabalhando para identificar e documentar este conjunto. Os três comissários científicos, Julien Aliquot, Pierre-Louis Gatier e Jean-Baptiste Yon, são pesquisadores da CNRS e membros da equipe que persegue o corpus. Em Lyon, a HiSoMA está agora a pilotar o programa; em Beirute, o Instituto Francês do Próximo Oriente publica os seus volumes.

A exposição faz parte do programa do Museu de Fotografia Jesuíta. A biblioteca fotográfica da Biblioteca Oriental contém mais de 500.000 fotografias de todos os fundos. Já apresentou uma selecção mais ampla do património fotografado no Líbano entre 1864 e 1970, em Paris e depois em Marselha. A exposição de dezembro centra-se nos trabalhos de um pesquisador e no que eles trazem para o estudo das inscrições.

Na prática: conferência e abertura quinta-feira, 3 de dezembro de 2026 às 18:00, Biblioteca Oriental dos EUA, St. Joseph Street, Ashrafieh, Beirute.

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