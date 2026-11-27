A escuta de sala de aula, o treinamento direcionado e a orientação de cuidados atendem às diferentes necessidades. Os números da UNICEF mostram o que cobrem e o que não medem.

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Numa escola que recebe crianças afetadas por bombardeio ou deslocamento, o professor pode ver que um aluno não dorme mais, não se isola nem pega. Ele não pode deduzir um diagnóstico sozinho. Quando essas dificuldades continuam, dificultam o cotidiano ou levam a um risco de violência, a questão é para quem transmitir a situação e como evitar que o seguimento pare durante um novo deslocamento.

A escola observa e dirige, o serviço especializado avalia

A Organização Mundial de Saúde distingue o apoio a todos os estudantes de intervenções que exigem equipe treinada e, em algumas situações, serviços especializados de saúde mental. Na escola, as actividades colectivas e um quadro previsível podem ajudar a reconectar-se com os cursos. Só eles não identificam crianças que necessitam de avaliação.

Uma escola pode registrar mudanças observadas e sua duração, sem pedir à criança que conte sua história diante da turma. Deve distinguir uma dificuldade que exige apoio educacional, necessidade de cuidado e preocupação com a segurança da criança. As informações deverão permanecer limitadas aos responsáveis pelo apoio ou pela protecção. Um desenho ou confiança não se destina a ser publicado ou a inserir um arquivo compartilhado além dessas pessoas.

Que relés existem no Líbano?

Em sua rede de conselheiros escolares, a UNRWA descreve um sistema de orientação para necessidades educacionais especiais e, em casos de proteção, o uso de seus assistentes sociais. É um instrumento específico das suas instituições. Este modelo não sugere que uma escola pública tenha um conselheiro no local.

Entre janeiro e setembro de 2026, a UNICEF contou com 48.778 crianças, adolescentes e cuidadores que receberam apoio psicossocial comunitário no Líbano. Relata separadamente que 4.244 crianças receberam apoio direcionado. Esses dois números medem diferentes tipos de acompanhamento, não a prevalência de transtornos ou o número de consultas especializadas realmente obtidas nas escolas. A organização também relata que movimentos sucessivos por vezes têm interrompido o cuidado.

O ponto de verificação, estabelecimento por estabelecimento, continua a ser a passagem entre orientação e nomeação: quem recebe o pedido, se o serviço aceita novos arquivos, o tempo e como retomar o acompanhamento se a família tem que mudar de comuna. As revisões nacionais publicadas não dão esses prazos escolares.

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