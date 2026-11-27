No thriller de Alexander Smia, um presidente francês e seu ministro da defesa enfrentam um ultimato russo. Na câmera mostra como a crise reduz o tempo para decidir.

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No thriller de Alexander Smia, um presidente francês e seu ministro da defesa enfrentam um ultimato russo. Na câmera mostra como a crise reduz o tempo para decidir.

InJúpiterDenis Ménochet encarna Paul Archambault, um presidente francês que acaba de ser eleito. Após um ataque ao seu homólogo russo, Moscovo acusou a Ucrânia da ameaça nuclear. O Chefe de Estado francês desce ao posto de comando do Elysée, onde o seu Ministro da Defesa, interpretado pela Reda Kateb, e os seus conselheiros civis e militares devem avaliar a possível resposta. O filme de 87 minutos, apresentado em setembro na Mostra de Venise, foi lançado na França em 18 de novembro.

Os pontos de vista daqueles que precisam decidir

Alexandre Smia explica, na apresentação oficial do festival, ter procurado realismo com seu co-escritor Thomas Finkielkraut. O filme começa a partir de um lugar de poder real, mas a crise e os personagens são fictícios. Seu dispositivo é aproximar o espectador de uma decisão que ele não vê nem todas as causas nem todas as consequências. A ação não é suspensa porque os personagens ignoram a gravidade da ameaça; É porque têm de decidir antes de poderem verificar todas as informações que lhes chegam.

O Presidente de Ménochet e o Ministro de Kateb não desempenham a mesma função dramática. O primeiro deve responder por uma escolha que não pode delegar. Este último participa na deliberação e arbitragem entre a leitura militar de uma ameaça e suas consequências políticas. A tensão vem desta diferença de responsabilidade, e não apenas da iminência de uma greve.

O que a câmera deixa fora do campo

Ao colocar-se no lado francês, o filme dá uma forma concreta à solidão do tomador de decisão. Também reduz o que o espectador pode captar do cálculo de Moscou e da experiência da população ameaçada. É a força e o limite do dispositivo: torna visíveis as trocas entre os responsáveis, limitando as pessoas que passariam pela decisão à periferia da história. A decoração inspirada no Elysée não transforma o filme numa reconstrução de uma crise real.

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