Em Vizinhos-le-Bretonneux, a Associação Nos Vizinhos du Liban apresenta seu apoio a uma escola em Bekaa. Uma feira de brinquedos estende o fim de semana de solidariedade, com a possibilidade de dar o não vendido.

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Em Vizinhos-le-Bretonneux, a Associação Nos Vizinhos du Liban apresenta seu apoio a uma escola em Bekaa. Uma feira de brinquedos estende o fim de semana de solidariedade, com a possibilidade de dar o não vendido.

Em Vizinhos-le-Bretonneux, Yvelines, uma associação optou por concentrar seu apoio em uma escola no Vale de Bekaa. O Centro Alfred de Vigny, que recebe Nossos Vizinhos do Líbano sexta-feira, 27 de novembro, apresenta este estabelecimento como o principal beneficiário da associação. O nome da escola, o número de alunos envolvidos e o montante do apoio não estão incluídos no anúncio.

Intercâmbios entre jovens ainda por construir

A reunião de sexta-feira deve permitir que as pessoas falem com testemunhas e doadores. A associação quer estender o seu apoio a outras escolas e criar intercâmbios entre Yvelines e jovens libaneses. Estes são projectos: o centro não anuncia qualquer parceria com um novo estabelecimento ou data para uma primeira troca.

O programa combina dança libanesa, literatura e gastronomia. A reunião é anunciada das 19h às 20h hora local, com entrada gratuita no Alfred-de-Vigny Centre, 24 avenue du Lycée.

Domingo, uma segunda vida para brinquedos não vendidos

O mesmo centro hospeda uma feira de brinquedos no domingo, 29 de novembro, das 9h00 às 16h30. O município afirma que os expositores poderão, se quiserem, dar o seu não vendido no final do dia em benefício de Nossos Vizinhos do Líbano e da J-Associação aprender para o meu futuro (JAPMA).

São os brinquedos que irão alimentar esta acção e não, de acordo com o programa anunciado, uma imposição sobre as vendas. O município não especifica o destino final dos brinquedos: o apoio fornecido à escola Békaa e o presente oferecido aos expositores são dois aspectos distintos do fim de semana.

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