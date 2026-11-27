Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani e a banda palestina Sol escolheram três músicas diferentes de Fairuz. Suas interpretações dizem como esse repertório muda de voz e de lugar.

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Bachar Mar-Khalifé, Maritta Hallani e a banda palestina Sol escolheram três músicas diferentes de Fairuz. Suas interpretações dizem como esse repertório muda de voz e de lugar.

Um piano em uma casa de família, um tributo a Beirute publicado em 2020, um conjunto palestino reproduzindo uma canção sobre Jerusalém: estas três gravações não procuram reproduzir a voz de Fairouz. Cada um escolhe uma canção e redistribui seus papéis. Em um caso, a cidade mantém-se no diálogo de um pianista com sua própria voz. Em outro, um cantor ensaia uma música passada do concerto para a música árabe. No terceiro, um grupo assume um discurso cantado em Jerusalém.

« Ya Hawa Beirute », a escolha de Bachar Mar-Khalifé

Franco-Líbano colocou a sua aquisição de Ya Hawa Beirute no final de seu álbum Ligado/Desligadopublicado em outubro de 2020. Seus créditos ligam a canção a Assi e Mansour Rahbani e a apresentam explicitamente como um cover de Fairouz. O álbum foi gravado na casa da família no Líbano, longe de um estúdio parisiense. Na versão vídeo transmitida em seu canal oficial, filmado em Jaj em dezembro de 2019, o cenário doméstico faz parte da leitura da música: o piano não é uma decoração e o arranjo não procura o escopo de uma orquestra.

« Li Beirute », outro caminho para a cidade

A cantora libanesa Maritta Hallani publicou em seu próprio canal uma interpretação de Li Beirute em 2020, identificado como uma recuperação de Fairouz. O título, passado para o repertório do cantor durante a guerra civil, segue um caminho diferente de Ya Hawa BeiruteSua melodia assume o movimento lento do Concierto de Aranjuez por Joaquín Rodrigo. O ar passou do concerto de guitarra para um endereço árabe em Beirute, antes de ser tomado por uma nova geração de cantores. Ambas as faixas respondem, mas não compartilham a mesma melodia ou história.

« Zahrat al-Madaen », Jerusalém cantada pelo grupo Sol

Grupo Palestiniano Sol retomado Zahrat al-Madaen em vídeo transmitido em dezembro de 2019 pelo canal que publicou a interpretação. A canção de Fairuz, do repertório dos irmãos Rahbani e associada à era pós-1967, canta os lugares sagrados muçulmanos e cristãos de Jerusalém. A versão do Sol não substitui a oração por outro texto: repete-a desta vez por outros intérpretes palestinianos.

Estas três ocasiões são gravações separadas feitas em datas diferentes. Estes não são nem os títulos de um concerto conjunto nem três tributos publicados para o último aniversário de Fairouz.

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