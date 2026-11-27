Jean-Baptiste Brenet traduz o Grande Comentário de Averroès sobre o Tratado da Alma de Aristóteles. O texto completo é preservado em latim medieval, não em árabe original.

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Jean-Baptiste Brenet traduz o Grande Comentário de Averroès sobre o Tratado da Alma de Aristóteles. O texto completo é preservado em latim medieval, não em árabe original.

Este não é o trabalho de Averroes nem uma nova tradução do texto grego de Aristóteles. As edições Verdier publicam a primeira tradução francesa completa doComentário importante ao Tratado Da alma de Aristóteles, escrito pelo filósofo andaluz Ibn Rushd, conhecido em francês como Averroès. Jean-Baptiste Brenet, especialista em filosofia árabe em Paris 1 Panthéon-Sorbonne, também assina a introdução, notas e bibliografia. O volume de 762 páginas foi publicado em 29 de outubro, ao preço anunciado de 42 euros em França.

Por que o tradutor deixou o latim

Averroès escreveu o livro em árabe no século XII. Mas o texto permanece na sua totalidade apenas em uma tradução medieval latina, devido a Michel Scot. Quando ele traduz em francês, Brenet deve, portanto, distinguir a formulação latina, o vocabulário filosófico árabe que o precedeu e as passagens de Aristóteles que Averroès comenta. Ler o texto completo em francês não é como ler um original árabe milagrosamente encontrado.

Excertos já existiam em francês. Em 1998, Alain de Libera traduziu passagens do Livro III emInteligência e pensamentoA edição Verdier coloca essas passagens famosas em um exame mais amplo das faculdades de viver, da percepção ao pensamento. Além disso, distingue-se da publicação doCompêndioeComentário médiogallimard: são outras obras de Averroès sobre o mesmo tratado.

Uma leitura de Aristóteles que abre um desacordo

Para Aristóteles, a palavra alma refere-se ao princípio que faz do corpo um corpo vivo. O comentário, portanto, não se limita ao destino da alma após a morte. Examina as faculdades que permitem que uma pessoa viva coma, sinta e, no caso dos seres humanos, pense.

A discussão torna-se particularmente animada quando Averroès argumenta que o intelecto é único para a espécie humana e distinto dos corpos. Se o intelecto é comum, como podemos explicar que é tal indivíduo que entende uma ideia? É em particular sobre este ponto que Thomas d’Aquin vai se opor à leitura verroísta. O volume francês dá acesso aos argumentos que levam a esta tese, e não apenas à sua formulação mais conhecida.

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